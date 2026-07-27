Le Framework Laptop 13 Pro est une évolution du modèle hautement réparable de 13 pouces lancé il y a quatre ans. L’appareil porte la promesse de corriger ce qui n’allait plus avec son grand frère, sans rien oublier du concept évolutif et « user-friendly » qui a fait la renommée de son constructeur.
- Concept modulaire et réparable toujours aussi génial
- Le meilleur trackpad du marché (hors Apple), assorti d’un clavier idyllique
- Montée en gamme spectaculaire côté design et construction
- L’écran 2,8K / 120 Hz hyper lumineux et bien contrasté
- L’autonomie enfin correcte…
- Les performances amputées par la chauffe
- Système de dissipation sous-dimensionné
- Haut-parleurs décevants, écran non DCI-P3
- … mais encore perfectible (10 à 12 heures)
Nouveau châssis, nouveau trackpad, nouvel écran, nouveau processeur et nouvelle batterie… Lors de sa présentation en avril dernier, le Framework Laptop 13 Pro égrenait les nouveautés autant que les bonnes nouvelles. Framework promettait alors que cette nouvelle version de son ultraportable parvenait à régler la plupart des problèmes de l’ancienne, sans jamais chercher à la remplacer.
Dans un équilibre aussi louable que contraignant, Framework annonçait d’ailleurs que toutes ses pièces et composants (à l’exception notable de la batterie, car plus grosse et donc de format différent) étaient ainsi rétrocompatibles avec le Framework Laptop 13 « non Pro », dont l’annonce remonte à 2021 et le lancement à 2022.
De quoi faire du 13 Pro un appareil du présent, qui regarde vers le futur, mais en gardant un pied dans le passé. Nous allons voir que cela lui pose un ou deux soucis, mais avant d’y venir, voici un récapitulatif de la fiche technique du modèle que Framework nous a très aimablement fait parvenir en prêt (directement depuis San Francisco).
Fiche technique Framework Laptop 13 Pro
Résumé
|Processeur
|Intel Core Ultra X7 358H
|Taille de la mémoire
|32Go
|Carte graphique
|Intel Arc B390
|Taille de l'écran
|13.5 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Intel Core Ultra X7 358H
|Type de processeur
|16 cœurs / 16 threads
|Fréquence du processeur
|4.8GHz
|Finesse de gravure
|1.8nm
|NVIDIA RTX Spark
|Non
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|32Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Nombre de barrettes
|1
|Nombre de slots mémoire libres
|0
Graphismes
|Carte graphique
|Intel Arc B390
Écran
|Taille de l'écran
|13.5 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Type de dalle
|Dalle IPS
|Type d'écran
|LED Tactile
|Définition d'écran
|2.8K
|Format de l'écran
|3/2
|Dalle mate / antireflet
|Oui
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Oui
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD
|Disque principal
|1 To
|Disque secondaire
|Sans disque secondaire
|Lecteur optique
|Aucun
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Carte SD
Connectique
|Connectiques disponibles
|Thunderbolt 4/USB-C
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|6
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Non
|Lecteur d'empreinte digitale
|Oui
Caractéristiques physiques
|Longueur
|296.63mm
|Largeur
|228.98mm
|Épaisseur
|15.85mm
|Poids
|1.4kg
Dans cette configuration Core Ultra X7 / 32 Go / 1 To, notre Framework Laptop 13 Pro est affiché en France à 2699 euros à date, en version DIY (à assembler soi-même) et sans OS préinstallé. L’appareil peut néanmoins se négocier à partir de 1349 euros en version Core Ultra 5 « barebone » (comprenez sans RAM, ni SSD) ; tandis qu’une mouture AMD Ryzen 300 est également proposée à partir de 1579 euros, en « barebone » là aussi.
