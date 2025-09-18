Le constructeur chinois Colorful vient d'ajouter un nouveau PC portable à son catalogue : le Rimbook S1. Ce modèle, qui manque tout de même d'un peu de piquant, mise tout sur son prix heureusement contenu : environ 400 euros.
La gamme Rimbook du chinois Colorful vient de s'enrichir d'un nouveau PC portable à prix très accessible : le Rimbook S1.
Lancé en Chine cette semaine, l'appareil mise sur un usage basique et quotidien, mais cherche aussi l'attention des étudiants avec un tarif contenu, 439 dollars hors taxes (soit environ 370 euros HT), et une fiche technique modeste, mais équilibrée, articulée autour d'un processeur Intel Raptor Lake de 35 W.
L'i5-13420H reprend du service sur un laptop du quotidien
En l'occurrence, c'est le Core i5 13420H qui reprend ici du service pour remplacer le Core i5 12450H installé à bord du Rimbook L1 -- première itération de l'engin désormais mise de côté. Bien qu'équipé du même nombre de coeurs (8 coeurs / 12 threads), le Core i5 13420H gagne 100 MHz en fréquence de base par rapport au 12450H, et profite de 200 MHz de plus en boost face à son cousin de génération Alder Lake.
La puce, lancée en début d'année 2023, reste par contre très limitée sur le plan graphique, se contentent d'un vieil iGPU UHD Graphics qui n'ira pas loin en jeu et / ou en multimédia avancé. Sur le nouveau Colorful Rimbook S1, le Core i5 13420H est quoi qu'il en soit épaulé par 16 Go de DDR4, tandis qu'un SSD de 512 Go est également de la partie (sous la forme d'une barrette M2).
Un 14 pouces un peu trapu, à l'écran peu lumineux
L'appareil est enfin assez trapu (17,95 mm d'épaisseur pour 1,48 kg), mais peut compter sur un modem Wi-Fi 6 et sur une batterie de 60 Wh (avec bloc secteur de 65 W). On y retrouve une prise d'alimentation, une sortie HDMI 1.4, trois ports USB-A (un en 3.2 Gen 1, les deux autres en 2.0), un port USB-C 3.2 Gen 1, un port USB-C 2.0 et une prise casque. Des connectiques nombreuses, mais globalement un brin datées.
Plus gênant, c'est sur l'écran que Colorful a visiblement fait de grosses économies, en misant sur une dalle Full HD+ (1920 par 1200 pixels) et 60 Hz de 14 pouces, qui ne dépasse pas les 250 cd/m2 de luminance. Autant dire que ce panneau IPS souffrira vite d'une lisibilité fortement dégradée dans les environnement un tantinet trop éclairés.