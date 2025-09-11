Pour l'instant accessible en précommande au travers d'un programme de financement participatif, l'appareil est affiché à partir de 851 dollars et commencera à être livré à l'internationale à compter du mois de décembre 2025… et donc prochainement.

Ce nouveau PC portable, qui emprunte heureusement plus au look de feu le ROG Zephyrus Duo 15 qu'à cet autre modèle hongkongais à watercooling encore plus volumineux, reste à vrai dire plus transportable que portable à proprement parler : il mesure 4,8 cm d'épaisseur pour 2,85 kg.