Quoi qu’il en soit, notre configuration de test est affichée au même prix (peu ou prou) qu’un MacBook Pro M5 / 32 Go / 1 To, de 14 pouces. Un élément à garder en tête. Avec son Framework Laptop 13 Pro, Framework s’avance donc sur le segment premium du marché. Notons enfin que la commercialisation de certaines configurations de l’appareil a été retardée.
Design : une montée en gamme magistrale
Un test de Framework Laptop ne serait pas un test de Framework Laptop si nous ne vous parlions pas (au moins un peu) d’assemblage et d’accès aux composants. Cela dit, le Laptop 13 Pro reprend quasiment à l’identique la méthode de montage et les grandes lignes du Laptop 13 « classique » en la matière. Les deux PC sont peu ou prou identiques de ce point de vue, avec quelques vis Torx T5 à desserrer sous l’appareil pour désolidariser le bloc clavier / trackpad, qui sert ici de « couvercle » aimanté, posé sur le châssis.
Une fois ce dernier retiré, l’ensemble des composants internes est à portée de tournevis, qu’il s’agisse de la carte mère, des haut-parleurs, de la RAM, du SSD ou encore du modem Wi-Fi. Le démontage de l’écran est également possible avec un peu plus d’huile de coude, mais sans complication particulière non plus.
En d’autres termes, tout est d’une simplicité enfantine, comme d’habitude — serions-nous tentés de dire —, tant Framework nous a habitués à des sessions de montage / démontage ultra-simplifiées et assistées pour ses différents modèles. Au point de nous rendre presque fainéants, mais c’est pour la bonne cause, car n’importe qui peut mettre à profit le concept hautement réparable du Framework Laptop 13 Pro — que vous soyez un bidouilleur d’électronique chevronné ou un margoulin qui sait vaguement se servir de ses 10 doigts.
Plus qu’un point fort, cette facilité d’accès et cette défense (mordicus) du droit à la réparation — par ses propres moyens — constituent la raison d’être de Framework, et ce nouveau modèle ne change heureusement rien à cet état des lieux. Mieux, il pousse le vice toujours un peu plus loin au travers de petits détails malins. Par exemple, un nouveau « bitoniau » (à défaut de savoir comment le décrire autrement), situé dans le coin inférieur droit du châssis, permet désormais de pousser le bloc clavier / trackpad vers le haut une fois qu’il est dévissé, de manière à le rendre plus facile à saisir par l’utilisateur. Bien vu.
Framework a également fait de gros progrès sur le packaging. On sent que la réflexion a été poussée plus loin, pour qu’il y ait moins de place perdue et moins de cartonnages inutiles. C’est du détail, nous sommes d’accord, mais cela en dit long sur l’approche très raisonnée et méticuleuse de la start-up californienne, qui s’améliore d’année en année.
Sur le plan du design à proprement parler, le Framework Laptop 13 Pro change tout, sans changer drastiquement de look par rapport au Laptop 13 « classique ». Avec 296,63 x 228,98 x 15,85 mm pour 1,4 kg, l’appareil conserve d’ailleurs un gabarit tout à fait comparable à celui de son prédécesseur (13,5 pouces et format 3:2 dans les deux cas), mais en étant 100 grammes plus lourd et légèrement plus épais à l’avant. Ces deux légères évolutions sont justifiées par l’ajout d’une plus grosse batterie, nous y reviendrons plus bas.
Si ce nouveau Laptop « change tout », c’est parce qu’il monte considérablement en qualité de construction. Là-dessus, Framework passe en effet un cap en misant pour la première fois sur un châssis en aluminium usiné CNC. Le châssis est donc taillé à partir d’un seul bloc d’aluminium, comme le sont la plupart des modèles haut de gamme de la concurrence. Le résultat s’avère nettement plus qualitatif et surtout beaucoup plus solide (meilleure résistance à la torsion, plus rien ne craque…) , à tel point que le Framework Laptop 13 « classique » ne soutient plus du tout la comparaison.
