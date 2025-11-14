Les fuites s'agglutinent progressivement les unes aux autres pour nous fournir une idée du lineup de puces Intel Panther Lake. Cette semaine, c'est au tour du nouveau Galaxy Book6 Pro de fuiter avec à son bord un certain Core Ultra X7 358H. Attendu chez Samsung, l'appareil devrait arriver sur le marché début 2026.
Selon toute vraisemblance, le plus gros iGPU de la future famille Intel Panther Lake, dont le lancement est toujours prévu en janvier au CES, sera nommé B390. C'est en tout cas ce que tend à confirmer la fuite, sur Geekbench 6, d'un certain Galaxy Book6 Pro signé Samsung. Le prochain PC portable du constructeur coréen a été flashé avec à son bord le nouveau Core Ultra X7 358H d'Intel… dont on a désormais un premier aperçu des performances et des spécifications.
Un lineup Panther Lake peu à peu moins mystérieux
Sur le plan graphique, cette information (qui sonne plus comme une confirmation de ce que l'on supposait déjà à ce stade) suggère qu'Intel nous proposera donc un iGPU B390 sur le haut de gamme, équipé de 12 coeurs Xe3 de toute nouvelle génération. En dessous, sur les références un peu plus abordables, serait proposé un iGPU B370 équipé cette fois de 10 coeurs Xe3 (et qui a déjà fuité il y a peu).
Enfin, sur l'entrée de gamme Panther Lake, on retrouveraient cette fois des iGPU plus modestes, limités à 4 coeurs Xe3, voire même 2 coeurs Xe3 seulement sur certaines puces. On ignore toutefois le nom de ces iGPU plus légers dans l'immédiat, mais la nomenclature qui se dessine laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'éventuels B350 et B310.
Le registre de Geekbench 6 ci-dessous, nous permet quoi qu'il en soit d'en apprendre un peu plus sur le Core Ultra X7 358H. Ce nouveau SoC serait bien équipé de 16 coeurs au total (4 P-Cores Cougar Cove, 8 E-Core Darkmont et 4 LPE-Cores Darkmont) cadencés à un maximum de 4,8 GHz (4778 MHz très précisément sur le registre). Cela le place quelques encablures derrière les 5,1 GHz attendus pour le Core Ultra X9 388H -- le gros flagship d'Intel pour cette génération.
Quelles performances graphiques pour les nouvelles puces Intel ?
Côté GPU, la partie graphique B390 de cet Ultra X7 358H regrouperait 96 unités de calcul via 12 coeurs GPU Xe3, cadencés à 2,5 GHz, soit 450 MHz de plus que l'Arc 140V des meilleures puces Lunar Lake, et 150 MHz de plus que l'Arc 140T des meilleures puces Arrow Lake. Le Core Ultra X7 358H serait enfin équipé de 32 Go de RAM sur le GalaxyBook6 Pro, dont 16,4 Go dévolus à la partie graphique.
Quant aux performances de cet iGPU, justement, disons qu'elles sont intéressantes sans être révolutionnaires. À première vue, si l'on s'en tient aux résultats de ce benchmarks, les 12 coeurs GPU Xe3 de l'Arc B390 seraient en mesure de délivrer un niveau de puissance similaire à celui d'une RTX 3050. Avec les pilotes finaux qui arriveront au lancement, on peut toutefois espérer que ces performances iront un peu plus loin au bout du compte. Patience, donc.