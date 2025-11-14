Sur le plan graphique, cette information (qui sonne plus comme une confirmation de ce que l'on supposait déjà à ce stade) suggère qu'Intel nous proposera donc un iGPU B390 sur le haut de gamme, équipé de 12 coeurs Xe3 de toute nouvelle génération. En dessous, sur les références un peu plus abordables, serait proposé un iGPU B370 équipé cette fois de 10 coeurs Xe3 (et qui a déjà fuité il y a peu).

Enfin, sur l'entrée de gamme Panther Lake, on retrouveraient cette fois des iGPU plus modestes, limités à 4 coeurs Xe3, voire même 2 coeurs Xe3 seulement sur certaines puces. On ignore toutefois le nom de ces iGPU plus légers dans l'immédiat, mais la nomenclature qui se dessine laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'éventuels B350 et B310.

Le registre de Geekbench 6 ci-dessous, nous permet quoi qu'il en soit d'en apprendre un peu plus sur le Core Ultra X7 358H. Ce nouveau SoC serait bien équipé de 16 coeurs au total (4 P-Cores Cougar Cove, 8 E-Core Darkmont et 4 LPE-Cores Darkmont) cadencés à un maximum de 4,8 GHz (4778 MHz très précisément sur le registre). Cela le place quelques encablures derrière les 5,1 GHz attendus pour le Core Ultra X9 388H -- le gros flagship d'Intel pour cette génération.