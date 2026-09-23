Les étudiants ont besoin de matériel informatique fiable et durable, tout en respectant un budget serré. Dell répond à cette demande avec une nouvelle version de son PC portable XPS 13 DX13260, un outil assez puissant pour travailler sur toutes les tâches universitaires. Il présente d’autres atouts, comme un écran tactile, une autonomie canon et un clavier rétroéclairé, qui en font un concurrent très sérieux du MacBook Neo pour seulement 799 €1.
À partir de 799 €1, le Dell XPS 13 (2026) vous accompagne vers la réussite
Silence, ça bosse. La nouvelle version du XPS 13 se veut ultralégère, avec une autonomie qui permet de l’emporter partout sans avoir à chercher constamment une prise. Sa finition premium et son écran tactile en font un partenaire de travail polyvalent, avec la possibilité d’opter pour davantage de mémoire, souvent indispensable pour les tâches les plus exigeantes.
Dell XPS 13 ou MacBook Neo : un comparatif
Ce n’est pas pour rien que le journaliste tech Ulrich Rozier nomme le Dell XPS 13 « l’anti-MacBook Neo ». Il est tout à fait naturel de comparer le XPS 13 avec le modèle d’Apple, une machine qui présente de nombreuses similitudes, mais qui conserve certaines limitations.
|XPS 13 (2026)
|MacBook Neo
|Ecran tactile
|Oui
|Non
|Rétro-éclariage
|Oui
|Non
|OS
|Windows 11
|macOS Tahoe
|Taille de l’écran
|13,4 pouces
|13 pouces
|Espace de stockage
|512 Go de base ; jusqu’à 1 To
|256–512 Go
|Mémoire (RAM)
|8 Go / 16 Go / 32 Go
|8 go seulement
|Autonomie estimée
|17 heures
|16 heures
|Prix
|à partir de 799€ (réservé aux étudiants)
|699€
Restons tout de même honnêtes en affirmant que le MacBook Neo se place légèrement au-dessus en matière de performances brutes, notamment grâce à son processeur Apple A18 Pro. Toutefois, cette puissance n’est pas forcément recherchée par tous les étudiants qui souhaitent avant tout trouver le meilleur ordinateur portable étudiant 2026, à l’image du XPS 13.
Design ultra-fin, le tactile en plus
Le Dell XPS 13 bénéficie d’un châssis en aluminium qui lui donne une dimension premium, avec un superbe logo XPS qui orne la façade extérieure. Il est aussi un modèle de légèreté, avec à peine 1 kg à la pesée. C’est tellement léger qu’on peut le porter à une main et l’emporter partout, que ce soit dans un sac à dos ou dans un sac à main. Il est également d’une grande finesse, avec une épaisseur de 1,27 cm.
L’écran tactile reste l’un des meilleurs arguments du PC portable, tant il rend la navigation facile et agréable sur vos tableurs Excel, mais aussi sur les sites internet et les plateformes de vidéos. Alors que les différents MacBook n’ont jamais franchi l’étape du tactile, cette fonction est bien plus qu’un gadget pour le Dell XPS 13. Elle transfigure la façon de travailler et d’accéder à ses documents au quotidien.
Autonomie compétitive, même avec le rétroéclairage
La vie étudiante suppose de nombreux déplacements, de la salle de cours à l’amphithéâtre. Le Dell XPS 13 réduit l’angoisse de devoir trouver une prise en affichant une autonomie canon : Dell annonce jusqu’à 17 heures, tandis que Tom’s Guide a mesuré 14 h 29 de navigation web lors de son test indépendant. Si ces chiffres doivent être nuancés, l’autonomie dépend notamment de la luminosité et de l’usage, on peut raisonnablement affirmer que l’ordinateur tiendra toute une journée sans avoir recours à une recharge. Le PC portable peut également récupérer rapidement de l’autonomie pendant une pause.
Le rétroéclairage du clavier du Dell XPS 13 est un point fort que le MacBook Neo a eu tendance à occulter. La luminosité des touches est satisfaisante sur le XPS 13, avec la possibilité de régler son intensité directement à partir du clavier. L’argument est de taille lorsque l’on travaille dans des endroits sombres, comme une chambre d’étudiant la nuit.
