« This isn't our computer. It's yours. » Difficile de contredire Framework. Aucun autre constructeur ne parvient aujourd'hui à instaurer un tel sentiment d'appropriation vis-à-vis d'un ordinateur portable.

Face à un Framework Laptop, un MacBook ou un ultraportable Windows, aussi soigné soit-il, paraît soudain bien plus impersonnel… et beaucoup plus éphémère. Avec ce nouveau Laptop 13 Pro, peut-être plus encore qu'avec les autres, Framework vend en réalité une « plateforme » hautement personnalisable et réparable, conçue pour durer et évoluer dans le temps, à mesure que vos besoins changent eux aussi.

Pourtant, si l'appareil regarde perpétuellement vers l'avenir, il garde opiniâtrement un pied dans le passé.

La rétrocompatibilité avec les pièces du Framework Laptop 13 « classique » est à la fois un atout des plus louables — elle témoigne d'une cohérence sincère avec le concept fondateur de start-up californienne — et un vrai boulet, qui empêche le modèle « Pro » de s'équiper d'un châssis adapté à sa vocation et d'un système de refroidissement vraiment efficace.

Plutôt qu’un authentique modèle « Pro », ce que Framework nous livre ici est en réalité un « nouveau » Laptop 13, beaucoup plus abouti. Une évolution réussie, donc, mais pas tout à fait la bête de somme que l’on espérait.