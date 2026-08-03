Disponibles en France depuis la fin d’année 2024, les PC portables MegaBook du constructeur chinois Tecno se sont pour l’instant surtout illustrés sur l’entrée de gamme au travers de modèles très abordables mais pas toujours très aguicheurs. Cette année, la marque, fondée il y a 20 ans à Shenzhen, compte se faire une place plus importante dans l’Hexagone en lançant plusieurs modèles milieu de gamme.

Le MegaBook T14 Air en fait justement partie. Positionné à 799,99 euros sous nos latitudes, l’appareil mise sur un châssis en alliage d’aluminium et de magnésium de 999 grammes seulement, sur une dalle IPS de 14 pouces et sur un processeur Intel Core de 13ème génération pour s’imposer comme un rival tout trouvé au MacBook Neo, récemment affligé d’une hausse de prix qui en réduit un peu l’intérêt. Réussit-il à transformer l’essai ? C’est ce que nous allons voir ensemble, mais avant toute chose, voici la fiche technique du modèle que Tecno nous a fait parvenir en prêt :