Ce changement explique d’ailleurs pourquoi Framework a présenté le Laptop 13 Pro comme une sorte de « MacBook Pro sous Linux ». Il suffit de prendre l’appareil en main pour comprendre cet argument. Il n’a effectivement pas grand-chose à envier aux ordinateurs d’Apple, et par rapport à son grand frère, il a désormais quelque chose en plus : il est devenu statutaire.
Le parallèle fait entre le Framework Laptop 13 Pro et un MacBook Pro vient aussi de l’immense soin accordé au trackpad. On passe en effet d’un pavé tactile cliquable globalement mal abouti à un trackpad haptique au toucher incroyablement proche de ce que proposent les modèles d’Apple en la matière. Framework explique avoir passé des mois à ajuster la précision, les clics, le rebond haptique au travers d’optimisations mécaniques, mais aussi grâce à un firmware concocté sur mesure… Et franchement le résultat est là.
Ne mâchons pas nos mots : le Laptop 13 Pro a le meilleur trackpad du marché Windows / Linux. Vous ne trouverez pas mieux à ce stade, et pourtant, Microsoft, Acer, Dell ou encore HP se sont tous mis à intégrer des trackpads haptiques à leurs ultraportables haut de gamme ces deux dernières années… Sans jamais réussir à faire tout à fait aussi bien qu’Apple (même si l’Acer Swift 16 AI et son trackpad géant se défendaient tout de même très bien). Framework, lui, a su trouver la formule magique pour transformer l’essai.
Cela dit, le plaisir d’utilisation prodigué par Framework avec ce nouveau trackpad haptique ne serait rien sans un excellent clavier pour l’accompagner. Par chance, la start-up californienne nous régale là aussi. La marque explique n’avoir rien changé de fondamental par rapport au clavier de son Laptop 13 « classique », et c’est vrai, on retrouve en effet la même structure de touches, la même profondeur de course de 1,5 mm, et la même disposition, mais avec un gros atout en plus : le passage sur un châssis bien plus rigide. Et ça, ça change tout. Le centre du clavier ne s’enfonce plus, le rebond des touches paraît plus tonique. Le tout s’avère par ailleurs plus silencieux et globalement plus confortable. C’est un sans-faute, tout simplement.
Nous passerons vite sur les connectiques en revanche, puisqu’elles n’évoluent pas. On retrouve en effet quatre ports USB-C Thunderbolt 4 (deux sur chaque flanc de l’appareil) présents sous la forme de baies vouées à accueillir les modules qui vous conviennent le mieux. HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-A, lecteur SD, port Ethernet, extension de stockage… C’est vous qui choisissez au moment de passer commande ce que vous souhaitez installer sur votre PC, et vous pouvez toujours changer de connectiques en cours de route (voire en cours de journée) si vous le souhaitez. Simple et efficace.
Pour la webcam, Framework s’en tient également au même capteur 1080p que sur le Laptop 13 « classique ». Aucun changement à l’horizon donc. La qualité d’image reste convenable au regard de ce que proposent la plupart des modèles concurrents, avec un rendu bruité, certes, mais pas trop, et des couleurs relativement naturelles. Pas si mal, même si nous aimerions voir un jour la reconnaissance faciale s’inviter sur l’appareil au travers d’un nouveau module webcam. En attendant, l’identification biométrique se fait au travers du capteur d’empreintes digitales logé dans la touche de mise sous tension.
Terminons avec un mot sur les haut-parleurs (2x 2W). Cette fois, nous avons affaire à de tout nouveaux modules, dorénavant installés sur les flancs du châssis, au même endroit que sur le MacBook Neo. Braqués vers l’extérieur plutôt que contre le bureau, ces derniers sont compatibles Dolby Audio avec les processeurs Intel, mais ils ne nous ont pas fait forte impression. On y trouve un léger effet de boîte et le rendu audio s’avère trop déséquilibré vers les médiums. Correct pour regarder des vidéos… Mais sans plus.
Écran : 1 000 000 de dollars bien investis ?
