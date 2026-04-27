En l'occurrence, ce premier aperçu est plutôt alléchant. Approché par un journaliste de NotebookCheck qui l'a rapidement présenté sur X, l'appareil embarque une puce « Wildcat Lake » regroupant 6 cœurs CPU (2 cœurs Cougar Cove à hautes performances + 4 cœurs Darkmont à très basse consommation), un NPU délivrant 17 TOPS de puissance de calcul locale vouée à l’IA, et 2 cœurs GPU (Xe3). Il s'illustre aussi par son élégant châssis en aluminium fin et léger, son capot coloré, son écran de 14 pouces moderne (vraisemblablement LCD IPS) et son absence de ventilateur.

Intel mise en effet sur un mode « fanless » permettant à ses nouveaux SoC de tomber à 11 W de TDP seulement. Un seuil suffisamment bas pour autoriser le fonctionnement sans système de dissipation actif… et donc dans le plus grand des silences, comme le font le MacBook Neo ou le MacBook Air. Il s'agirait là d'une caractéristique intéressante, car les PC portables Windows dépourvus de ventilateurs se font rares depuis quelques années. Le dernier testé sur Clubic n'est autre que l'Acer Swift 7 de seconde génération… lancé en 2019.

Reste qu'Intel fait pour l'instant chou blanc. La marque a beau avoir lancé ces nouvelles puces « Wildcat Lake » le 16 avril dernier, aucun PC portable équipé n'est pour l'instant disponible. Les modèles correspondants sont toutefois attendus un peu partout. Intel parle en effet de 70 machines basées sur ces nouvelles puces, estampillées Samsung, MSI, HP, Dell ASUS, Lenovo, Honor, Haier, Tecno ou encore Xiaomi. Espérons qu'elles ne traineront pas trop.