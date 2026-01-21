En l'occurrence, Nwnlap propose pour un peu plus de 500 euros un modèle qui s'inspire effectivement beaucoup du dernier Zenbook Duo, mais dans un format beaucoup plus réduit que les 14 pouces du modèle d'ASUS. On s'en tient en effet à deux écrans IPS 60 Hz de 10,5 pouces affichant une définition Full HD+ (1920 par 1200 pixels) loin d'être déplaisante sur une si petite diagonale.

Fort de ce format très compact, qui n'est pas sans évoquer celui des petits notebooks d'il y a une quinzaine d'année, l'appareil pèse 950 grammes seulement pour environ 1,8 cm d'épaisseur une fois replié. Sa charnière peut être pliée à 360 degrés, mais il faut par contre se contenter d'un clavier virtuel… ou acheter séparément un clavier Bluetooth qui se mariera mal à l'ensemble. On apprend toutefois qu'un stylet est disponible en option.