Le MacBook Neo conserve pour sa part un net avantage sur la qualité d'affichage (grâce à une plus forte luminosité et une meilleure définition). Sa nature « fanless », dépourvue de ventilateurs, lui permet par ailleurs d'être totalement silencieux, contrairement au modèle d'Acer, et ses performances sur un seul cœur (qui donnent un côté très « snappy » au système) devraient également rester supérieures à celles proposées par le Core 5 320.

Enfin, Apple peut compter sur la force de son écosystème et sa complète maîtrise du système d'exploitation et du logiciel pour maintenir son MacBook Neo mieux optimisé sur le long terme malgré ses 8 Go de mémoire vive. Ce ne sera probablement pas le cas avec Windows 11.

Reste qu'avec son Swift Air 14, Acer ne mégote pas pour s'attirer les faveurs des étudiants à quelques semaines de la reprise des cours. Nous devrions prochainement avoir l'occasion de vous dire ce que nous pensons du PC, un test étant prévu sur Clubic dans les prochaines semaines.