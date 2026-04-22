Fortement upgradé l'année dernière avec l'adoption de nouveaux processeurs Ryzen AI 300 et l'ajout d'une RTX 5070 aux options GPU disponibles, le Framework Laptop 16 évolue cette année par plus petites touches. L'appareil peut néanmoins compter sur une nouvelle option CPU, avec l'ajout d'un Ryzen AI 5 340. Cette puce milieu de gamme (6 cœurs / 12 threads cadencés à un maximum de 4,8 GHz) permet au Laptop 16 de se monnayer désormais à partir de 1409 euros (en version à assembler soi-même).

Une somme quand même élevée pour un produit alors vendu barebone, sans GPU dédié, sans RAM et sans SSD. Si vous voulez ajouter à cette configuration de base 16 Go de RAM et 500 Go de stockage, il vous en coûtera 1800 euros. Et si, d'aventure, vous voulez adjoindre à cette même configuration une modeste Radeon RX 7700S (seul GPU disponible à l'achat avec le Ryzen AI 5 340), prévoyez alors un budget rondelet de 2200 euros (hors système d'exploitation). Clairement, la crise de la RAM est passée par là et Framework, trop « petit » pour mieux en négocier les prix, se l'avale plein pot.