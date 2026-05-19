Si l'on peut aujourd'hui parler de cette déconvenue au passé, c'est parce que le premier laptop doté d'un de ces SoC abordables, de nouvelle génération, est officiel. Il n'est pas signé HP, Lenovo, ASUS ou Acer, mais Chuwi : une marque chinoise encore méconnue en Europe, essentiellement centrée sur les PC portables, les mini-PC et les tablettes.

Le Chuwi UniBook s'avance quoi qu'il en soit sur le marché d'un pas décidé, avec un objectif ouvertement revendiqué par la marque asiatique : concurrencer le MacBook Neo. Le communiqué de presse que la marque nous a fait parvenir se résume d'ailleurs, pour l'essentiel, à une comparaison des spécifications de son ultraportable… à celles du nouvel ordinateur entrée de gamme d'Apple.