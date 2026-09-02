Dell explique également proposer sur ce modèle une nouvelle technologie de batterie compacte (750 ED PNCM), puissante, et moins sujette à la chauffe, permettant à l'appareil d'atteindre jusqu'à 23 heures d'autonomie en lecture vidéo. Pour l'instant, la marque ne précise toutefois pas quelle autonomie est visée pour la mouture de base de son Dell 14S, dépourvue de cette batterie optionnelle.

Pour le reste, l'appareil embarque les derniers processeurs Intel Core 5 et Core 7 de série 300 « non Ultra » (les puces « Wildcat Lake » lancées en avril), ainsi qu'un écran IPS Full HD+ / 60 Hz de 14 pouces, au format 16:10. Une dalle 2,8K / 120 Hz est aussi annoncée, mais uniquement en option. Dell évoque enfin l'inclusion d'une webcam 1080p, de deux ports USB-C, une sortie HDMI et une prise casque, et l'utilisation d'un modem Wi-Fi 6E.

Attendu cet automne, l'appareil devrait être proposé peu ou prou au même prix que le XPS 13 outre-Atlantique, explique pour l'instant Dell. Compte tenu des habitudes de la marque texane avec les produits lancés en dehors de sa gamme XPS, nous sommes cette fois plutôt enclins à penser que le Dell 14S arrivera en France à un tarif compétitif face au MacBoo Neo, mais aussi à l'ASUS Zenbook 14 ou l'Acer Swift Air 14.