Plus grand et légèrement plus lourd, mais aussi plus fin (14,9 mm cette fois et 1299 grammes), le GeekBook X16 Pro reprend peu ou prou le même design et les mêmes spécifications que le X14 Pro, mais avec une différence notable : on passe ici sur une dalle IPS beaucoup plus classique, en lieu et place du panneau OLED utilisé par son petit frère. Il est également possible de loger non pas un, mais deux SSD M2 (l'un en 2280, l'autre en 2230) sur ce modèle. Voici les grandes lignes de sa fiche technique :

Écran 16 pouces LCD IPS QHD+, 16:10 et 100% sRGB

Processeur Intel Core Ultra 9 285H ou Ultra 5 225H montant à un maximum de 35 W de TDP

Jusqu'à 32 Go de LPDDR5 à 7500 MHz

2 emplacements pour SSD M2 NVMe PCIe Gen 4

Connectiques axées sur un port HDMI 2.0, un port USB-C à 40 Gbps, un port USB-C à 10 Gbps, deux ports USB-A à 5 Gbps, un lecteur de cartes microSD et une prise casque

Connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4

Webcam 2 Mpx et deux haut-parleurs DTS:X Ultra

Batterie de 75 Wh avec chargeur USB-C GaN de 65 W

À noter que Geekom n'a pas encore annoncé de prix pour ces deux machines en Europe. On ignore par ailleurs quand elles arriveront sur le Vieux continent, mais leur présentation à l'IFA suggère une sortie prochaine.