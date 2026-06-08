Les OmniBook Ultra remplacent depuis quelques années les anciens modèles Spectre sur le très haut de gamme de HP. Avec ces PC portables premium, le constructeur californien déroule une esthétique léchée et ce qu’il appelle des « performances ultimes » pour séduire les utilisateurs prêts à débourser près de 2 000 euros dans une bécane d’exception.

C’est dans ce contexte que l’OmniBook Ultra 14 millésime 2026 nous était dévoilé en avant-première à New York, lors d’une présentation « pré-CES » à laquelle nous avions pris part sur la 6e Avenue, début décembre. Avec sa belle gueule, son écran OLED et ses puces Intel Core Ultra de série 3 ou Qualcomm Snapdragon X2, l’appareil veut tenir en respect le MacBook Air M5, mais aussi et surtout les meilleurs ZenBook S d’ASUS et autres Dell XPS 14.

S’en donne-t-il vraiment les moyens ? Nous allons tirer ça au clair dans ce test, mais avant toute chose, voici la fiche technique du modèle que HP France nous a fait parvenir en prêt :