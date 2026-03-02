Sur le terrain des PC ultraportables, Honor ne plaisante pas du tout. En dépit d'une certaine parcimonie côté lancements, le constructeur chinois - ex-filiale de Huawei - a plusieurs fois démontré qu'il sait faire d'excellentes machines. Nous pensons en écrivant ces lignes au superbe MagicBook Art 14, que nous vous avions chaudement recommandé l'année dernière.

Aujourd'hui, en amont du MWC, Honor profite de son passage à Barcelone pour dégainer son nouveau MagicBook Pro 14. Un produit qui cumule deux très gros atouts : un écran OLED qui s'annonce exceptionnel, mais aussi un processeur Intel « Panther Lake » de toute nouvelle génération. Présentations.