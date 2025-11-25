L'architecture Panther Lake doit permettre à Intel de se relancer face à AMD bien sûr, mais aussi face à la montée en puissance des Snapdragon en ARM. GMKtec semble y croire.
Alors qu'Intel avait annoncé les premiers produits pour la fin de cette année, Panther Lake ne devrait en réalité pas se matérialiser avant le premier trimestre 2026, à l'occasion du CES 2026 de Las Vegas. Cela ne doit évidemment pas empêcher les partenaires d'Intel de montrer leurs modèles, et ce, que l'on parle de portable ou de mini-PC.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
L'EVO-T2, premier sur Panther Lake ?
De manière assez surprenante, l'une des présentations les plus concrètes de machine animée par un processeurs Panther Lake n'est donc pas le fait d'un des partenaires historiques d'Intel et ce n'est pas non plus un ordinateur portable.
GMKtec est une entreprise chinoise encore assez peu connue sous nos latitudes, mais nous avons déjà eu l'occasion de tester une de ses machines sur Clubic. Le NucBox G5 était déjà un mini-PC et la bête était animée par une solution Intel, en l'occurrence un tout petit N97 en architecture Alder Lake.
Aujourd'hui, le duo Intel/GMKtec refait donc la une de l'actualité, mais avec une machine d'un tout autre acabit. À l'occasion de l'Intel TechConference 2025 qui s'est tenue au Centre des Congrès Yuelai de Chongqing (du 19 au 21 novembre), GMKtec avait effectivement dans ses cartons l'EVO-T2.
Une nouvelle version qui fait logiquement suite à l'EVO-T1 qui, à base de Core Ultra 9 285H – une puce Arrow Lake – avait remporté le Prix d'Or du Design Award français 2025 grâce à une conception originale pour un mini-PC.
Jusqu'à 180 TOPS en calcul IA
Tout porte à croire que l'EVO-T2 va reprendre le design du petit frère et les premiers clichés laissent apparaître un mini-PC remarquablement semblable avec la même rangé de ports USB (x4) en face avant.
Nous n'en saurons pas beaucoup sur le design du produit pour le moment, car GMKtec a profité de l'Intel TechConference 2025 pour essentiellement détailler les entrailles de la machine. Il s'agira de l'une des premières à intégrer la puce Intel Panther Lake H12xe, un modèle « phare au sein de la gamme Panther Lake d'Intel ». GMKtec ne donne toutefois pas l'exact numéro de référence de la puce.
La firme précise qu'il s'agit d'un Core Ultra 300H équipé d'une solution graphique Celestial à base de cœurs Xe3. Il est question d'intégrer « jusqu'à 128 Go de RAM LPDDR5X à 10 677 MT/s » et d'offrir une puissance de calcul IA estimée à 180 TOPS par le fabricant qui insiste aussi sur le TDP de 80 watts et la possibilité d'avoir jusqu'à 16 To de stockage grâce aux deux emplements SSD.
En y regardant de plus près, on peut voir que ces deux SSD au format M.2 ne sont pas identiques : le premier est en PCIe Gen 5 quand le second se contente du PCIe Gen 4. Enfin, GMKtec annonce sans surprise que la machine sera en vente au cours du premier trimestre 2026, mais ne donne ni date précise, ni tarif, ni même de pays cibles pour ce lancement.