Deux mois après s’être laissé approcher à Paris, le Tecno MegaBook T14 Air déboule chez nous pour un test en bonne et due forme. Cet ultraportable de 14 pouces se positionne au même prix que le MacBook Neo mais avec un châssis de 999 grammes et quelques compromis plutôt raisonnables à première vue.
Disponibles en France depuis la fin d’année 2024, les PC portables MegaBook du constructeur chinois Tecno se sont pour l’instant surtout illustrés sur l’entrée de gamme au travers de modèles très abordables mais pas toujours très aguicheurs. Cette année, la marque, fondée il y a 20 ans à Shenzhen, compte se faire une place plus importante dans l’Hexagone en lançant plusieurs modèles milieu de gamme.
Le MegaBook T14 Air en fait justement partie. Positionné à 799,99 euros sous nos latitudes, l’appareil mise sur un châssis en alliage d’aluminium et de magnésium de 999 grammes seulement, sur une dalle IPS de 14 pouces et sur un processeur Intel Core de 13ème génération pour s’imposer comme un rival tout trouvé au MacBook Neo, récemment affligé d’une hausse de prix qui en réduit un peu l’intérêt. Réussit-il à transformer l’essai ? C’est ce que nous allons voir ensemble, mais avant toute chose, voici la fiche technique du modèle que Tecno nous a fait parvenir en prêt :
- Un appareil élégant et très léger
- Le Core i5-1334U suffisant en bureautique et multimédia léger
- 16 Go de RAM et 512 Go de SSD sur un PC à 800 euros
- Bon clavier, webcam et haut-parleurs honnêtes
- Connectiques variées et (relativement) modernes
- Autonomie en deçà des attentes (6 à 8 heures seulement)
- Système de refroidissement limité
- Écran IPS mal calibré et peu lumineux
- Trackpad vraiment pénible à l’usage
Fiche technique Tecno MegaBook T14 Air
Résumé
|Processeur
|Intel Core i5-1334U
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|Iris Xe
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Intel Core i5-1334U
|Type de processeur
|10 cœurs / 12 threads
|Fréquence du processeur
|4.6GHz
|Finesse de gravure
|10nm
|NVIDIA RTX Spark
|Non
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|16Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Fréquence(s) Mémoire
|5,200MHz
|Nombre de slots mémoire libres
|0
Graphismes
|Carte graphique
|Iris Xe
Écran
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
|Type de dalle
|Dalle IPS
|Type d'écran
|LED
|Définition d'écran
|Full HD+
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Oui
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Non
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD
|Disque principal
|512 Go
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
Connectique
|Connectiques disponibles
|USB 3.2, USB 3.2 Type C, Jack 3,5mm Femelle Stéréo, HDMI 2.1
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.4
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Non
|Lecteur d'empreinte digitale
|Oui
Caractéristiques physiques
|Longueur
|31.1cm
|Largeur
|21.6cm
|Épaisseur
|1.59cm
|Poids
|999g
Comme évoqué plus haut cette configuration Core i5 / 16 Go / 512 Go du MegaBook T14 Air est affichée en France à 799,99 euros. Pour l’instant cette configuration semble être la seule vendue par Tecno sous nos latitudes. D’autres moutures équipées en Core i7 / 32 Go / 1 To sont néanmoins mentionnées sur le site officiel du constructeur. Sur certains marchés, l’appareil existe aussi en version AMD, armé cette fois d’un Ryzen 7 7735HS.
Design : un appareil statutaire et super léger, pour pas bien cher
Avec 31,1 x 21,6 x 1,59 cm pour 999 grammes, le T14 Air est un ultraportable très mince et particulièrement léger. Il entre d’ailleurs dans le club encore sélect des modèles de moins de 1 kg, aux côtés du petit ASUS ZenBook A14, par exemple. Le PC portable de Tecno se paye ainsi le luxe d’être d’entrée de jeu 231 grammes moins lourd qu’un MacBook Neo. Ça ne paraît rien, et pourtant, ça se sent.
Cette légèreté, l’appareil la doit à l’utilisation d’un alliage d’aluminium permettant au châssis d’être à la fois aérien et suffisamment rigide pour inspirer confiance. Malheureusement, quelque chose dans cet alliage en particulier confère paradoxalement au PC un toucher très « plastique », injuste au regard des véritables matériaux employés par Tecno.