Si le Framework Laptop 13 Pro change pas mal de choses côté châssis, il se dote également d’un tout nouvel écran LCD. Un écran un peu particulier en l’occurrence puisqu’il a été développé par Framework en partenariat avec le fabricant chinois CSOT (filiale de TCL), dans le cadre d’un investissement qui a semble-t-il coûté 1 000 000 de dollars à la startup américaine. Un sacré montant à son échelle, mais nous n’avons pas réussi à obtenir confirmation de ce chiffre.
Cette dalle 2,8K (2880 par 1920 pixels) entièrement « custom », de 13,5 pouces (format 3:2), s’appuie quoi qu’il en soit sur la technologie LTPS pour délivrer une forte luminosité et un bon contraste, tout en se montrant plus économe en énergie que l’OLED… Une technologie d’affichage sur laquelle Framework fait donc une nouvelle fois l’impasse.
Selon la marque, cet écran LCD tactile peut osciller dynamiquement entre 30 et 120 Hz, atteindre 700 cd/m² de luminance maximale, délivrer un taux de contraste de 1800:1 et couvrir intégralement le spectre sRGB. Framework évoque enfin une calibration « per panel » pour assurer que chaque écran sorti d’usine affiche des couleurs justes. Voyons ce qu’il en est.
ARMés de notre sonde et du logiciel de mesures DisplayCal, nous relevons en premier lieu une luminance maximale de 794 cd/m² en SDR. Non seulement la promesse de Framework est tenue, mais elle est en réalité nettement dépassée. Cet écran LCD est tout bonnement le plus lumineux que nous ayons pu mesurer ces dernières années sur un PC portable, du moins en SDR. Couplée au traitement mat appliqué à la dalle, cette luminosité maximale permet à l’écran du Laptop 13 Pro de rester parfaitement lisible dans toutes les situations, que ce soit dans une pièce très éclairée ou en extérieur. C’est tout simplement parfait.
Le contraste est également à la hauteur des attentes, sinon plus, avec un taux de 1992:1 mesuré par nos outils. On reste loin des noirs abyssaux proposés par l’OLED, mais pour une dalle LCD (hors Mini-LED), c’est excellent. Ce très bon contraste confère une belle profondeur à l’image affichée.
La calibration des couleurs est elle aussi de très bon niveau, avec un DeltaE estimé par notre sonde à 2,4 (pour rappel, cette valeur doit être égale ou inférieure à 3 pour permettre une restitution fidèle des couleurs). La température de l’écran est en revanche légèrement trop froide par défaut, avec 6825 kelvins en lieu et place des 6500 kelvins idéalement visés.
Nous sommes quoi qu’il en soit face à une dalle LCD LTPS d’excellente facture et dont les qualités sont nombreuses. Malheureusement, l’écran de Framework trébuche sur un point pourtant important en 2026 pour le haut de gamme : la prise en charge complète des principaux espaces colorimétriques. La dalle se limite en effet à une couverture à 100 % « tout rond » de l’espace de couleur sRGB, tandis que le spectre DCI-P3 n’est couvert qu’à hauteur de 71 %.
Pourquoi ? Probablement un arbitrage financier quelconque ou une contrainte technique, mais cette absence de couverture intégrale du gamut DCI-P3 est réellement dommage. Elle constitue la seule vraie lacune du Framework Laptop 13 Pro en matière d’affichage, puisque cet écran laissera sur leur faim certains utilisateurs créatifs (graphistes, photographes…).
Performances : Panther Lake en surchauffe
N’y allons pas par quatre chemins : les performances sont le talon d’Achille du Framework Laptop 13 Pro. Non pas parce que l’appareil se contente d’un processeur raplapla ou d’ancienne génération, bien au contraire, mais parce qu’il n’évolue pas suffisamment en termes de dissipation thermique.
