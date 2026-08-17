Présenté au Computex, l'Acer Swift Air 14 arrive en France avec un tarif 100 euros inférieur à celui initialement prévu. De quoi le rendre très compétitif face au MacBook Neo… qui a pour sa part vu son prix augmenter sensiblement le mois dernier.
Au beau milieu des hausses de prix à gogo et des placements tarifaires pour le moins surprenants de certains modèles initialement pensés pour l'entrée de gamme, quelques appareils s'avancent sur le marché avec l'ambition de concurrencer pour de vrai le petit MacBook Neo, dont le prix de départ a récemment été rehaussé à 799 euros.
En effet, plusieurs constructeurs, dont les taïwanais ASUS et Acer, mais aussi les chinois Lenovo, Chuwi ou encore Tecno, jouent le jeu avec une première salve de machines tutoyant justement les 800 euros.
Acer agressif pour la rentrée
Parmi elles, l'Acer Swift Air 14. Présenté début juin au Computex, à un tarif initialement fixé à 799 euros, ce nouvel ultraportable est désormais commercialisé en France… à un prix de lancement inférieur à celui annoncé au départ par Acer. Ce qui est suffisamment rare pour être souligné.
Pour ce prix, l'Acer Swift Air 14 s'équipe d'un processeur Intel Core 5 320 « Wildcat Lake » (6 cœurs / 6 threads cadencés à un maximum de 4,6 GHz, 6 Mo de cache, 15 W de TDP, gravure Intel 18A) lancé en avril dernier, couplé à 8 Go de mémoire vive LPDDR5 et 512 Go de SSD.
Une bonne surprise tarifaire… rare en 2026
L'appareil mise du reste sur un châssis fin et léger (1,29 cm d'épaisseur pour 1,19 kg) en aluminium usiné CNC, et sur un écran IPS de 14 pouces affichant une définition Full HD+ (1920 par 1200 pixels) ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement 120 Hz. Surmonté d'une webcam compatible avec l'identification faciale, cet écran est censé offrir une couverture à 100% du spectre sRGB, ainsi qu'une luminance de 350 cd/m2.
On y retrouve par ailleurs deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2 et une prise casque Jack 3,5 mm. Acer promet enfin un maximum de 19 heures d'autonomie (en navigation web) sur ce Swift Air 14, grâce à une batterie de 70 Wh.
Un ultraportable très compétitif
Face au MacBook Neo, les arguments de ce nouveau modèle Acer ne manquent pas. L'engin profite d'un gabarit et d'un niveau de finition a priori équivalents à ceux du petit ordinateur portable d'Apple.
Il devrait enfin développer des performances comparables en utilisation courante, tout en profitant de deux fois plus d'espace de stockage par défaut, d'un mode d'identification biométrique proposé de série et d'un écran 120 Hz plus réactif. Ses connectiques sont par ailleurs plus nombreuses et plus rapides, et sa batterie deux fois plus grosse que celle du MacBook Neo… même si ce n'est pas forcément synonyme d'autonomie plus avantageuse.
Le MacBook Neo conserve pour sa part un net avantage sur la qualité d'affichage (grâce à une plus forte luminosité et une meilleure définition). Sa nature « fanless », dépourvue de ventilateurs, lui permet par ailleurs d'être totalement silencieux, contrairement au modèle d'Acer, et ses performances sur un seul cœur (qui donnent un côté très « snappy » au système) devraient également rester supérieures à celles proposées par le Core 5 320.
Enfin, Apple peut compter sur la force de son écosystème et sa complète maîtrise du système d'exploitation et du logiciel pour maintenir son MacBook Neo mieux optimisé sur le long terme malgré ses 8 Go de mémoire vive. Ce ne sera probablement pas le cas avec Windows 11.
Reste qu'avec son Swift Air 14, Acer ne mégote pas pour s'attirer les faveurs des étudiants à quelques semaines de la reprise des cours. Nous devrions prochainement avoir l'occasion de vous dire ce que nous pensons du PC, un test étant prévu sur Clubic dans les prochaines semaines.
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