La première prise en main est donc un brin déroutante, mais une fois cette sensation passée, on s’aperçoit que l’engin est bien fini, bien construit, mais aussi très agréable à manipuler. Le châssis résiste plutôt bien à la torsion et s’avère de qualité… Même s’il n’en a étrangement pas tellement l’air de prime abord. On mettra par contre un petit bémol : la charnière est quant à elle assez fragile, sans que ce soit catastrophique.
Plus gênant d’après nous, l’inclinaison de l’écran vers l’arrière est aussi trop limitée. Si vous utilisez régulièrement le PC en étant debout, vous risquez, vous aussi, de lui en faire le reproche. C’est un détail, mais cela méritait d’être dit.
Le MegaBook T14 Air soigne par contre son clavier. En dépit d’un toucher très plastique (cette fois à raison) auquel on s’habitue, la frappe est ici légère et agréable, assortie d’une bonne profondeur de course et d’un retour souple. Rien à signaler : nous sommes face à un bon clavier bureautique sur lequel on prend globalement plaisir à écrire. Tant mieux, car l’usage bureautique et multimédia constitue la vocation première de ce laptop.
Sans le vouloir, Tecno pourrait par contre doper les ventes de souris. Le trackpad de son T14 Air est tout bonnement atroce, il n’y a pas d’autres mots… Parce qu’ici, tout est à revoir. Les clics ne sont possibles qu’en insistant bien fort sur les coins inférieurs de cette petite surface tactile, le rendu global s’avère branlant et un vilain manque de précision finit de plomber cette expérience de glisse décidément laborieuse. Dommage.
Par chance, Tecno fait preuve de sérieux sur à peu près tout le reste. La connectique, par exemple, est suffisamment variée, relativement moderne et bien répartie sur les flancs de l’appareil. On trouve ainsi une sortie HDMI et deux ports USB-C 3.2 Gen 2 côté gauche ; agrémentés d’un port USB-A 3.2 Gen 1 et d’une prise casque côté droit.
La touche de démarrage de l’appareil intègre pour sa part un lecteur d’empreintes digitales (que le MacBook Neo ne propose pas sur sa configuration la plus accessible), tandis que la webcam (2 Mpx) délivre une image Full HD, certes bruitée, mais très convenable à ce niveau de prix. Même constat pour les haut-parleurs, qui accouchent d’une scène audio équilibrée, adaptée à la lecture de vidéo, malgré un volume un peu limité et leur installation au pire endroit : comprenez sous le châssis. À ce prix, difficile toutefois d’en demander plus. Tout est fonctionnel et exploitable.
L’accès aux composants se fait enfin facilement. Neuf vis Torx T5 retiennent la plaque inférieure du châssis. Une fois cette dernière écartée, on peut alors changer la batterie et le SSD.
Écran : I’m Blue, da ba dee, da ba daa…
Pour son MegaBook T14 Air, Tecno fait le choix d’une dalle LCD IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) et 60 Hz, de 14 pouces, le tout au format 16:10. Cet écran profite de bordures étonnamment fines pour un modèle abordable ; preuve que le constructeur chinois a, ici aussi, veillé à l’esthétique de son PC. Un bon point qu’on se plaît à attraper au vol… Car sur le terrain de l’affichage, les bonnes nouvelles ne sont pas nombreuses sur le T14 Air.
Ce qui saute en premier aux yeux, c’est la calibration complètement ratée de sa dalle IPS, dont les couleurs apparaissent bien trop bleues pour restituer une image fidèle. L’écran se dote d’une couverture à 100 % du spectre sRGB, mais c’est vraiment son seul point fort en matière de colorimétrie. Évidemment, le gamut DCI-P3 n’est pas couvert, ce qui paraît logique à ce prix.
Cette calibration ratée cantonne l’ultraportable de Tecno aux activités les plus basiques. Avec son écran tout bleu par défaut, l’appareil tourne automatiquement le dos à toute activité un tant soit peu créative, même ponctuelle. Il fallait s’y attendre, mais Tecno aurait tout de même pu (dû) faire un effort sur la calibration. Tant pis.
Autre souci : la luminosité modeste de ce panneau LCD (à peine 300 cd/m² dans les faits) s’avère souvent contraignante. En dépit d’un revêtement mat qui permet de limiter la casse, cette luminance fébrile nuit cruellement à la lisibilité dans les environnements lumineux. Dans ce contexte, l’utilisation en extérieur est d’ailleurs quasiment proscrite. Le contraste affiché par ce panneau LCD est par contre honnête, ce qui permet de faire (un peu) passer la pilule.