Jusqu’à 32 Go de mémoire vive
La mémoire vive est un élément central pour assurer le bon fonctionnement de votre ordinateur. Sur ce modèle XPS 13 DX13260, elle débute avec 8 Go de RAM, ce qui est généralement suffisant pour faire tourner les applications et les logiciels de traitement de texte les plus courants.
Pour les utilisateurs qui recherchent toutefois davantage de confort et de puissance, il est possible d’opter pour 16 ou 32 Go de mémoire vive. Rappelons que la mémoire du MacBook Neo est plafonnée à 8 Go, ce qui peut devenir plus contraignant en multitâche ou avec des logiciels particulièrement gourmands en mémoire.
Windows 11 et connectique USB-C : le pari de la simplicité
Mis à part certaines branches de l’éducation, comme les arts graphiques, où les MacBook sont particulièrement présents, Windows reste incontournable dans le monde universitaire. Bien entendu, le Dell XPS 13 fonctionne sous Windows 11, un système compatible avec une très large gamme de logiciels utilisés pour les études.
La connectique du Dell XPS 13 est d’une grande simplicité, avec seulement deux ports USB-C qui permettent également de recharger l’appareil. Cette simplicité n’empêche pas de profiter du multi-écran ou de transférer des fichiers à haute vitesse.
Avec toutes ces qualités, le XPS 13 (2026) est reconnu comme l’un des meilleurs PC portables étudiant moins de 1000 € 2026. Pour aller plus loin dans la gamme XPS, on recommande le XPS 14, qui fait un bond en avant en matière de puissance et d’autonomie. Parmi ses points forts, 16 Go de mémoire vive ainsi qu’un écran OLED parfait pour les créatifs.
Alors que le XPS 13 continue d’incarner l’expérience premium des ordinateurs portables Dell, la marque élargit également sa gamme avec le nouveau Dell 14S. Celui-ci reprend l’attention portée au design et à l’expérience utilisateur qui caractérisent Dell, tout en s’adressant à un public plus large à la recherche d’un excellent rapport valeur/performance.
Quel ordinateur acheter pour prendre des notes en cours ?
Un ordinateur portable que l’on transporte partout se doit d’être léger, rapide et doté d’un touchpad confortable pour se passer d’une souris. La gamme XPS 13 répond parfaitement à cette demande avec une proposition ultralégère et des performances adaptées à un usage scolaire et universitaire.
MacBook ou PC Windows pour un étudiant ?
Windows reste l’OS majoritaire et très présent dans le monde universitaire. Les MacBook sont cependant très utilisés dans les cursus créatifs, comme le montage vidéo, le dessin ou la musique. Pour le traitement de texte et la lecture de documents, un PC portable comme le XPS 13 de Dell fait tout à fait l’affaire.
Quel ordinateur choisir pour durer plusieurs années ?
Pour choisir le PC portable qui deviendra votre compagnon de route, il faut bien sûr connaître et anticiper ses besoins (vidéo, gaming, arts graphiques, bureautique). La question de la durabilité et de la mémoire vive est également capitale pour conserver son ordinateur plusieurs années. On préconise ainsi l’achat d’un modèle avec 16 Go de RAM pour disposer d’une marge confortable sur le long terme.
Quel PC portable choisir pour un étudiant ?
L’ordinateur portable idéal dépend bien sûr de votre budget, mais on peut considérer que l’entrée de gamme (moins de 300 €) est un peu trop juste pour une utilisation intensive et quotidienne. La marque Dell propose des modèles qui figurent parmi les meilleurs PC portables étudiants 2026, à commencer par le Dell XPS 13, proposé à partir de 799 €1 grâce à l’offre réservée aux étudiants.
Quel PC a la meilleure autonomie pour les cours ?
La recherche de la meilleure autonomie pour un PC portable est un peu comme le Saint-Graal. Les chiffres annoncés par les constructeurs doivent toutefois être confrontés aux conditions réelles d’utilisation. La gamme XPS de Dell offre une autonomie compétitive : le XPS 13 est annoncé jusqu’à 17 heures, tandis que Tom’s Guide a mesuré 14 h 29 de navigation web lors de son test indépendant. De quoi tenir une longue journée de cours sans passer par la case recharge.