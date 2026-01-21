Le constructeur chinois Nwnlap, qui avait déjà lancé une alternative low-cost au Surface Studio en fin d'année dernière, revient à la charge avec un équivalent miniature, et à bas prix, du Zenbook Duo d'ASUS.
C'est low-cost, probablement un peu rustique, et c'est vendu sur AliExpress, mais force est d'admettre… que c'est amusant. Le constructeur chinois Nwnlap, surtout connu pour ses mini-PC portables et ses notebook proposés à bas prix, mise désormais sur une réinterprétation miniature d'un type de produit encore assez atypique. Nous parlons ici des PC portables à double écran tactile tels que l'ASUS Zenbook Duo ou le Lenovo Yoga Book 9i.
Un modèle de 10,5 pouces à double écran tactile
En l'occurrence, Nwnlap propose pour un peu plus de 500 euros un modèle qui s'inspire effectivement beaucoup du dernier Zenbook Duo, mais dans un format beaucoup plus réduit que les 14 pouces du modèle d'ASUS. On s'en tient en effet à deux écrans IPS 60 Hz de 10,5 pouces affichant une définition Full HD+ (1920 par 1200 pixels) loin d'être déplaisante sur une si petite diagonale.
Fort de ce format très compact, qui n'est pas sans évoquer celui des petits notebooks d'il y a une quinzaine d'année, l'appareil pèse 950 grammes seulement pour environ 1,8 cm d'épaisseur une fois replié. Sa charnière peut être pliée à 360 degrés, mais il faut par contre se contenter d'un clavier virtuel… ou acheter séparément un clavier Bluetooth qui se mariera mal à l'ensemble. On apprend toutefois qu'un stylet est disponible en option.
Une petite puce Intel aux manettes
Sous le capot, on retrouve un processeur forcément très modeste compte tenu du prix : l'Intel N100, un APU Alder Lake-N lancé en 2023 et gravé en 10 nm. On y trouve 4 coeurs et 4 threads cadencés à un maximum de 3,4 GHz, 6 Mo de cache et 6 W de TDP ainsi qu'une partie graphique Intel UHD Graphics. Quelle que soit la configuration choisie, l'appareil se dote de 32 Go de mémoire vive (DDR4), tandis que des options 512 Go, 1 To ou 2 To de SSD sont évoquées.
Pour le reste, le PC embarque deux ports USB-C, deux ports USB-A, une prise casque et une sortie Mini-HDMI, au même titre qu'un modem Wi-Fi 5 / Bluetooth 4. Une batterie de 3200 mAh est enfin de la partie, et Windows 11 est préinstallé.