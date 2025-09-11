Vous cherchez un PC portable résolument atypique, capable de restituer au moins en partie l'expérience offerte par un véritable PC de bureau ? L'étonnant laptop dual-screen proposé en financement participatif par le hongkongais Krayzor pourrait retenir votre attention… d'autant que son prix est beaucoup plus contenu qu'on pourrait le croire.
Deux écrans, un clavier mécanique plein format plutôt que low-profile, de sympathiques potards pour régler le volume et la luminosité des écrans, et surtout une carte graphique modulaire pouvait être remplacée (un peu comme celle du Framework Laptop 16), voici les grandes lignes du PC portable gaming proposé sur Kickstarter par le constructeur Krayzor, basé à Hong-Kong.
Une belle bête, au prix contenu
Pour l'instant accessible en précommande au travers d'un programme de financement participatif, l'appareil est affiché à partir de 851 dollars et commencera à être livré à l'internationale à compter du mois de décembre 2025… et donc prochainement.
Ce nouveau PC portable, qui emprunte heureusement plus au look de feu le ROG Zephyrus Duo 15 qu'à cet autre modèle hongkongais à watercooling encore plus volumineux, reste à vrai dire plus transportable que portable à proprement parler : il mesure 4,8 cm d'épaisseur pour 2,85 kg.
Cette épaisseur est grandement justifiée par l'intégration d'un clavier mécanique RGB pleine taille, dont les touches linéaires peuvent être remplacées au besoin, mais aussi par la nature modulaire du GPU embarqué. Krayzor mise ici sur une RTX 4060 mobile (115 W de TGP) installée sur un module MXM pouvant être démonté et remplacé par un autre. On ignore par contre à ce stade si le fabricant prévoit de commercialiser d'autres GPUs en option pour permettre une évolutivité aisée sur ce PC… résolument atypique.
Une fiche technique relativement datée…
À l'instar du modèle ASUS ROG évoqué plus haut, l'appareil a pour autre particularité d'être pourvu de deux écrans. Un premier de 16 pouces au format 16:10, montant à 240 Hz et affichant une définition QHD+. Le second, de 12,3 pouces cette fois, est installé au-dessus du clavier. Il adopte un format très allongé et une définition de 1920 par 720 pixels.
On retrouve enfin un processeur Intel Core i9-12900H au coeur de ce laptop gaming signé Krayzor. Ancien, ce CPU (14 coeurs / 20 threads cadencés à un maximum de 5 GHz) appartient à la génération Alder Lake, introduite sur le marché en 2022. De quoi expliquer le placement tarifaire relativement accessible de ce produit, qui est pour le reste alimenté par une batterie de 80 Wh.
L'engin est en revanche livré sans mémoire vive et sans SSD, qui devront être achetés à part, souligne très justement nos confrères teutons de NotebookCheck, qui ont repéré le PC en premier.