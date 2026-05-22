Honor a lancé, en Chine, son X14. Cet ultraportable de 14 pouces s'appuie sur un Core 5 de série 3 « Wildcat Lake » couplé à deux fois plus de mémoire vive qu'un MacBook Neo, pour un prix qui s'annonce inférieur.
En attendant que les ténors américains se réveillent vraiment (peut-être à l'aide du Project Firefly), la réponse au MacBook Neo est surtout chinoise. Parallèlement à l'annonce du Chuwi UniBook, premier modèle entrée de gamme officiellement équipé d'une puce Intel « Wildcat Lake », Honor vient en effet d'annoncer un nouveau modèle abordable bien à lui : le X14. Pour l'instant disponible uniquement en Chine, l'appareil paraît bien armé pour concurrencer le petit ordinateur portable d'Apple sur l'entrée de gamme.
Une nouvelle réponse chinoise au MacBook Neo
Pour tenter de le faire, en tout cas, ce nouvel Honor X14 mise visiblement lui aussi sur un châssis en aluminium. Pour être tout à fait transparents, Honor ne précise pas quel matériau est employé pour le châssis de son X14, mais malgré quelques modèles 100% plastiques lancés par le passé, la marque mégote rarement en la matière.
L'appareil mesure quoi qu'il en soit 311,5 × 215,5 × 16,9 mm pour 1,39 kg, embarque deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2 (prenant en charge l'alimentation), une sortie HDMI et une prise casque.
Sous le capot palpite un processeur à 6 cœurs Intel Core 5 320 « Wildcat Lake » flambant neuf (basé sur la gravure 1,8 nm « 18A » du géant américain) couplé à 16 Go de RAM (en LPDDR5X-7467 MT/s) et 512 Go de SSD… soit deux fois plus de mémoire vive et de stockage que le MacBook Neo.
Un Core 5 320 aux manettes, couplé à 16 Go de RAM
Le nouvel Honor X14 se dote par ailleurs d'une batterie de 60 Wh (contre 36,5 Wh pour le petit modèle d'Apple), mais se contente d'un écran LCD IPS Full HD+ (1920 x 1200 pixels) limité à 300 cd/m2 de luminance maximale. En termes d'affichage, le MacBook Neo conservera donc un net avantage grâce à sa dalle Liquid Retina (2408 x 1506 pixels et 500 cd/m2).
En Chine, ce nouveau modèle signé Honor est affiché sur JD.com à un tarif recommandé de 4499 yuans (soit 564,40 euros hors taxes). Théoriquement, l'appareil pourrait donc arriver en Europe à un prix inférieur aux 699 euros réclamés par Apple pour l'achat d'un MacBook Neo (hors offre étudiante).
Reste à savoir si cet Honor X14 arrivera par chez nous. En l'occurrence nous sommes plutôt confiants, car Honor est implanté depuis longtemps en France et finit souvent par commercialiser sous nos latitudes ses modèles annoncés en Chine. La marque a d'ailleurs dégainé il y a peu, dans l'Hexagone, son nouveau MagicBook 16, sous processeur Intel Core Ultra de série 3 « Panther Lake ».