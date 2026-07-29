Disponible en France depuis le printemps 2026, le nouvel Honor MagicBook 16 mise sur l’un des derniers processeurs d’Intel, sur son grand écran de 16 pouces et son châssis en aluminium, afin de s’imposer sur le milieu de gamme.
Présenté pour la première fois en Chine début 2026, le nouveau MagicBook 16 est le premier modèle d’Honor (et pour l’instant le seul) à miser sur un processeur Intel Core Ultra de série 3 « Panther Lake ». Ce modèle, aguicheur en Asie, souffre toutefois d’avoir été dépossédé d’une partie conséquente de ses bijoux de famille à l’occasion de sa commercialisation en Europe, et plus spécifiquement en France.
Le modèle vendu chez nous troque ainsi son processeur Core Ultra X7 (et la puissante partie graphique B390 qui va avec) pour un Core Ultra 5 bien plus modeste, mais se contente aussi d’une batterie un peu plus petite (80 Wh « seulement ») et d’un écran moins réactif (60 Hz en Europe contre 180 Hz en Chine). De quoi amputer une partie significative du potentiel de ce nouveau modèle, qui bénéficie malgré tout encore d’un placement tarifaire honnête.
Nous allons voir ensemble si cet Honor MagicBook 16 millésime 2026 vaut quand même le coup, mais avant toute chose, voici la fiche technique du modèle qu’Honor nous a fait parvenir en prêt :
- Performances viables en bureautique et multimédia
- Peu de chauffe, pas de bruit
- Un bon clavier comme Honor sait les faire
- Autonomie honnête (10 à 12 heures le plus souvent)
- Design vu, vu, vu et revu chez Honor
- Écran Full HD d’un autre âge
- Trackpad d’un autre âge lui aussi
- Pas d’effort sur les haut-parleurs et la webcam
Fiche technique Honor MagicBook 16 (2026)
Résumé
|Processeur
|Intel Core Ultra 5 325
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|Intel Graphics
|Taille de l'écran
|16 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Intel Core Ultra 5 325
|Type de processeur
|8 coeurs / 8 threads
|Fréquence du processeur
|4.5GHz
|Finesse de gravure
|1.8nm
|NVIDIA RTX Spark
|Non
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|16Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Nombre de slots mémoire libres
|0
Graphismes
|Carte graphique
|Intel Graphics
|Max-Q
|Non
|VR Ready (réalité virtuelle)
|Non
Écran
|Taille de l'écran
|16 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
|Type de dalle
|Dalle IPS
|Type d'écran
|LED
|Définition d'écran
|Full HD+
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Oui
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Non
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD NVMe
|Disque principal
|512 Go
|Disque secondaire
|1 slot M.2 NVMe
|Lecteur optique
|Aucun
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (libre), M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
Connectique
|Connectiques disponibles
|USB 3.2, USB 3.2 Type C, Jack 3,5mm Femelle Stéréo, HDMI 2.1
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.1
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Oui
|Lecteur d'empreinte digitale
|Oui
Caractéristiques physiques
|Longueur
|354.78mm
|Largeur
|242.8mm
|Épaisseur
|15.9mm
|Poids
|1.64kg
Dans cette configuration, la seule disponible en France, l’Honor MagicBook 16 2026 est affiché à 999,90 euros sur la boutique officielle de la marque chinoise.
Design : un ordinateur très convenu, taillé pour la bureautique et les travailleurs
Le nouveau MagicBook 16 n’est ni particulièrement fin, ni réellement léger. Avec 354,78 x 242,8 x 15,9 mm pour 1,64 kg, l’engin se situe dans la moyenne molle des PC portables de ce gabarit. Ce n’est donc pas sur ce plan qu’il se démarque face à des modèles, certes bien plus coûteux, comme l’ASUS ZenBook A16. On pouvait toutefois s’y attendre. Son châssis en aluminium et son coloris « Starry Gray », très classiques eux aussi, en font un PC passe-partout, à peine remarqué et visuellement vite oublié.
Ce n’est clairement pas pour le style qu’il faut s’intéresser à l’appareil, qui n’est pas vilain pour autant. Ici, Honor décline simplement des lignes qu’on lui connaît depuis des années sur ses ordinateurs portables de 16 pouces — le tout, sans variation notable. Mais à défaut d’innover, le constructeur chinois connaît bien sa recette. Le MagicBook 16 profite ainsi d’une construction robuste et fiable, qui inspire tout à fait confiance pour le long terme.