Pour conserver la rétrocompatibilité de la quasi-totalité de ses pièces (exception faite de la batterie) avec le Framework Laptop 13 « classique », le Laptop 13 Pro se contente en effet d’une carte mère compacte surmontée d’un système de refroidissement qui l’est encore plus. Au menu, pas grand-chose à se mettre sous la dent, puisqu’on s’en tient, une nouvelle fois, à un seul petit ventilateur (65 x 5,5 mm) et un seul caloduc (10 mm de large). Framework mise enfin sur un pad thermique à changement de phase pour conduire la chaleur du processeur vers le caloduc, mais c’est tout.
Sur son modèle de 13 pouces, la marque exploite donc, peu ou prou, le même dispositif depuis 2021 — et si la chose se comprend dans le cadre de cette compatibilité des pièces d’un appareil à l’autre, force est d’admettre qu’en restant à ce point lié à son prédécesseur, le Framework Laptop 13 Pro se traîne un sacré boulet. Car ses capacités de refroidissement sont, de ce fait, bien inférieures à celles que l’on attend d’un véritable modèle « Pro », que l’on aurait voulu équipé d’au moins deux ventilateurs et d’un caloduc plus costaud.
Les capacités de refroidissement de ce nouveau modèle, en l’occurrence, sont globalement insuffisantes pour permettre à l’appareil de rester confortable lors de longues périodes d’utilisation intensive… Et trop justes pour exploiter à son plein potentiel le Core Ultra X7 358H « Panther Lake » de notre modèle de prêt.
Avant d’aller plus loin, voici un bref récapitulatif de la configuration testée :
- Processeur Intel Core Ultra X7 358H (16 cœurs / 16 threads cadencés à 4,8 GHz, 18 Mo de cache, 25 W de TDP gravure Intel 18A, 1,8 nm) avec partie graphique Intel B390 (12 cœurs Xe3 cadencés à 2,5 GHz, gravure 3 nm TSMC).
- 32 Go de mémoire vive (DDR5 LPCAMM2, 7467 MT/s)
- 1 To de SSD M2 NVMe PCIe Gen 4 (SanDisk SN7100)
À défaut d’être flatteuses, les températures que nous avons relevées au bout d’environ 1 heure de benchmarks sur le châssis de notre Laptop 13 Pro ont au moins le mérite d’être évocatrices. En calcul multi-Core sur Cinebench R24, puis R26, l’appareil atteignait jusqu’à 64 degrés juste au-dessus de son clavier et plus de 60 degrés au point d’extraction de l’air chaud, à l’arrière du châssis.
Certes, ces mesures ont été effectuées dans un environnement relativement chaud (canicule de l’été 2026 oblige, il faisait 25 à 26 degrés dans la pièce pendant notre période de test), mais cette surchauffe est surtout due à un système de dissipation trop chiche. En revanche, le petit ventilateur de notre Laptop restait relativement discret durant nos tests (42 à 47 dB à 40 cm de l’écran, soit l’équivalent d’un léger souffle).
Venons-en aux performances. Face à un pareil échauffement, le Framework Laptop 13 Pro se confronte assez vite aux affres du thermal throttling, limitant de facto la prestation de son Core Ultra X7. La puce de dernière génération d’Intel s’illustre toujours par son impeccable polyvalence et ses facultés sur le plan graphique, mais ne développe pas toute la puissance dont on la sait habituellement capable.
Sur Cinebench R24, sous Windows 11 (avec lequel nous avons effectué tous nos benchmarks), nous relevons ainsi « seulement » 896 points en multi-Core et 117 points en single-Core. À titre de comparaison, la même puce obtenait 1011 points en multi-core et 124 points en calcul single-core sur le MSI Prestige 14 Flip AI+ (un ultraportable de gabarit comparable).
