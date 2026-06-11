Dans le détail, Framework explique tout d'abord avoir détecté des bugs parasites affectant le trackpad haptique. Ces derniers provoquaient la réinitialisation du pavé tactile après des clics répétés. « En collaboration avec nos fournisseurs Lite-On et Boréas, nous avons identifié un problème électrique au niveau de la conception du circuit imprimé, lié à la mise à la terre (…) ».

« En parallèle, nous avons identifié des modifications du micrologiciel qui, selon nous, permettraient également d’atténuer le problème sur la conception initiale du circuit imprimé », indique la firme, qui explique toutefois avoir abandonné au bout du compte la production du PCB initial pour lancer la fabrication d'une version amendée de ce dernier, expurgée de tout bug.

Quant au problème relatif au nouvel écran IPS custom du Framework Laptop 13 Pro, voici ce que nous dit la marque : « (….) Nous avons détecté un bug qui empêchait l'initialisation de la dalle sur certains appareils. Notre fournisseur d'écrans, CSOT, a identifié la cause profonde du problème et a déterminé qu'il s'agissait d'un cas particulier lié à certains paramètres d'initialisation. Nous avons collaboré avec CSOT pour mettre au point une mise à jour du micrologiciel de l'écran, qui est désormais en cours de production ».

Framework nous fait par ailleurs savoir que les unités de son Laptop 13 Pro vouées à la presse seront livrées courant juillet. Nous devrions donc être en mesure de publier, sur Clubic, un test complet de l'appareil dans un peu plus d'un mois.