Autre bon point à porter au crédit du MagicBook, son clavier. Sans réinventer la roue là non plus, la marque accouche une nouvelle fois d’un excellent clavier grand format. Fort d’un pavé numérique complet, utile en bureautique, ce clavier profite de touches au rebond confortable et silencieux. La frappe y est par ailleurs précise. Rien à redire : le MagicBook 16 est vraiment agréable à utiliser quand on travaille. En revanche, un vrai effort mériterait d’être fait sur le pavé tactile. Un peu petit, mal centré et peu précis, il souffre de la comparaison face aux trackpads, plus perfectionnés, que les autres PC portables Windows arborent progressivement
Honor ne soigne pas beaucoup plus sa copie sur les haut-parleurs (mal placés, criards, mais aussi très orientés vers les médiums… Au risque de faire primer les voix sur tout le reste), ou sur la webcam intégrée (720p seulement et donc très limitée en termes de qualité d’image), mais mise sur un capteur d’empreintes digitales bien positionné (dans la touche de mise sous tension) et fait plutôt bonne impression pour ce qui est des connectiques.
Le MagicBook 16 2026 regroupe en effet deux ports USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbit/s), une sortie HDMI 2.1 et une prise casque Jack 3,5 mm sur son flanc gauche ; et deux ports USB-A 3.2 Gen1 sur son côté droit. Bien réparties et suffisamment nombreuses, ces connectiques couvrent 90 % des usages quotidiens pour 90 % des utilisateurs.
L’accès aux composants, enfin, s’avère extrêmement aisé sur ce nouveau PC portable Honor. Seules quatre vis Torx T5 retiennent la plaque inférieure du châssis, ce qui facilite grandement l’opération.
Une fois retirée, on constate que la batterie est remplaçable en quelques tours de vis, tandis qu’un SSD M2 peut être ajouté (l’un des deux emplacements est laissé vide) pour accroître l’espace de stockage quand le besoin s’en fera sentir. La RAM et le processeur sont par contre soudés à la carte mère, sans surprise, mais certaines des connectiques peuvent être facilement remplacées elles aussi en cas d’usure.
Écran : la plus vieille dalle IPS qu’Honor a pu trouver
Nous évoquions en introduction l’élagage technique dont le MagicBook 16 a souffert dans le cadre de son lancement européen. Le volet affichage est l’un des plus sévèrement touchés par cette coupe sombre. Sous nos latitudes, l’appareil est en effet affublé d’une des plus vieilles dalles LCD IPS qu’Honor a pu trouver.
Ce panneau Full HD+ (1920 par 1200 pixels) de 16 pouces, au format 16:10, s’en tient ainsi à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et (c’est encore plus triste) à une piteuse couverture à 45 % du spectre NTSC. Pour le reste, Honor évoque une luminance maximale de 300 cd/m2 pour l’écran de son nouveau laptop, ainsi qu’un taux de contraste de 1300:1. Voyons ce qu’il en est.
Commençons par les mesures de luminosité. Notre sonde et le logiciel de mesure DisplayCal nous permettent de mesurer un pic de luminance de 312 cd/m2, légèrement au-dessus des 300 cd/m2 annoncés par Honor. C’est peu, mais le traitement antireflet de l’écran permet de limiter la casse dans les environnements très éclairés et nous nous attendions à pire. L’usage en extérieur est par contre proscrit.
Côté ratio de contraste, l’écran de notre MagicBook fait en revanche plutôt du bon boulot avec 1287:1 au compteur. C’est très correct pour la technologie IPS. Cet écran est donc correctement contrasté.
Malheureusement, les bonnes nouvelles s’arrêtent là. Car sur les couleurs, c’est la catastrophe. L’écran se paye le « luxe » d’être mal calibré et de ne pas gérer les gamuts actuels. On relève ainsi une température de 7021 kelvins (au lieu des 6500 kelvins espérés), traduisant des couleurs beaucoup trop froides par défaut, mais aussi un Delta E qui s’envole à 7,1 (alors qu’il devrait être égal ou inférieur à 3 pour restituer des couleurs fidèles).
