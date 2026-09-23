Le Dell XPS 13 bénéficie d’un châssis en aluminium qui lui donne une dimension premium, avec un superbe logo XPS qui orne la façade extérieure. Il est aussi un modèle de légèreté, avec à peine 1 kg à la pesée. C’est tellement léger qu’on peut le porter à une main et l’emporter partout, que ce soit dans un sac à dos ou dans un sac à main. Il est également d’une grande finesse, avec une épaisseur de 1,27 cm.