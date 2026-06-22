Visiblement appréciés du public, les PC ultraportables de 15 ou 16 pouces se font de plus en plus fréquents depuis l’apparition d’un certain MacBook Air 15 en 2022. Fins, légers et souvent plus confortables que leurs cousins de 13 ou 14 pouces, ces modèles tirent parti d’un grand écran et d’un clavier plus étendu pour s’imposer au catalogue des différents constructeurs. MSI Prestige 16, ASUS ZenBook S16 ou ZenBook A16, Dell XPS 16, HP Omnibook X Flip 16, Lenovo IdeaPad Pro 16… autant de modèles qui ne sont que quelques-uns des grands noms de cette catégorie de produits. Une catégorie incarnée chez Acer par le nouveau Swift 16 AI.

ARMé d’une des meilleures puces mobiles actuellement disponibles, le Core Ultra X7 358H, le nouvel ultraportable grand format d’Acer veut marquer les esprits en embarquant le plus grand trackpad haptique du marché (à date). Une folie qui impressionne visuellement, mais que vaut vraiment le PC qui se trouve en dessous ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Voici tout d’abord la fiche technique du modèle qu’Acer France nous a fait parvenir en prêt :