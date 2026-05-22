Pour tenter de le faire, en tout cas, ce nouvel Honor X14 mise visiblement lui aussi sur un châssis en aluminium. Pour être tout à fait transparents, Honor ne précise pas quel matériau est employé pour le châssis de son X14, mais malgré quelques modèles 100% plastiques lancés par le passé, la marque mégote rarement en la matière.

L'appareil mesure quoi qu'il en soit 311,5 × 215,5 × 16,9 mm pour 1,39 kg, embarque deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2 (prenant en charge l'alimentation), une sortie HDMI et une prise casque.

Sous le capot palpite un processeur à 6 cœurs Intel Core 5 320 « Wildcat Lake » flambant neuf (basé sur la gravure 1,8 nm « 18A » du géant américain) couplé à 16 Go de RAM (en LPDDR5X-7467 MT/s) et 512 Go de SSD… soit deux fois plus de mémoire vive et de stockage que le MacBook Neo.