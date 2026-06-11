La gamme LOQ permet à Lenovo d’aller titiller la concurrence au travers de machines habituellement bien équipées pour pas bien cher. Mais au petit jeu des compromis, le LOQ 15i Gen 10 ne passe-t-il pas un peu trop d’éléments importants à la moulinette pour s’équiper vaille que vaille d’une puissante RTX 5070 ? C’est ce que nous avons voulu savoir dans ce test.
- Construction sérieuse, format assez compact
- Les performances, dans l’absolu
- Écran Full HD basique mais bien calibré
- Évolutivité appréciable, bonne webcam
- Tendance à la chauffe, RTX 5070 mal exploitée
- Clavier très typé « bureautique », non RGB
- Connectiques anciennes et mal réparties
- Le format 16:9 daté
Positionnés sur l’entrée et le milieu de gamme de Lenovo, parallèlement à la lignée Legion et ses modèles plus puissants et perfectionnés, la gamme LOQ permet au constructeur chinois d’aller concurrencer les modèles Nitro chez Acer, Gaming chez Gigabyte, ou encore Cyborg chez MSI. Les appareils Lenovo LOQ ont donc avant tout vocation à trouver un bon rapport équipement / prix en procédant à des arbitrages parfois difficiles.
Des arbitrages difficiles, le LOQ 15i Gen 10 (15IRX10, de son nom complet), que nous avons reçu en prêt, en fait plusieurs. Nous allons voir s’ils sont judicieux et pas uniquement regrettables, mais avant toute chose voici un aperçu de la configuration que Lenovo nous a fait parvenir :
Fiche technique Lenovo LOQ 15i Gen 10
Résumé
|Processeur
|Intel Core i7 13650HX
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|Mémoire vidéo
|8Go
|Taille de l'écran
|15.3 pouces
|Taux de rafraîchissement
|144Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Intel Core i7 13650HX
|Type de processeur
|14 cœurs / 20 threads
|Fréquence du processeur
|4.9GHz
|Finesse de gravure
|10nm
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|16Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Nombre de barrettes
|2
|Nombre de slots mémoire libres
|0
Graphismes
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|Max-Q
|Oui
|Mémoire vidéo
|8Go
|VR Ready (réalité virtuelle)
|Oui
|Type mémoire vidéo
|GDDR7
Écran
|Taille de l'écran
|15.3 pouces
|Taux de rafraîchissement
|144Hz
|Type de dalle
|Dalle IPS
|Type d'écran
|LED
|Définition d'écran
|Full HD
|Format de l'écran
|16/9
|Dalle mate / antireflet
|Oui
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Non
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD
|Disque principal
|512 Go
|Disque secondaire
|1 slot M.2 NVMe
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (libre), M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
Connectique
|Connectiques disponibles
|Ethernet - RJ45 Femelle, USB 3.2, USB 3.2 Type C, HDMI 2.1, Micro (Jack 3.5mm Femelle)
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.3
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
Caractéristiques physiques
|Longueur
|35.99cm
|Largeur
|25.87cm
|Épaisseur
|2.39cm
|Poids
|2.4kg
En fonction de la configuration choisie (de nombreuses options existent allant de moutures Full HD / i5 / RTX 5060 à un modèle QHD / i7 / RTX 5070), le Lenovo LOQ 15i Gen 10 se négocie entre 1200 et 1700 euros environ.
Design : un châssis trapu sans grandes surprises
Le LOQ 15 est étrange. C’est ce que nous disons depuis que nous avons sorti l’appareil de son carton. Ce modèle de 15,6 pouces adopte un format un peu plus petit que la plupart de ses concurrents. Cela ne serait pas un problème s’il ne misait pas sur un ratio d’affichage 16:9 un tantinet défraîchi. Avec 35,99 x 25,87 cm x 2,39 cm pour 2,4 kg, ce modèle abordable signé Lenovo est par contre un gamer relativement ramassé pour ne pas dire trapu. Ce qui peut être considéré comme un avantage.
En termes d’assemblage, le PC s’avère également convaincant. Il faut dire que Lenovo fait la plupart du temps bonne impression sur ce terrain. En dépit d’un châssis 100 % plastique, le LOQ 15 profite de finitions soignées, de charnières solides et d’un cadre d’écran bien rigide. Les matériaux plastiques employés sont par ailleurs épais, robustes et ne craignent pas les traces de doigts. Seule ombre au tableau, le centre du clavier reste un peu trop mou selon nous. On a vu pire, mais Lenovo conserve une petite marge d’amélioration sur ce point.
Puisque nous parlons du clavier, continuons. Sans être mauvais, ce dernier s’avère à vrai dire bien plus agréable en utilisation bureautique qu’il n’est appréciable en gaming. La course des touches est courte, le rebond un peu mou. Bref, c’est confortable pour écrire et travailler au quotidien, mais pas très plaisant à utiliser sur un FPS nerveux. Le pavé numérique et les raccourcis orientés bureautique / multimédia semblent d’ailleurs attester de cette approche — volontaire de la part de Lenovo, semble-t-il. Nous en voulons pour preuve le rétroéclairage blanc uniquement… Assez inhabituel pour un modèle gaming. Même d’entrée de gamme.
