En l'occurrence, c'est le Core i5 13420H qui reprend ici du service pour remplacer le Core i5 12450H installé à bord du Rimbook L1 -- première itération de l'engin désormais mise de côté. Bien qu'équipé du même nombre de coeurs (8 coeurs / 12 threads), le Core i5 13420H gagne 100 MHz en fréquence de base par rapport au 12450H, et profite de 200 MHz de plus en boost face à son cousin de génération Alder Lake.

La puce, lancée en début d'année 2023, reste par contre très limitée sur le plan graphique, se contentent d'un vieil iGPU UHD Graphics qui n'ira pas loin en jeu et / ou en multimédia avancé. Sur le nouveau Colorful Rimbook S1, le Core i5 13420H est quoi qu'il en soit épaulé par 16 Go de DDR4, tandis qu'un SSD de 512 Go est également de la partie (sous la forme d'une barrette M2).