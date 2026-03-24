Le fabricant coréen a annoncé cette semaine, par l'intermédiaire d'un communiqué de presse, être le premier à produire en grands volumes une nouvelle technologie d'écrans à très faible consommation énergétique. Baptisée Oxide 1Hz, cette technologie permet d'aboutir à des panneaux LCD capables d'osciller dynamiquement entre 1 et 120 Hz en fonction des usages, le tout sur des machines relativement courantes.

On parle en effet de dalles LCD IPS Full HD+, dont la diffusion s'annonce très large. Une diffusion qui a d'ailleurs commencé, puisque cet écran est d'ores et déjà intégré à un appareil dont nous vous parlions récemment sur Clubic : le Dell XPS 16 2026.

Ce modèle s'illustre par une autonomie record, mais aussi par une consommation particulièrement faible au repos : 1,3 W seulement selon les mesures du site spécialisé NotebookCheck, dont nous nous faisions l'écho hier. Une consommation lilliputienne que l'appareil doit à la sobriété énergétique de sa puce Intel Panther Lake, mais aussi à son nouvel écran 1-120 Hz signé LG Display.