Intel a dévoilé à la presse spécialisée un prototype de PC portable motorisé par sa nouvelle génération de processeurs mobiles Core de série 3 « Wildcat Lake ». Il s'agit typiquement du genre de machines que l'on pourrait trouver sur l'entrée et le milieu de gamme d'ici quelques mois, avec un concurrent dans le collimateur : le MacBook Neo.
Avec son Macbook Neo, Apple infligeait le mois dernier un uppercut cruel aux constructeurs de PC portables Windows. Lancé à moins de 700 euros, l'appareil combine un élégant châssis en aluminium, un écran de qualité et un processeur performant… le tout sans ventilateur. En face, et même si de bons modèles abordables existent, la concurrence peine bien souvent à rivaliser sur cette tranche de prix, où les laptops sont rarement sexy. Cela pourrait changer.
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La réponse d'Intel à Apple
Nous vous en parlions la semaine dernière, Intel a donné le coup d'envoi de ses Core de série 3 « Wildcat Lake ». Ces puces « non Ultra » de conception moderne, gravées à l'aide du dernier protocole 18A, sont censées peupler une foule de PC portables entrée et milieu de gamme dans les prochains mois. Elles devraient d'ailleurs concurrencer les processeurs mobiles ARM Qualcomm Snapdragon X2 Plus, annoncés au CES et attendus prochainement eux aussi.
Pour illustrer tout le potentiel de ses nouveaux processeurs « Wildcat Lake », Intel a présenté à la presse un prototype de PC portable qui en est équipé. Ce modèle de référence n'a pas vocation à être commercialisé tel quel, mais il nous permet d'avoir une idée de ce que d'autres constructeurs pourraient bientôt nous proposer en guise d'alternative au MacBook Neo.
Le grand retour des modèles « fanless » sous Windows ?
En l'occurrence, ce premier aperçu est plutôt alléchant. Approché par un journaliste de NotebookCheck qui l'a rapidement présenté sur X, l'appareil embarque une puce « Wildcat Lake » regroupant 6 cœurs CPU (2 cœurs Cougar Cove à hautes performances + 4 cœurs Darkmont à très basse consommation), un NPU délivrant 17 TOPS de puissance de calcul locale vouée à l’IA, et 2 cœurs GPU (Xe3). Il s'illustre aussi par son élégant châssis en aluminium fin et léger, son capot coloré, son écran de 14 pouces moderne (vraisemblablement LCD IPS) et son absence de ventilateur.
Intel mise en effet sur un mode « fanless » permettant à ses nouveaux SoC de tomber à 11 W de TDP seulement. Un seuil suffisamment bas pour autoriser le fonctionnement sans système de dissipation actif… et donc dans le plus grand des silences, comme le font le MacBook Neo ou le MacBook Air. Il s'agirait là d'une caractéristique intéressante, car les PC portables Windows dépourvus de ventilateurs se font rares depuis quelques années. Le dernier testé sur Clubic n'est autre que l'Acer Swift 7 de seconde génération… lancé en 2019.
Reste qu'Intel fait pour l'instant chou blanc. La marque a beau avoir lancé ces nouvelles puces « Wildcat Lake » le 16 avril dernier, aucun PC portable équipé n'est pour l'instant disponible. Les modèles correspondants sont toutefois attendus un peu partout. Intel parle en effet de 70 machines basées sur ces nouvelles puces, estampillées Samsung, MSI, HP, Dell ASUS, Lenovo, Honor, Haier, Tecno ou encore Xiaomi. Espérons qu'elles ne traineront pas trop.