Sur le plan CPU, le Framework Laptop 13 Pro est donc nettement battu par certains concurrents directs. Quant à la concurrence au sens plus large du terme, elle le devance implacablement. Un « simple » Apple MacBook Air M5 (pourtant dénué de système de dissipation actif) le bat à plate couture en single-Core comme en multi-Core. Même chose pour la tablette convertible de 14 pouces ASUS Pro Art PZ14, qui le surclasse dans les deux cas grâce à son processeur ARM Qualcomm Snapdragon X2 Elite.
Heureusement, notre puce Panther Lake, même entravée par la chauffe, délivre de robustes performances sur le plan graphique. Il est par exemple possible de jouer à Cyberpunk 2077 en Full HD+ sans aucun problème sur le Laptop 13 Pro. Dans ce contexte, avec les réglages « ray-tracing : bas » le titre de CD Projekt RED est en effet propulsé à une moyenne de 43 FPS, avec certes un peu de supersampling (XeSS), mais sans génération d’image.
Shadow of the Tomb Raider est quant à lui animé à 42 FPS en Full HD+ / Ultra (mais sans les ombres par ray-tracing). Pas mal du tout, même si — là encore — la chauffe force le Framework Laptop 13 Pro à rester deux pas derrière la plupart des autres modèles de 14 pouces équipés du même SoC. Du moins pour ceux que nous avons testés sur Clubic.
En clair, la promesse d’un « MacBook Pro sous Linux » s’estompe quand on s’en tient uniquement aux performances proposées ici par Framework. Un MacBook Pro M5 évolue par exemple dans d’autres sphères de performances et de refroidissement. C’est dommage, mais c’était prévisible au regard du système de dissipation riquiqui imposé au nouveau chouchou de Framework… Qui prend en réalité bien plus des airs de « remplaçant » du Framework Laptop 13 « classique » que de modèle « Pro » à proprement parler.
Terminons par un point sur les performances du SSD PCIe Gen 4 installé sur notre configuration de prêt. Cette barrette M.2 de 1 To délivre d’excellents débits, avec 7125 Mo/s en lecture et 6369 Mo/s en écriture. Rien à redire ici, à part qu’une option PCIe Gen 5 est disponible au catalogue de Framework si d’aventure vous souhaitez aller encore plus loin.
Autonomie : promesse tenue ?
C’était l’une des grandes promesses de Framework en avril dernier : faire du Framework Laptop 13 Pro un champion de l’autonomie capable de passer le cap des 20 heures d’endurance en lecture 4K sur Netflix.
Force est d’admettre — sur le papier en tout cas — que l’appareil fait à peu près tout ce qu’il peut pour atteindre cet objectif. Framework y loge une batterie nettement plus grosse de 74,45 Wh (une évolution qui explique d’ailleurs, à elle seule, les quelques grammes et le léger surplus d’épaisseur de ce modèle).
Cette capacité accrue est par ailleurs couplée à l’efficacité énergétique du Core Ultra X7 358H (grâce à sa gravure Intel 18A, l’une des plus efficaces du moment), mais aussi à celle d’un tout nouveau module de mémoire vive au format LPCAMM2 (aussi efficace énergétiquement que la LPDDR5X). Le Laptop 13 Pro se dote enfin, nous l’avons détaillé plus haut, d’un tout nouvel écran LCD « custom », moins énergivore que l’OLED, offrant une fréquence de rafraîchissement variable (de 30 à 120 Hz).
Ces changements permettent effectivement à ce nouveau modèle d’afficher une endurance nettement plus musclée que celle du Laptop 13 « classique » — dont la faible autonomie était malheureusement devenue notoire.
En pratique, et malgré ses efforts, le 13 Pro reste pourtant un cran derrière ses concurrents. À notre niveau, au bout d’une grosse semaine de tests et d’utilisation quotidienne, nous estimons son autonomie à 10-12 heures dans la plupart des cas, avec les réglages d’alimentation les moins gourmands en énergie, une luminosité d’écran à 60-70 % et la fréquence de rafraîchissement dynamique activée. Une estimation qui varie d’ailleurs peu entre Windows 11 et Ubuntu 26.04 d’après nos observations.
