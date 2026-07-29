Présenté pour la première fois en Chine début 2026, le nouveau MagicBook 16 est le premier modèle d’Honor (et pour l’instant le seul) à miser sur un processeur Intel Core Ultra de série 3 « Panther Lake ». Ce modèle, aguicheur en Asie, souffre toutefois d’avoir été dépossédé d’une partie conséquente de ses bijoux de famille à l’occasion de sa commercialisation en Europe, et plus spécifiquement en France.

Le modèle vendu chez nous troque ainsi son processeur Core Ultra X7 (et la puissante partie graphique B390 qui va avec) pour un Core Ultra 5 bien plus modeste, mais se contente aussi d’une batterie un peu plus petite (80 Wh « seulement ») et d’un écran moins réactif (60 Hz en Europe contre 180 Hz en Chine). De quoi amputer une partie significative du potentiel de ce nouveau modèle, qui bénéficie malgré tout encore d’un placement tarifaire honnête.

Nous allons voir ensemble si cet Honor MagicBook 16 millésime 2026 vaut quand même le coup, mais avant toute chose, voici la fiche technique du modèle qu’Honor nous a fait parvenir en prêt :