LG Display annonce être le premier constructeur à produire en masse, pour nos PC portables, un nouveau type d'écran LCD très économe en énergie. Sa particularité ? Passer dynamiquement de 1 à 120 Hz en fonction des usages… exactement comme le peuvent de nombreux écrans de smartphones.
On sait qu'Intel et BOE travaillent ensemble depuis de longs mois pour généraliser l'adoption, sur nos futurs PC portables, d'écrans capables de descendre à une fréquence de rafraîchissement 1 Hz. Pourtant, c'est LG Display qui aura dégainé le premier.
LG Display dégaine le premier sur nos PC portables
Le fabricant coréen a annoncé cette semaine, par l'intermédiaire d'un communiqué de presse, être le premier à produire en grands volumes une nouvelle technologie d'écrans à très faible consommation énergétique. Baptisée Oxide 1Hz, cette technologie permet d'aboutir à des panneaux LCD capables d'osciller dynamiquement entre 1 et 120 Hz en fonction des usages, le tout sur des machines relativement courantes.
On parle en effet de dalles LCD IPS Full HD+, dont la diffusion s'annonce très large. Une diffusion qui a d'ailleurs commencé, puisque cet écran est d'ores et déjà intégré à un appareil dont nous vous parlions récemment sur Clubic : le Dell XPS 16 2026.
Ce modèle s'illustre par une autonomie record, mais aussi par une consommation particulièrement faible au repos : 1,3 W seulement selon les mesures du site spécialisé NotebookCheck, dont nous nous faisions l'écho hier. Une consommation lilliputienne que l'appareil doit à la sobriété énergétique de sa puce Intel Panther Lake, mais aussi à son nouvel écran 1-120 Hz signé LG Display.
1 à 120 Hz en fonction des usages pour doper (sérieusement) l'autonomie
Au-delà des gains promis par ces nouveaux écrans en termes de consommation énergétique, leur intérêt est de pouvoir viser des machines milieu de gamme pas trop coûteuses. Avec ces dalles Full HD+ à très forte efficacité énergétique, LG Display se positionne donc intelligemment face aux solutions Mini-LED et OLED déjà capables de descendre à 24 Hz, voire 20 Hz… mais qui se destinent à des PC portables bien plus chers.
Quoi qu'il en soit, sur le plan technique, LG Display explique avoir « mis au point ses propres algorithmes de circuit et développé son propre design de panneau, grâce à la découverte de nouveaux matériaux ». L'entreprise ajoute enfin que ces écrans, conçus et fabriqués 100% en interne, utilisent « l’oxyde présentant les fuites de courant les plus faibles » pour réussir à économiser un maximum d’énergie en mode 1 Hz.
LG Display indique enfin être à l'œuvre sur une déclinaison OLED cette technologie Oxide 1Hz pour une production en masse à l'horizon 2027 cette fois.