Quant aux espaces colorimétriques, la messe est vite dite : le spectre sRGB n’est supporté qu’à hauteur de 56 %, tandis que le DCI-P3 n’est pas géré à plus de 41 %. En 2026, le spectre sRGB devrait au minimum être couvert intégralement. Nous en sommes loin et c’est bien malheureux. Cet écran ne conviendra donc pas du tout aux créatifs ou aux amateurs de belles images. Il assure le service minimum, un point, c’est tout.
Performances : un Core Ultra 5 moderne… Mais limité
Nous l’avons indiqué plus haut, l’honorable MagicBook 16 millésime 2026 peut s’armer en Chine d’un puissant Core Ultra X7. En France, il se limite toutefois à un Core Ultra 5 bien plus modeste : l’un des moins puissants de la gamme Intel Panther Lake. Nous voici donc face à une configuration avant tout pensée pour la bureautique et le multimédia, qui profite d’une architecture flambant neuve et d’une efficacité énergétique de bon niveau, certes… Mais qui affichera vite ses limites sur les usages les plus avancés. Là-dessus, nous sommes prévenus d’entrée de jeu.
Le Core Ultra 5 325 qui nous intéresse ici s’en tient d’ailleurs à une partie graphique Intel Graphics aux capacités très loin d’approcher ce que propose l’Arc B390 d’un Core Ultra X7 358H. L’avantage, c’est qu’Honor a par contre laissé un gros système de dissipation en place. Prévu pour une configuration nettement plus musclée, il permet à notre modèle de test de rester bien au frais et de ne pas faire trop de bruit.
Avant de vous en dire plus, voici un récapitulatif de la configuration testée :
- Processeur Intel Core Ultra 5 325 (8 cœurs / 8 threads cadencés entre,6 et 4,5 GHz, 25 W de TDP, 12 Mo de cache, gravure 1,8 nm) avec partie graphique Intel Graphics (4 cœurs Xe3 allant jusqu’à 2,45 GHz) et NPU 47 TOPS
- 16 Go de mémoire vive (LPDDR5x)
- 512 Go de SSD M2 2280 (PCIe Gen 4)
L’appareil embarque un système de dissipation axé sur un (très) gros ventilateur et un gros caloduc. Couplé à la consommation réduite du Core Ultra 5 325, ce dispositif ne monte jamais tellement au-dessus de 40-42 degrés en utilisation courante. Dans le cadre d’une charge CPU intensive, réalisée en pleine canicule de juin 2026 faute de pouvoir faire autrement (prenez donc ces chiffres avec des pincettes), nous sommes montés à un maximum de 55 degrés au point d’extraction de l’air chaud, à l’arrière du châssis.
En dehors de cette situation extrême, peu représentative des performances habituelles du PC en matière de refroidissement, nous pouvons dire que le MagicBook 16 est une machine qui chauffe globalement peu. L’appareil s’illustre en outre par son silence : seulement 37 dB au maximum mesurés à 40 cm de l’écran en pleine charge CPU. Difficile de faire tellement mieux.
Sur le plan des performances, pas de surprise, le Core Ultra 5 325 offre bien assez de puissance pour le quotidien, sans toutefois se hisser bien haut dans les charts. Sur le plan CPU, sur Cinebench R24, la nouvelle puce milieu de gamme d’Intel marque 114 points en single-Core et 649 points en multi-Core. Nous sommes à peu près au niveau de ce que proposait un Core Ultra 5 226V « Lunar Lake » il y a deux ans, un Snapdragon X Plus de première génération (lancé en 2024 là aussi), ou ce que permet une puce Apple M2… sortie en 2022.
Sur le plan graphique, le bilan n’est pas tellement plus flatteur. En Full HD+, Shadow of the Tomb Raider (préréglages élevés) est animé à 38 FPS en moyenne, tandis que Cyberpunk 2077 subissait crash sur crash sur notre machine de prêt.
Cette configuration du MagicBook 16, globalement peu à l’aise en jeu (à l’exception des titres anciens ou peu gourmands), se destine vraiment aux utilisateurs ayant besoin d’une machine basique, efficace pour les activités courantes et le tout-venant. En revanche, elle ne présente aucun atout à faire valoir lorsqu’il s’agit de répondre à des usages plus poussés.
