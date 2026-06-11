Le ratio de contraste est par ailleurs estimé à 1722 :1 par nos outils, soit dans le haut du panier de ce que permet la technologie LCD IPS. Sans égaler une dalle OLED ou Mini-LED, bien sûr, cet écran affiche donc des noirs relativement profonds. Quant à la fidélité des couleurs, elle est elle aussi au rendez-vous, avec un DeltaE donné à 0,8 (ce qui est parfait puisque cette valeur doit idéalement être égale ou inférieure à 3) et une température s’élevant à 6386 kelvins (proche des 6500 kelvins du standard vidéo). En clair, l’écran a été calibré avec soin.

Ce panneau LCD supporte enfin à 100 % le spectre sRGB et à 71 % le gamut DCI-P3. Nous sommes donc bien sur une dalle d’ancienne génération, taillée pour le quotidien et le gaming, mais pas du tout pour les usages créatifs. Dommage, mais logique compte tenu du positionnement de ce modèle.

Performances : la RTX 5070 pour assurer le spectacle ?

Pour conserver un prix attractif, le LOQ 15i embarque un vieux processeur Intel Core i7 de 13ème génération « Raptor Lake-HX », lancé début 2023. Ce volet CPU défraîchi est néanmoins contrebalancé par la présence, sur notre modèle de prêt, d’une carte graphique puissante et surtout récente : la vénérable RTX 5070. De cet attelage déséquilibré, pour ne pas dire carrément disparate, découlent évidemment de solides performances en 1080p… même si, pour le coup, la puce haut de gamme signée NVIDIA s’avère ici un tantinet superflue, et surtout mal exploitée.

Voici avant toute chose un bref récapitulatif de la configuration testée :