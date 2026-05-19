Le constructeur chinois Chuwi a annoncé l'arrivée prochaine de son petit UniBook. Cet ultraportable de 14 pouces se démarque par son prix très contenu, rendu possible, notamment, par l'utilisation d'un processeur Intel Wildcat Lake. Présentations.
Nous vous parlions il y a quelques semaines des nouveaux processeurs Wildcat Lake, annoncés par Intel courant avril. Ces derniers avaient jusqu'à présent pour principal défaut de n'être disponibles que sur le papier, puisque aucun PC équipé n'avait été commercialisé dans la foulée de leur annonce.
Chuwi annonce son UniBook, le premier PC portable Wildcat Lake
Si l'on peut aujourd'hui parler de cette déconvenue au passé, c'est parce que le premier laptop doté d'un de ces SoC abordables, de nouvelle génération, est officiel. Il n'est pas signé HP, Lenovo, ASUS ou Acer, mais Chuwi : une marque chinoise encore méconnue en Europe, essentiellement centrée sur les PC portables, les mini-PC et les tablettes.
Le Chuwi UniBook s'avance quoi qu'il en soit sur le marché d'un pas décidé, avec un objectif ouvertement revendiqué par la marque asiatique : concurrencer le MacBook Neo. Le communiqué de presse que la marque nous a fait parvenir se résume d'ailleurs, pour l'essentiel, à une comparaison des spécifications de son ultraportable… à celles du nouvel ordinateur entrée de gamme d'Apple.
449 dollars et une fiche technique plutôt bien balancée
Voici donc la fiche technique du Chuwi UniBook :
- Écran IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) de 14 pouces, 60 Hz, couvrant à 100% le spectre sRGB
- Processeur Intel Core 3 304 (5 cœurs / 5 threads cadencés à un maximum de 4,3 GHz, 6 Mo de cache, gravure 1,8 nm Intel 18A, TDP de 15 W par défaut) avec partie graphique Intel® Graphics (1 cœur GPU Xe à 2,3 GHz) et NPU délivrant 15 TOPS de puissance de calcul dédiée à l'IA.
- 8 Go de mémoire vive (LDRR5X à 7467 MT/s)
- 256 Go de SSD (PCIe Gen 3)
- Connectiques axées sur un port HDMI 2.0 (4K/60 Hz), une prise RJ45, trois ports USB-A (deux 3.2 Gen 1 et un 2.0), deux ports USB-C, une prise casque et un lecteur microSD
- Batterie de 53,3 Wh
- Connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2
- Clavier rétroéclairé
- Windows 11 Pro
À noter qu'en dépit de son petit processeur Intel Core 3, le Chuwi UniBook s'appuie sur un système de dissipation actif, et non sur un système fanless comme celui promis avec au moins certaines références Wildcat Lake.
Quoi qu'il en soit, l'appareil ne dispose pas encore de prix en euros, mais Chuwi évoque un tarif de 449 dollars outre-Atlantique (385 euros hors taxes). L'UniBook devrait néanmoins arriver prochainement en France, où il rejoindra ses grands frères, les CoreBook Air Plus (AMD Ryzen 6000) et CoreBook Air (Intel Core Ultra 200V Lunar Lake), d'ores et déjà disponibles au catalogue français de la marque.
Source : Communiqué de presse Chuwi