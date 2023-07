Cooler Master x Framework : on a créé un mini-PC tout neuf avec un "vieux" laptop

Quoi qu’il en soit, la façade du boîtier est transparente, bien que légèrement fumée, et s’avère particulièrement chouette à regarder. Une fois l’assemblage terminé, on peut en effet admirer les composants à l’intérieur de la coque ainsi que le ventilateur, mis en évidence par une bouche d’aération traversante joliment dessinée. Quelques motifs ici et là offrent un peu plus de cachet à l’ensemble, et la façade se dote enfin d’un petit bouton de démarrage… qui se confond malheureusement trop souvent avec les vis, mais qui a le mérite d’être facile d’accès.

En dépit de quelques défauts, ce boîtier est quand même bien conçu. Il s’avère léger et solide une fois le montage achevé. On regrette cependant que Cooler Master et Framework n’aient pas utilisé de plastique recyclé pour l'arrière de cette coque, par exemple. Compte tenu de la philosophie de la marque, cela aurait été un bonus fort sympathique.