En amont du MWC, Honor a annoncé un nouveau PC portable haut de gamme. Baptisé MagicBook Pro 14 selon la nomenclature quasi séculaire de l'entreprise, ce nouveau modèle ne cache pas son ambition : rivaliser avec le MacBook Pro M5, notamment en matière d'affichage. Car sur ce point, l'engin a effectivement ce qu'il faut pour faire blêmir la concurrence.
Sur le terrain des PC ultraportables, Honor ne plaisante pas du tout. En dépit d'une certaine parcimonie côté lancements, le constructeur chinois - ex-filiale de Huawei - a plusieurs fois démontré qu'il sait faire d'excellentes machines. Nous pensons en écrivant ces lignes au superbe MagicBook Art 14, que nous vous avions chaudement recommandé l'année dernière.
Aujourd'hui, en amont du MWC, Honor profite de son passage à Barcelone pour dégainer son nouveau MagicBook Pro 14. Un produit qui cumule deux très gros atouts : un écran OLED qui s'annonce exceptionnel, mais aussi un processeur Intel « Panther Lake » de toute nouvelle génération. Présentations.
Un châssis qui n'est pas sans nous en rappeler un autre…
Si l'allure générale de ce nouveau modèle compact ne vous est pas tout à fait étrangère, c'est sûrement parce que l'appareil reprend à son compte une partie des lignes du MateBook 14 de Huawei, lancé en 2024. Avec son châssis en aluminium de 1,37 kg, le MagicBook Pro 14 cherche néanmoins à aller de l'avant.
Pour ce faire, le nouvel ultraportable d'Honor mise sur une grosse batterie de 92 Wh (rare pour ce format) censée lui conférer jusqu'à 15 heures 30 d'autonomie en dépit de son écran OLED tactile de 14,6 pouces très gourmand en énergie. Et pour cause, ce dernier affiche une définition 3,1K (3120 par 2080 pixels), mais aussi une calibration de haut vol (DeltaE inférieur à 0,5), le tout sur un format 3:2. Cette dalle organique devrait offrir une expérience similaire (et donc exceptionnelle) à ce que l'on trouvait l'année dernière sur le MagicBook Art 14.
Mais des specs de redoutables sous le capot !
Sous le capot, Honor ne mégote pas non plus en nous promettant pouvoir installer jusqu'à un Core Ultra X9 388H. Cette nouvelle puce Intel dispose, pour rappel, d'une puissante partie graphique intégrée B390 capable d'animer sans broncher les jeux les plus gourmands dans de bonnes conditions, à plus de 60 FPS dans certains cas. Une promesse que nous avons pu vérifier par nous-mêmes sur le l'ASUS ZenBook Duo.
Fort d'un système de dissipation entièrement revu, Honor explique être en mesure de faire monter la puce d'Intel à un maximum de 80 W de TDP tout en évitant la surchauffe. On demande à voir… peut-être à l'occasion d'un test prochain sur Clubic. À date, nous ne disposons toutefois pas encore de prix ou de date de lancement précise pour ce modèle en France.
Source : communiqué de presse Honor