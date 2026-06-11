Initialement prévues pour juin, les premières livraisons de Framework Laptop 13 Pro sont décalées de près d'un mois. Un retard que Framework explique par deux soucis industriels, mineurs mais gênants, liés respectivement au nouveau trackpad haptique et à l'écran custom de ce nouveau PC. On vous explique.
Annoncé mi-avril et ouvert aux précommandes dans la foulée, le nouveau Framework Laptop 13 Pro souffre aujourd'hui d'un léger retard à l'allumage. Les premières livraisons de ce PC portable, prévues initialement pour ce mois de juin 2026, n'interviendront finalement pas avant la fin juillet dans la plupart des cas. Framework, prudent, évoque d'ailleurs l'éventualité de livraisons décalées en août, voire au début du mois de septembre dans certains cas… mais avec une bonne excuse à la clé.
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Deux petits soucis à régler
« Alors que nous préparions le Framework Laptop 13 Pro pour le démarrage de sa production en série, nous avons découvert deux problèmes : l'un concernant son nouveau pavé tactile haptique et l'autre son écran custom. Nous en avons depuis identifié les causes profondes et avons trouvé des solutions pour ces deux problèmes », explique Framework dans un communiqué qui nous a été adressé.
« Cependant, pour mettre en œuvre ces rectifications, nous devons retarder le début de la production en série, ce qui repousse les premières livraisons d'environ un mois, de fin juin à fin juillet, avec un risque que certaines unités ne soient livrées qu'au début du mois d'août. Cela repoussera probablement la plupart des livraisons prévues initialement en juillet au mois d'août (….) », lit-on plus loin.
La production de masse retardée pour ce « MacBook Pro sous Linux »
Dans le détail, Framework explique tout d'abord avoir détecté des bugs parasites affectant le trackpad haptique. Ces derniers provoquaient la réinitialisation du pavé tactile après des clics répétés. « En collaboration avec nos fournisseurs Lite-On et Boréas, nous avons identifié un problème électrique au niveau de la conception du circuit imprimé, lié à la mise à la terre (…) ».
« En parallèle, nous avons identifié des modifications du micrologiciel qui, selon nous, permettraient également d’atténuer le problème sur la conception initiale du circuit imprimé », indique la firme, qui explique toutefois avoir abandonné au bout du compte la production du PCB initial pour lancer la fabrication d'une version amendée de ce dernier, expurgée de tout bug.
Quant au problème relatif au nouvel écran IPS custom du Framework Laptop 13 Pro, voici ce que nous dit la marque : « (….) Nous avons détecté un bug qui empêchait l'initialisation de la dalle sur certains appareils. Notre fournisseur d'écrans, CSOT, a identifié la cause profonde du problème et a déterminé qu'il s'agissait d'un cas particulier lié à certains paramètres d'initialisation. Nous avons collaboré avec CSOT pour mettre au point une mise à jour du micrologiciel de l'écran, qui est désormais en cours de production ».
Framework nous fait par ailleurs savoir que les unités de son Laptop 13 Pro vouées à la presse seront livrées courant juillet. Nous devrions donc être en mesure de publier, sur Clubic, un test complet de l'appareil dans un peu plus d'un mois.
Source : Communiqué Framework / Mail Framework