Terminons par un point sur les performances du SSD. La barrette PCIe Gen 4 choisie par Honor s’avère décevante en écriture, avec 2876 Mo/s au compteur seulement. En revanche, les performances en lecture sont bonnes, avec 5731 Mo/s mesurés sur CrystalDiskMark. Ces débits sont suffisants pour l’usage bureautique et multimédia visé par ce produit, mais ne conviennent pas aux tâches plus lourdes là non plus.
Autonomie : bien, mais peut mieux faire !
Le MagicBook 16 2026 est équipé d’une batterie de 80 Wh et reste livré avec un chargeur USB-C de 65 W… là où de nombreux modèles sont désormais fournis sans alimentation pour se mettre en conformité avec la nouvelle législation appliquée au sein de l’UE.
Cette batterie plutôt copieuse (bien que sur un 16 pouces, on l’aurait voulu un peu plus grosse encore) est couplée, rappelons-le, à un processeur mobile de nouvelle génération peu gourmand en énergie, ainsi qu’à un écran IPS Full HD+ / 60 Hz bien plus sobre énergétiquement qu’une dalle OLED 2,8K / 120 Hz, par exemple. Théoriquement, nous devrions donc obtenir une excellente autonomie sur ce PC. Qu’en est-il ?
En lecture vidéo, dans le cadre de notre test d’autonomie habituel (lecture de vidéos YouTube sur Edge, en 1080p, avec la luminosité de l’écran à 100 %, le rétroéclairage du clavier coupé, un casque branché et les paramètres d’alimentation les plus favorables à l’économie d’énergie), nous sommes arrivés à un épuisement complet de la batterie au bout de 12 heures et 30 minutes environ.
Rien de spectaculaire en 2026, mais c’est convenable. En utilisation polyvalente, suivant les usages, on oscille cette fois entre 8 heures (parfois) et 10 heures (le plus souvent) en fonction des applications.
En clair, le MagicBook 16 est plutôt bon dans sa catégorie, mais nous laisse tout de même sur notre faim. Si Honor avait eu le bon goût d’ajouter un écran Full HD+ capable d’osciller dynamiquement entre 1 et 120 Hz, comme ceux proposés depuis quelques mois par LG Display, l’appareil aurait sans aucun doute pu dépasser les 15 heures sur batterie. Dommage : là aussi Honor perd une occasion d’améliorer sensiblement son MagicBook.
Honor MagicBook 16 : l’avis de Clubic
« À deux doigts d’être tellement meilleur » résume bien notre impression à l’égard de ce nouveau MagicBook 16. Parfois bon, souvent moyen, ce PC est un modèle bureautique efficace mais ne se donne jamais les moyens d’aller plus loin. C’est dommage.
L’engin reste une bonne pioche si vous cherchez un laptop grand format simple et efficace pour le tout-venant… à condition d’être bien conscient de ses lacunes, notamment en termes d’affichage. Heureusement, Honor compense ce défaut (le plus cruel d’après nous) en soignant le design, le clavier et les connectiques.
Gardez par contre en tête qu’avec le lancement du MacBook Neo à moins de 800 euros, les constructeurs de PC portables Windows ont été contraints d’annoncer en panique une bordée de machines abordables (et a priori de qualité) dans les mêmes prix. L’Honor MagicBook 16 devrait donc avoir à faire à une concurrence plus étoffée à moins de 1000 euros dans les prochaines semaines.
Une concurrence surtout peuplée de modèles 14 pouces, c’est vrai, mais ce changement de paradigme mérite d’être mentionné.
- Performances viables en bureautique et multimédia
- Peu de chauffe, pas de bruit
- Un bon clavier comme Honor sait les faire
- Autonomie honnête (10 à 12 heures le plus souvent)
- Design vu, vu, vu et revu chez Honor
- Écran Full HD d’un autre âge
- Trackpad d’un autre âge lui aussi
- Pas d’effort sur les haut-parleurs et la webcam
Concurrence : quelles alternatives au MagicBook 16 ?
- Un grand écran OLED 2,8K pour pas trop cher
- Le silence (presque) tout le temps et la chauffe contenue
- Le SSD rapide
- L’expérience macOS pleine et entière, à petit prix
- L’écran IPS « Liquid Retina », lumineux et bien calibré
- Un excellent clavier, pas trop petit, proche de celui du MacBook Air