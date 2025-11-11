Le constructeur chinois Orico vient de lancer son tout premier PC ultraportable. Sobrement baptisé Obook Ultrabook, l'appareil cherche comme beaucoup de ses rivaux à trouver un bon équilibre sur l'entrée de gamme. Voyons ce qu'il nous propose pour tout juste 400 euros.
Entrée réussie sur le marché du PC portable ? On manque encore cruellement de recul pour le savoir, mais il est en tout cas certain qu'avec son premier modèle ultraportable, le constructeur chinois Orico (connu jusqu'à présent pour ses NAS et ses solutions de stockage, notamment) n'a pas à rougir face à ce que proposent ses compatriotes plus ancrés sur ce secteur.
Une puce un peu ancienne, mais encore très capable
Avec l'Obook Ultrabook, Orico dégaine en effet un modèle compact de 14 pouces plutôt bien balancé, armé par AMD, avec un seul véritable compromis à signaler, son recours à une puce relativement ancienne, lancée en début d'année 2023. Un arbitrage acceptable au regard du prix de l'appareil, commercialisé en Chine à partir de 3 299 yuans, soit environ 400 de nos euros, hors taxes.
Pour ce tarif, on retrouve donc le vénérable AMD Ryzen 7 7735HS et ses coeurs Zen 3+ gravés en 6 nm. Configuré en 35 W, l'ancien APU milieu de gamme d'AMD regroupe pour rappel 8 coeurs et 16 threads CPU cadencés à un maximum de 4,75 GHz, ainsi qu'une partie graphique Radeon 680M comprenant 12 coeurs GPU montant à 2200 MHz.
De quoi offrir une (petite) marge de manoeuvre pour jouer à certains titres peu gourmands en 1080p, et gérer sans problème la bureautique et le multimédia léger. En clair, ce Ryzen 7 reste encore aujourd'hui une bonne puce pour le quotidien.
Coup d'envoi en Europe prochainement ?
Dans le cas présent, ce processeur peut-être épaulé par un maximum de 32 Go de RAM, et jusqu'à 8 To de SSD peuvent être ajoutés à l'ensemble. Quant à l'Obook Ultrabook en lui-même il s'avère être un PC ultraportable très classique, mais avec tout de même une large sélection de connectiques : deux ports USB-C, trois ports USB-A à 5 Gbps, un lecteur de cartes microSD, une sortie HDMI, une prise Ethernet et une prise casque.
L'appareil mise pour le reste sur une dalle IPS Full HD+ de 14 pouces, couvrant intégralement le spectre sRGB, et l'on y trouve une batterie de 57,5 Wh, ainsi qu'un modem Wi-Fi 6. L'ensemble tient enfin dans un châssis en aluminium de 1,45 kg qui abrite un système de refroidissement à double ventilateurs.