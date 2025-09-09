Présent en fin de semaine dernière à l'IFA de Berlin, le constructeur chinois Geekom a présenté ses GeekBook X14 Pro et X16 Pro : ses tout premiers PC portables.
Connu jusqu'à présent pour ses mini-PC, dont nous parlons d'ailleurs régulièrement sur Clubic, le constructeur chinois Geekom a dévoilé à Berlin deux PC portables dans le cadre de l'IFA 2025. Ces modèles, ses premiers, sont visuellement proches de ceux lancés par Honor ces dernières années. Ils s'équipent de puces Intel de dernière génération « Arrow Lake H » et s'octroient une fiche technique globalement moderne. Des présentations s'imposent…
GeekBook X14 Pro : un ultraportable aux faux airs de MagicBook…
Commençons par le petit GeekBook X14 Pro. Comme son nom l'indique, ce modèle est un 14 pouces de 16,9 mm d'épaisseur pour 999 grammes. Voici ses principales spécifications :
- Écran 14 pouces OLED 2,8K, 16:10 et 100% DCI-P3
- Processeur Intel Core Ultra 9 285H ou Ultra 5 225H montant à un maximum de 35 W de TDP
- Jusqu'à 32 Go de LPDDR5 à 7500 MHz
- 1 emplacement pour SSD M2 NVMe PCIe Gen 4
- Connectiques axées sur un port HDMI 2.0, un port USB-C à 40 Gbps, un port USB-A à 5 Gbps et une prise casque
- Connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4
- Webcam 2 Mpx et deux haut-parleurs DTS:X Ultra
- Batterie de 70 Wh avec chargeur USB-C GaN de 65 W
GeekBook X16 Pro : le même, mais en plus grand, et avec un écran moins raffiné
Plus grand et légèrement plus lourd, mais aussi plus fin (14,9 mm cette fois et 1299 grammes), le GeekBook X16 Pro reprend peu ou prou le même design et les mêmes spécifications que le X14 Pro, mais avec une différence notable : on passe ici sur une dalle IPS beaucoup plus classique, en lieu et place du panneau OLED utilisé par son petit frère. Il est également possible de loger non pas un, mais deux SSD M2 (l'un en 2280, l'autre en 2230) sur ce modèle. Voici les grandes lignes de sa fiche technique :
- Écran 16 pouces LCD IPS QHD+, 16:10 et 100% sRGB
- Processeur Intel Core Ultra 9 285H ou Ultra 5 225H montant à un maximum de 35 W de TDP
- Jusqu'à 32 Go de LPDDR5 à 7500 MHz
- 2 emplacements pour SSD M2 NVMe PCIe Gen 4
- Connectiques axées sur un port HDMI 2.0, un port USB-C à 40 Gbps, un port USB-C à 10 Gbps, deux ports USB-A à 5 Gbps, un lecteur de cartes microSD et une prise casque
- Connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4
- Webcam 2 Mpx et deux haut-parleurs DTS:X Ultra
- Batterie de 75 Wh avec chargeur USB-C GaN de 65 W
À noter que Geekom n'a pas encore annoncé de prix pour ces deux machines en Europe. On ignore par ailleurs quand elles arriveront sur le Vieux continent, mais leur présentation à l'IFA suggère une sortie prochaine.