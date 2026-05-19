Intel a dévoilé en Chine son Project Firefly, une initiative visant à standardiser la conception des PC portables entrée de gamme pour leur permettre de gagner en qualité sans monter en prix. Couplée à l'utilisation des nouvelles puces Wildcat Lake, cette approche pourrait changer beaucoup de choses pour les PC portables Windows accessibles.
Concurrencer le MacBook Neo plus efficacement, en réutilisant la recette qui en a fait le succès : l'utilisation de composants issus de la téléphonie mobile. En deux lignes, c'est l'idée d'Intel avec son Project Firefly, qui mise aussi sur une standardisation des designs.
Utiliser des composants de smartphones sur PC portables… l'idée fait son chemin
Dévoilée en Chine, cette nouvelle initiative d'Intel vise à faciliter grandement la création et la commercialisation de PC portables à prix contenus, grâce aux nouveaux processeurs Wildcat Lake, mais aussi au moyen d'une conception standardisée permettant, notamment, de tirer parti de la colossale chaîne d'approvisionnement chinoise vouée aux smartphones.
Un environnement industriel mature, à la production parfois excédentaire, qui pourrait rendre de fiers services à la nouvelle génération d'ordinateurs portables Windows d'entrée de gamme.
Pour accompagner ce mouvement, Intel a d'ailleurs présenté un design de référence proche de celui montré à quelques médias fin avril. Ce design vise à offrir une solution pratiquement « clé en main » aux constructeurs de PC portables, articulée autour d'un châssis fin et léger plutôt élégant. Intel mise aussi sur des cartes mères plus petites et standardisées, encore une fois, permettant de réduire les coûts en favorisant la production à très grande échelle.
Une approche tout en équilibre
Le maillon faible de ce dispositif pourrait toutefois venir de la mémoire vive. Les puces Intel Wildcat Lake, présentées mi-avril pour l'entrée et le milieu de gamme, ont beau profiter d'une conception moderne et d'une gravure 18A (1,8 nm) flambant neuve, elles se contentent à première vue d'une gestion de la mémoire vive en single-channel.
Cette spécificité peut conduire à un manque de réactivité des systèmes finaux si elle n'est pas contrebalancée par de la RAM rapide. Heureusement, la compatibilité des nouvelles puces abordables d'Intel avec les modules LPDDR5X-7467 devrait équilibrer les choses pour aboutir à une expérience d'utilisation fluide au quotidien.
Reste à savoir quand les premiers PC portables issus de ce Project Firefly arriveront sur le marché. En principe, Intel a tout fait pour qu'ils se concrétisent assez vite, mais la balle est maintenant dans le camp des constructeurs de laptops. On a toutefois bon espoir de voir l'entrée de gamme Windows se renouveler assez vite avec des machines équilibrées et plus attrayantes, à l'instar du petit Chuwi UniBook, premier modèle Wildcat Lake du marché.