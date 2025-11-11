Avec l'Obook Ultrabook, Orico dégaine en effet un modèle compact de 14 pouces plutôt bien balancé, armé par AMD, avec un seul véritable compromis à signaler, son recours à une puce relativement ancienne, lancée en début d'année 2023. Un arbitrage acceptable au regard du prix de l'appareil, commercialisé en Chine à partir de 3 299 yuans, soit environ 400 de nos euros, hors taxes.

Pour ce tarif, on retrouve donc le vénérable AMD Ryzen 7 7735HS et ses coeurs Zen 3+ gravés en 6 nm. Configuré en 35 W, l'ancien APU milieu de gamme d'AMD regroupe pour rappel 8 coeurs et 16 threads CPU cadencés à un maximum de 4,75 GHz, ainsi qu'une partie graphique Radeon 680M comprenant 12 coeurs GPU montant à 2200 MHz.

De quoi offrir une (petite) marge de manoeuvre pour jouer à certains titres peu gourmands en 1080p, et gérer sans problème la bureautique et le multimédia léger. En clair, ce Ryzen 7 reste encore aujourd'hui une bonne puce pour le quotidien.