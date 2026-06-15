Nous en avons déjà parlé sur Clubic, il y a pas mal de changements cette année dans les gammes de MSI. Outre une simplification quasi complète de son offre, le constructeur taïwanais a également entrepris de renouveler intégralement plusieurs de ses produits iconiques pour leur offrir des lignes plus douces. C’est le cas sur l’ultraportable Prestige 14 Flip AI+ que nous testions il y a peu, et ça l’est aussi sur le Stealth 16 AI+ qui nous intéresse aujourd’hui.

Ce gamer de 16 pouces « fin et léger » (comprenez que son encombrement est modéré en comparaison des gros modèles Raider aussi proposés par MSI) se positionne sur un segment du marché désormais bien chargé. Pile en face de lui sont en effet positionnés plusieurs ténors comme l’excellent Razer Blade 16, l’estimé ASUS ROG Zephyrus G16, ou, dans une moindre mesure, l’Acer Predator Helios Neo 16S AI. De bons, voire très bons, modèles capables de s’adresser aussi bien aux joueurs qu’aux utilisateurs créatifs.

Alors que permet le MSI Stealth 16 AI+ ? C’est ce que nous allons voir, mais avant toute chose, voici la fiche technique du modèle que MSI France nous a fait parvenir en prêt :