Dans l’ensemble, l’écran du T14 Air est malheureusement loin d’être un succès. Nous sommes sur une dalle à peine convenable, qui ne satisfera que les utilisateurs les moins exigeants.
Performances : un Core i5 vieillissant, mais fonctionnel
Pour ce qui est des performances, le T14 Air ne fait aucune promesse qu’il ne peut tenir et affiche la couleur dès le départ. Comme certains de ses concurrents directs, Tecno se tourne ici vers des processeurs mobiles d’ancienne génération. Nous l’avons d’ailleurs évoqué plus haut, l’appareil se décline en deux configurations : la première, équipée d’un Intel Core i5 « Raptor Lake » (gravé en 10 nm et lancé sur le premier trimestre 2023) ; la seconde, motorisée par un AMD Ryzen 7 « Rembrandt R » (gravé en 6 nm et lancé au second trimestre de la même année). Deux processeurs qui ont certes fait leurs preuves… Mais qui ont aussi fait leurs armes il y a maintenant plus de trois ans.
Cela dit, l’objectif de l’ultraportable de Tecno n’est pas de caracoler en tête des charts côté performances. À 800 euros, l’appareil cherche plutôt à offrir une expérience d’utilisation fluide et réactive, tout en apportant une saine concurrence au fringant MacBook Neo d’Apple et sa puce A18 Pro, bien plus récente de conception, mais initialement vouée à l’iPhone — et donc intrinsèquement limitée.
Nous allons voir ce que permet le T14 Air, mais avant toute chose, voici un bref récapitulatif de la configuration testée :
- Processeur Intel Core i5-1334U (10 cœurs / 12 threads cadencés entre 3,40 et 4,60 GHz, 12 Mo de cache et 15 W de TDP par défaut) avec partie graphique Iris Xe (80 unités d’exécution à 1,5 GHz)
- 16 Go de mémoire vive (LPDDR5 à 5200 MHz)
- 512 Go de SSD (PCIe Gen 4)
Ce que l’on retient de notre session de tests et de benchmarks, c’est que le Core i5-1334U de notre unité de prêt est globalement mal exploité par le T14. Bien à l’étroit dans le fin châssis d’aluminium décrit en début d’article, la puce d’Intel ne peut ici s’appuyer que sur un seul petit ventilateur et sur un caloduc minimaliste. Un système de dissipation réduit à sa plus simple expression, qui est configuré pour rester inerte la plupart du temps — et donc parfaitement silencieux. Une approche à double tranchant, car le confort prime ici sur les performances, le ventilateur ne se déclenchant qu’en utilisation intensive.
En utilisation intensive justement, on remarque un léger échauffement au-dessus du clavier, tandis que le ventilateur, lui, tourne à faible vitesse. Suffisamment pour qu’il faille la plupart du temps tendre l’oreille pour l’entendre.
Pour éviter la chauffe, le Core i5 est en contrepartie bridé. Sous Cinebench R24, nous relevons ainsi 92 points en single-Core, contre 433 points en multi-Core. Le score sur un seul cœur est cohérent avec ce qu’un processeur lancé en 2023 peut faire, mais les performances sur plusieurs cœurs sont nettement en retrait ici. Dans le cadre de notre protocole de test, nous avons gardé les meilleurs résultats obtenus par le SoC, mais dites-vous que sa prestation s’est à plusieurs reprises limitée à 350 - 380 points environ… Ce qui est tout de même bien peu pour un processeur alignant 10 cœurs.
Aussi modérées soient-elles, les performances multicœurs de ce Core i5 sont environ 30 % supérieures à celles de la puce A18 Pro installée sur le MacBook Neo. Fort bien, mais sur tout le reste, le SoC d’Apple garde l’avantage.
Plus récent de conception, il profite de performances approximativement 50 % plus importantes en single-Core (ce qui lui confère un net avantage quant à la réactivité générale du système, avec un côté « snappy » qui est bien plus prononcé que sur le T14 Air), mais aussi d’un NPU lui permettant de traiter (un peu) d’IA locale, contrairement au Core i5 qui nous intéresse aujourd’hui. Quant aux performances graphiques, limitées dans les deux cas, elles restent également plus généreuses sur le MacBook Neo.
