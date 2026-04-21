Pour faire (beaucoup) mieux, le Framework Laptop 13 Pro embarque une batterie de 74 Wh et s'appuie sur les derniers processeurs Intel Core Ultra de série 3 « Panther Lake », dont l'efficacité énergétique est désormais bien documentée. L'appareil peut en effet compter, au choix, sur un Intel Core Ultra 5 325, Ultra X7 358H ou Ultra X9 388H.

Fort de ces changements, le 13 Pro est censé passer le cap des 20 heures sur batterie. Une estimation qui nous paraît crédible au regard de ce que permet actuellement la concurrence… et qui pourrait même permettre à ce nouvel ultraportable modulaire de surclasser un MacBook Air M5 sur le plan de l'autonomie. Nous avons hâte de pouvoir vérifier cela en test.