Au dos, ASUS centre enfin son logo ProArt, et intègre un capteur photo arrière sur lequel nous reviendrons. C’est aussi à cet endroit que vient s’aimanter solidement une béquille faisant aussi office de coque de protection arrière. Cette plaque rigide, au toucher légèrement « peau de pêche », contient par ailleurs un rabat destiné à accueillir et protéger le stylet. Nous ne l’avions pas avec notre exemplaire de prêt, mais ce dernier s’aimante lui aussi au dos de la tablette pour se recharger.

La tranche inférieure de l’ardoise accueille quant à elle les points de contact aimantés permettant de raccorder le clavier détachable. Une fois installé, ce dernier repose toutefois complètement à plat sur le bureau, sans possibilité de l’incliner légèrement comme c’est le cas avec le clavier des dernières Surface Pro. Il s’agit là d’un petit détail qui mériterait d’être corrigé à l’avenir pour offrir un peu plus de confort… Ou du moins pour laisser une option supplémentaire en termes de position de travail.

Une fois tous ses accessoires attachés, la ProArt PZ14 prend forcément un peu d’embonpoint, mais ASUS reste raisonnable en termes de poids ou d’épaisseur. Comptez environ 1,6 cm et près de 1,50 kg pour l’ensemble. Soit peu ou prou l’encombrement d’un PC ultraportable de 14 pouces. Rien à redire ici.