Ces observations peuvent d’ailleurs s’étendre au Snapdragon X (X1-26-100) logé à bord de quelques modèles comme l’ASUS ZenBook A14, proposé pour sa part juste en dessous de 1000 euros. Ce SoC reste lui aussi devant notre Core i5-1334U dans la majorité des cas.
Dans l’ensemble, notre mouture du MegaBook T14 Air offre néanmoins un bon niveau de confort au quotidien, grâce à un système de dissipation silencieux et des performances suffisantes pour le tout-venant (bureautique, multimédia léger, navigation web…). L’appareil s’avère par contre très limité sur toutes les tâches créatives (montage vidéo, retouche photo…) et à l’aise uniquement sur les jeux anciens et/ou peu gourmands.
Les performances du SSD de 512 Go présent sur notre appareil de prêt vont d’ailleurs dans le même sens, avec 5454 Mo/s en lecture et 2771 Mo/s en écriture. Modeste, mais suffisant pour monsieur Tout-le-monde.
Autonomie : le seul compromis « cruel »
6 à 7 heures la plupart du temps, 8 heures dans le meilleur des cas en faisant bien attention aux réglages, c’est l’autonomie du MegaBook T14 Air. Cette endurance d’ancienne génération est loin, très loin, d’approcher les 11 heures obtenues au maximum par le MacBook Neo dans le cadre d’une utilisation comparable, mêlant bureautique, navigation web et multimédia léger (lecture vidéo principalement).
L’autonomie timide du T14 Air est le compromis le plus cruel auquel Tecno nous confronte. Pour compenser, la recharge est assez rapide : comptez 1 heure et 30 minutes environ pour faire le plein de la batterie de 55 Wh, à l’aide du chargeur GaN de 65 W fourni. En guise de bonus, ce chargeur super compact est livré avec un câble USB-C tressé, plutôt qualitatif, et surtout rare à ce prix. Un ajout sympathique.
Tecno MegaBook T14 Air : l’avis de Clubic
Il faut bien savoir où l'on met les pieds avant d'acheter le MegaBook T14 Air. L’appareil est un bon PC bureautique et multimédia, bien équipé dans l’ensemble, et qui n’a pas grand chose à envier à certains modèles nettement plus coûteux en termes de qualité de fabrication et de design.
Il s’acoquine toutefois avec un processeur Intel désormais ancien, dont le niveau de performances reste convenable en 2026, certes, mais uniquement pour les activités les plus courantes. Son écran est également l’un des plus rudimentaires que vous pourrez trouver, même s’il ne constitue pas, d’après nous, le compromis le plus sévère dont il faut s’accommoder.
Ce « privilège », avec les plus gros guillemets que l’on peut y mettre, revient à l’autonomie restreinte de ce sympathique T14 Air. En la matière, l’appareil voyage décidément léger en atteignant le cap des 8 heures du bout des doigts. Deux ou trois heures d’endurance supplémentaires nous auraient autorisés à vous recommander ce petit laptop chinois d’un cœur bien plus entier.
Car, face à lui, se dressent au moins trois modèles qui font mieux pour le même prix ou pas tellement plus cher : l’inévitable Apple MacBook Neo, l’excellent Acer Aspire 14 AI ou encore le très léger ASUS ZenBook A14.
- Un appareil élégant et très léger
- Le Core i5-1334U suffisant en bureautique et multimédia léger
- 16 Go de RAM et 512 Go de SSD sur un PC à 800 euros
- Bon clavier, webcam et haut-parleurs honnêtes
- Connectiques variées et (relativement) modernes
- Autonomie en deçà des attentes (6 à 8 heures seulement)
- Système de refroidissement limité
- Écran IPS mal calibré et peu lumineux
- Trackpad vraiment pénible à l’usage
Concurrence : quelles alternatives au MegaBook T14 Air ?
- Un écran OLED dès 800 euros
- Le Core Ultra 5 225V moderne et polyvalent
- Connectiques nombreuses, bon clavier
- L’expérience macOS pleine et entière, à petit prix
- L’écran IPS « Liquid Retina », lumineux et bien calibré
- Un excellent clavier, pas trop petit, proche de celui du MacBook Air
- 980 grammes seulement, un régal en mobilité
- Le toucher agréable du Ceraluminum
- L'écran OLED sur un produit "pas trop cher"…