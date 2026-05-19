Dévoilée en Chine, cette nouvelle initiative d'Intel vise à faciliter grandement la création et la commercialisation de PC portables à prix contenus, grâce aux nouveaux processeurs Wildcat Lake, mais aussi au moyen d'une conception standardisée permettant, notamment, de tirer parti de la colossale chaîne d'approvisionnement chinoise vouée aux smartphones.

Un environnement industriel mature, à la production parfois excédentaire, qui pourrait rendre de fiers services à la nouvelle génération d'ordinateurs portables Windows d'entrée de gamme.

Pour accompagner ce mouvement, Intel a d'ailleurs présenté un design de référence proche de celui montré à quelques médias fin avril. Ce design vise à offrir une solution pratiquement « clé en main » aux constructeurs de PC portables, articulée autour d'un châssis fin et léger plutôt élégant. Intel mise aussi sur des cartes mères plus petites et standardisées, encore une fois, permettant de réduire les coûts en favorisant la production à très grande échelle.