Décidément très actif cette année, Dell profite de l'IFA 2026 pour lever le voile sur un nouveau PC portable d'entrée de gamme : le Dell 14S. Ce modèle de 14 pouces abordable semble constituer la vraie réponse, colorée cette fois, du géant texan au MacBook Neo.
Trois mois après l'annonce d'un XPS 13 prometteur mais malheureusement bien trop cher en France pour inquiéter Apple et son MacBook Neo, Dell renchérit en ce mois de septembre avec un autre modèle qui pourrait cette fois atteindre cet objectif : le Dell 14S.
Dell 14S : un modèle accessible et bien balancé ?
Présenté à l'occasion de l'IFA 2026, le Dell 14S marque un changement d'habitude chez Dell, en apportant de la couleur chez une marque qui s'illustre d'ordinaire par son goût prononcé pour les nuances de gris et d'anthracite. Dell sait bien qu'il faut cette fois rivaliser avec des modèles abordables et colorés, que ce soit chez Apple ou Lenovo, comme on a pu le voir récemment sur la gamme IdeaPad. Le 14S arrive donc en quatre coloris, allant du bleu acier, au gold, en passant par le rose et le vert.
Comme ses concurrents sur le segment du PC « d'entrée de gamme quali », désormais très couru, Dell mise également sur un châssis en aluminium fin et léger (13,5 mm d'épaisseur pour 1,2 kg), et sur un niveau de finition que l'on trouvait jusqu'à présent plutôt sur le milieu de gamme. Le constructeur américain confesse d'ailleurs n'avoir jamais visé ce gabarit et ces finitions sur cette catégorie de produits.
Coup d'envoi cet automne, mais à quel prix ?
Dell explique également proposer sur ce modèle une nouvelle technologie de batterie compacte (750 ED PNCM), puissante, et moins sujette à la chauffe, permettant à l'appareil d'atteindre jusqu'à 23 heures d'autonomie en lecture vidéo. Pour l'instant, la marque ne précise toutefois pas quelle autonomie est visée pour la mouture de base de son Dell 14S, dépourvue de cette batterie optionnelle.
Pour le reste, l'appareil embarque les derniers processeurs Intel Core 5 et Core 7 de série 300 « non Ultra » (les puces « Wildcat Lake » lancées en avril), ainsi qu'un écran IPS Full HD+ / 60 Hz de 14 pouces, au format 16:10. Une dalle 2,8K / 120 Hz est aussi annoncée, mais uniquement en option. Dell évoque enfin l'inclusion d'une webcam 1080p, de deux ports USB-C, une sortie HDMI et une prise casque, et l'utilisation d'un modem Wi-Fi 6E.
Attendu cet automne, l'appareil devrait être proposé peu ou prou au même prix que le XPS 13 outre-Atlantique, explique pour l'instant Dell. Compte tenu des habitudes de la marque texane avec les produits lancés en dehors de sa gamme XPS, nous sommes cette fois plutôt enclins à penser que le Dell 14S arrivera en France à un tarif compétitif face au MacBoo Neo, mais aussi à l'ASUS Zenbook 14 ou l'Acer Swift Air 14.
Source : Briefing Dell / Communiqué de presse Dell
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