La progression par rapport à ce que proposait Framework jusqu’à présent est donc massive (près du double de l’autonomie de notre Laptop 13 « classique » en configuration Intel Meteor Lake), mais pas encore suffisante pour égaler, ou surclasser les meilleurs ultraportables de 2026. Ceci étant dit, il faut aussi mettre dans la balance le caractère exceptionnellement lumineux de la dalle du Framework Laptop 13 Pro, mesurée à 794 cd/m² au maximum par notre sonde — un record parmi les PC portables que nous avons pu tester ces dernières années.
Cette luminosité, aussi pratique soit-elle au quotidien, pèse parfois sur la consommation globale de l’appareil, et explique en partie cet écart avec la concurrence. Un écart que nous attribuons aussi à un probable manque d’optimisation logicielle de la part de Framework. Nous sommes donc d’avis que l’appareil pourrait grappiller un peu plus d’endurance au gré de futures mises à jour. Un vœu pieux ? Nous verrons bien.
Côté recharge, Framework fait par contre le plein rapidement grâce au chargeur GaN USB-C de 100 W (proposé en option). Ce dernier parvient à passer de 0 à 100 % d’autonomie en à peine plus de 1 heure et 15 minutes selon nos estimations. En revanche, nous reprochons à ce bloc d’être toujours au format « rallonge », ce qui n’est pas très pratique pour un ultraportable. Nous aurions préféré un chargeur mural, mais cela reste évidemment un détail.
Framework Laptop 13 Pro : l’avis de Clubic
« This isn't our computer. It's yours. » Difficile de contredire Framework. Aucun autre constructeur ne parvient aujourd'hui à instaurer un tel sentiment d'appropriation vis-à-vis d'un ordinateur portable.
Face à un Framework Laptop, un MacBook ou un ultraportable Windows, aussi soigné soit-il, paraît soudain bien plus impersonnel… et beaucoup plus éphémère. Avec ce nouveau Laptop 13 Pro, peut-être plus encore qu'avec les autres, Framework vend en réalité une « plateforme » hautement personnalisable et réparable, conçue pour durer et évoluer dans le temps, à mesure que vos besoins changent eux aussi.
Pourtant, si l'appareil regarde perpétuellement vers l'avenir, il garde opiniâtrement un pied dans le passé.
La rétrocompatibilité avec les pièces du Framework Laptop 13 « classique » est à la fois un atout des plus louables — elle témoigne d'une cohérence sincère avec le concept fondateur de start-up californienne — et un vrai boulet, qui empêche le modèle « Pro » de s'équiper d'un châssis adapté à sa vocation et d'un système de refroidissement vraiment efficace.
Plutôt qu’un authentique modèle « Pro », ce que Framework nous livre ici est en réalité un « nouveau » Laptop 13, beaucoup plus abouti. Une évolution réussie, donc, mais pas tout à fait la bête de somme que l’on espérait.
- Concept modulaire et réparable toujours aussi génial
- Le meilleur trackpad du marché (hors Apple), assorti d’un clavier idyllique
- Montée en gamme spectaculaire côté design et construction
- L’écran 2,8K / 120 Hz hyper lumineux et bien contrasté
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- Les performances amputées par la chauffe
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Concurrence : quelles alternatives au Framework Laptop 13 Pro ?
- La puce M5 qui montre ses muscles sur une machine « fanless »
- Plus de stockage pour le même prix et un SSD (enfin) rapide !
- Un écran IPS et DCI-P3 toujours aussi bien calibré…
- Les capacités graphiques du Core Ultra X7
- Le contraste et les couleurs de l’écran OLED…
- Le nouveau châssis élégant et agréable
- L’intérêt du Framework Laptop 16 ravivé par la RTX 5070 et ses performances
- Changement de CPU / GPU redoutablement aisé
- Dissipation au point (chauffe contenue, nuisance sonore tolérable)