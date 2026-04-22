Framework a profité de sa conférence annuelle, tenue hier soir, pour nous présenter de nouvelles pièces vouées à son Framework Laptop 16, ainsi qu'un nouveau clavier de salon dont la seule présence sur le marché permettra de tailler des croupières à Logitech.
En marge d'un tout nouveau Laptop 13 Pro que nous avons hâte de pouvoir mettre à l'épreuve en test, Framework dévoilait hier une poignée d'autres nouveautés suffisamment bien vues pour illustrer l'intérêt que la jeune entreprise porte au feedback de sa communauté. Parmi elles, de nouvelles pièces qui feront une belle différence sur le Framework Laptop 16, et un tout nouveau clavier sans fil.
Framework Laptop 16 : un duo clavier trackpad repensé pour ne plus… tirer les poils
Fortement upgradé l'année dernière avec l'adoption de nouveaux processeurs Ryzen AI 300 et l'ajout d'une RTX 5070 aux options GPU disponibles, le Framework Laptop 16 évolue cette année par plus petites touches. L'appareil peut néanmoins compter sur une nouvelle option CPU, avec l'ajout d'un Ryzen AI 5 340. Cette puce milieu de gamme (6 cœurs / 12 threads cadencés à un maximum de 4,8 GHz) permet au Laptop 16 de se monnayer désormais à partir de 1409 euros (en version à assembler soi-même).
Une somme quand même élevée pour un produit alors vendu barebone, sans GPU dédié, sans RAM et sans SSD. Si vous voulez ajouter à cette configuration de base 16 Go de RAM et 500 Go de stockage, il vous en coûtera 1800 euros. Et si, d'aventure, vous voulez adjoindre à cette même configuration une modeste Radeon RX 7700S (seul GPU disponible à l'achat avec le Ryzen AI 5 340), prévoyez alors un budget rondelet de 2200 euros (hors système d'exploitation). Clairement, la crise de la RAM est passée par là et Framework, trop « petit » pour mieux en négocier les prix, se l'avale plein pot.
Cela dit, la marque prouve une nouvelle fois qu'elle est parmi celles qui écoutent le plus les retours de sa communauté. Une communauté avec laquelle elle évolue en symbiose, jusqu'à prêter attention à de petits détails, pas si cocasses que ça quand on y pense, qui lui ont été rapportés.
Framework a ainsi lancé un clavier et un nouveau trackpad désormais proposés d'un seul bloc, en option, pour occuper toute la largeur du PC. Jusqu'à présent, ces deux pièces étaient plus étroites et vendues en compagnie de petites lamelles d'aluminium venant se positionner de part et d'autre, pour permettre d'excentrer le clavier ou le trackpad à sa guise, voire d'y ajouter des accessoires latéraux (pavé numérique, bandes LEDs, touches de raccourcis…).
Le problème étant que ces multiples pièces pouvaient s'avérer gênantes pour certains utilisateurs… puisqu'elles étaient susceptibles de leur tirer le poil des avant-bras. Un problème dorénavant réglé.
Le trackpad évolue du reste fortement pour passer sur une surface tactile à retour haptique, dont le rendu devrait donc être proche de ce que propose un MacBook, mais avec une surface de glisse toutefois un peu petite. Le clavier, en lui-même, ne change pas.
Le Logitech K400 Plus dans le collimateur
En parallèle d'un nouvel adaptateur Ethernet 10 Gbit et d'un nouveau cadre d'écran transparent en plastique 98% recyclé, voué lui aussi au Framework Laptop 16 ; Framework a enfin présenté son Wireless Touchpad Keyboard.
Pour l'instant, cet accessoire n'a pas encore de prix ou de date de sortie, mais il répond en tout cas à une demande des utilisateurs en quête d'un combo clavier / trackpad compact, utilisable facilement pour piloter à distance un Framework Dektop installé dans le salon, ou la carte mère d'un ancien Framework Laptop transformée en mini-PC planqué derrière la télé. Ce clavier, indique Framework, se montre également très adapté pour les HTPC, les sim rigs ou les configurations d'ordinateurs monocartes.
Dans le détail, il embarque un pavé tactile de 68,8 × 85,6 mm, avec prise en charge des gestes multi-touch ; tandis que les touches de la partie clavier offrent une profondeur de course de 1,5 mm. La connexion au PC cible se fait par câble, en Bluetooth ou à l'aide d'un dongle USB-A, et l'on peut jongler entre quatre périphériques sans fil au maximum.
À l'intérieur se cache enfin un SoC ultra-basse consommation nRF54L20 signé Nordic. Framework nous parle également d'une conception CAO open source et d'un micrologiciel fondé sur ZMK Firmware. Quant à la carte mère de ce clavier, elle sera disponible à l'achat séparément, avec des broches conçues pour les claviers DIY et les projets personnalisés… dans la plus pure tradition Framework.
De quoi positionner ce produit comme une alternative plus moderne et ouverte au très populaire Logitech K400 Plus…. qui n'a pas beaucoup évolué en 10 ans.
Source : Conférence Framework, Communiqué de presse