La start-up californienne Framework enrichit une nouvelle fois son catalogue avec un tout nouveau modèle de PC portable : le Laptop 13 Pro. Conçu pour prendre petit à petit le relai d'un Framework Laptop 13 vieillissant, ce grand frère modulaire corrige bien des lacunes de Framework sur le segment ultraportable… mais à un prix toujours plus élevé.
Peu ou prou un an après avoir dévoilé son Framework Laptop de 12 pouces, un convertible voué aux étudiants ; mais également un module RTX Blackwell suffisamment bien intégré au Framework Laptop 16 pour doper l'intérêt ; ainsi qu'un Framework Desktop pensé comme une station de travail compacte et modulaire, l'américain Framework revient à la charge avec une nouvelle salve de nouveautés.
Panther Lake aux manettes pour corriger le plus gros souci du Laptop 13
Cette fois, la start-up californienne prend un peu plus encore le taureau par les cornes en dépoussiérant son offre sur le segment ultraportable. Comment ? En lançant un tout nouveau modèle : le Framework Laptop 13 Pro, censé apporter une réponse probante à toutes les réserves que nous émettions sur le Framework Laptop 13 « classique » la dernière fois que nous l'avions testé.
En tout début de communiqué, Framework commence par nous parler d'un des principaux problèmes de l'actuel Framework Laptop 13 : l'autonomie. Dans une sorte d'aveu de faiblesse maîtrisé, la firme nous promet que son 13 Pro fait nettement mieux, comprenez jusqu'à 12 heures d'endurance en plus en lecture vidéo 4K sur Netflix. Il semble donc y avoir un monde entre les appareils, mais cet écart est surtout le reflet du retard colossal accumulé par le Laptop 13 « classique » en la matière.
Pour faire (beaucoup) mieux, le Framework Laptop 13 Pro embarque une batterie de 74 Wh et s'appuie sur les derniers processeurs Intel Core Ultra de série 3 « Panther Lake », dont l'efficacité énergétique est désormais bien documentée. L'appareil peut en effet compter, au choix, sur un Intel Core Ultra 5 325, Ultra X7 358H ou Ultra X9 388H.
Fort de ces changements, le 13 Pro est censé passer le cap des 20 heures sur batterie. Une estimation qui nous paraît crédible au regard de ce que permet actuellement la concurrence… et qui pourrait même permettre à ce nouvel ultraportable modulaire de surclasser un MacBook Air M5 sur le plan de l'autonomie. Nous avons hâte de pouvoir vérifier cela en test.
Un Framework Laptop plus mature
L'autre grande nouveauté du Framework Laptop 13 Pro saute aux yeux. L'appareil adopte en effet un tout nouveau châssis en aluminium CNC. Entièrement repensé et modernisé, ce dernier a toutefois été conçu pour pouvoir accueillir les composants du Framework Laptop 13 premier du nom au besoin. La carte mère de ce nouveau modèle reprend ainsi le même format et les mêmes caractéristiques que celle du Laptop 13.
Il en va de même pour l'écran ou encore les connectiques, mais le combo clavier / trackpad semble en revanche conçu d'un seul bloc, et donc spécifique à ce nouveau Laptop 13 Pro. Une information dont nous allons tenter d'obtenir confirmation, mais qui s'explique sûrement par l'adoption d'un trackpad haptique sur lequel Framework explique d'ailleurs avoir beaucoup travaillé.
En parallèle, Framework mise sur un nouvel écran tactile LCD IPS de 13,5 pouces (format 3:2) que la marque décrit comme « power optimized », comprenez plus économe en énergie. Cette dalle 2,8K (2880 par 1920 pixels) est pour le reste capable d'afficher jusqu'à 700 cd/m2 de luminance et 1800:1 en taux de contraste. On y retrouve par ailleurs un traitement mat / anti-reflets, ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement variable allant de 20 à 120 Hz.
Le Framework Laptop 13 Pro peut enfin compter sur un « nouveau » type de mémoire vive, au travers de barrettes LPCAMM2 (qui offrent, en deux mots, l'efficacité énergétique et les performances de la mémoire LPDDR5X, très largement employée par la concurrence, mais dans un facteur de forme modulaire… et donc remplaçable). Un format pas si nouveau mais qui commence tout juste à se frayer un chemin sur le marché des PC portables grand public… Notamment grâce à sa prise en charge par les processeurs Intel Panther Lake. La boucle est bouclée.
Prix et disponibilité
D'ores et déjà disponible en précommande (pour des livraisons attendues à partir du mois de juin 2026 pour les modèles Core Ultra 5 / Ultra X7 ; et à compter de juillet pour la configuration Core Ultra X9), le Framework Laptop 13 Pro n'est pas donné.
Voici la grille tarifaire annoncée par Framework pour ce nouveau produit :
- En version Windows, assemblée et prête à l'emploi, comptez 1 909 euros en prix de départ
- En version Linux (Ubuntu), assemblée et prête à l'emploi, comptez 1 689 euros en prix de départ
- Comme d'habitude avec Framework, il est toujours possible d'acheter l'appareil en kit à assembler soi-même, dénué de RAM et de SSD, cette fois à partir de 1 349 euros.
De quoi donner envie de mettre les mains dans le cambouis… et d'embrasser Linux !
Source : Communiqué de presse Framework