Dans la même veine, le pavé tactile est parfaitement commun. Ni bon, ni mauvais, il remplit son office en dépannage, mais ne remplacera jamais avantageusement une souris externe. Il n’est pas là pour ça. Quant aux haut-parleurs installés sous le châssis, ils se contentent de délivrer une expérience audio minimaliste là aussi. Leur but est uniquement de vous permettre de lancer une vidéo YouTube sans écouteurs, de temps à autre.
Par chance, la webcam n’est pas logée à la même enseigne. Lenovo opte en effet pour un capteur 1440p de qualité, délivrant une image plutôt naturelle et un bon piqué. Parfait pour les appels vidéo, même si cela restera évidemment trop juste pour les streamers en herbe. Ce module est par ailleurs dépourvu des capteurs nécessaires à l’identification faciale. Dommage, car en l’absence de lecteur d’empreintes, aucun dispositif d’identification biométrique n’est disponible sur l’appareil. En 2025 (date de lancement de ce produit), et 2026 désormais, cela fait tache, même sur l’entrée de gamme.
Autre déconvenue : les connectiques. Bien que suffisamment nombreuses et variées, ces dernières s’avèrent anciennes (pas d’USB 4, ni de Thunderbolt 4 par exemple) et fort mal réparties. Vous ne trouverez ainsi aucun port sur le flanc gauche, tout étant installé (à des intervalles d’ailleurs assez disparates) sur le côté droit et à l’arrière du châssis.
On retrouve cela dit un port USB-A (5 Gbps), un port USB-C (10 Gbps avec prise en charge de l’affichage et de l’alimentation) et une prise casque sur le côté droit ; épaulés par deux ports USB-A (5 Gbps), une prise RJ-45, et une sortie HDMI 2.1 à l’arrière. La connectivité s’articule pour sa part autour d’un modem Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3. Pas de Wi-Fi 7 ou de Bluetooth 6 à l’horizon, donc, mais est-ce vraiment important sur un produit d’entrée de gamme ? Pas tellement d’après nous. En termes d’évolutivité enfin, le LOQ 15 est intéressant. Il nous permet de remplacer son SSD (M.2 2242), d’ajouter un SSD (emplacement M.2 2280 laissé vacant), de changer sa mémoire vive (SO-DIMM), son modem Wi-Fi et sa batterie, le tout en quelques tours de vis. Cruciformes, qui plus est. Écran : vieillot, mais efficace ! L’écran de notre LOQ 15i n’est pas de toute première fraîcheur. Pour économiser, Lenovo se contente en effet d’une dalle LCD IPS Full HD (1920 par 1080 pixels) de 15,6 pouces, très basique, au format 16:9 qui plus est
Ce ratio nous confronte donc à une grosse bordure inférieure et un cadre d’écran globalement très voyant. Cette particularité contribue pour beaucoup au look « vieillot » de ce modèle. Cela dit, la dalle choisie par le constructeur chinois monte tout de même à 144 Hz et cet écran, bien que modeste, ne s’avère pas du tout désagréable à l’usage.
Sous notre sonde, cette assez bonne impression générale se confirme. Si l’expérience visuelle proposée est un poil datée, force est d’admettre que nous avons déjà vu bien pire sur l’entrée de gamme. Concrètement, la luminance maximale s’élève à 363 cd/m2. C’est honnête, suffisant pour l’utilisation en intérieur visée par ce PC, d’autant qu’un traitement anti-reflets est aussi d’actualité.
Le ratio de contraste est par ailleurs estimé à 1722 :1 par nos outils, soit dans le haut du panier de ce que permet la technologie LCD IPS. Sans égaler une dalle OLED ou Mini-LED, bien sûr, cet écran affiche donc des noirs relativement profonds. Quant à la fidélité des couleurs, elle est elle aussi au rendez-vous, avec un DeltaE donné à 0,8 (ce qui est parfait puisque cette valeur doit idéalement être égale ou inférieure à 3) et une température s’élevant à 6386 kelvins (proche des 6500 kelvins du standard vidéo). En clair, l’écran a été calibré avec soin.
Ce panneau LCD supporte enfin à 100 % le spectre sRGB et à 71 % le gamut DCI-P3. Nous sommes donc bien sur une dalle d’ancienne génération, taillée pour le quotidien et le gaming, mais pas du tout pour les usages créatifs. Dommage, mais logique compte tenu du positionnement de ce modèle.
Performances : la RTX 5070 pour assurer le spectacle ?
Pour conserver un prix attractif, le LOQ 15i embarque un vieux processeur Intel Core i7 de 13ème génération « Raptor Lake-HX », lancé début 2023. Ce volet CPU défraîchi est néanmoins contrebalancé par la présence, sur notre modèle de prêt, d’une carte graphique puissante et surtout récente : la vénérable RTX 5070. De cet attelage déséquilibré, pour ne pas dire carrément disparate, découlent évidemment de solides performances en 1080p… même si, pour le coup, la puce haut de gamme signée NVIDIA s’avère ici un tantinet superflue, et surtout mal exploitée.
Voici avant toute chose un bref récapitulatif de la configuration testée :
- Processeur Intel Core i7 13650HX (14 cœurs / 20 threads cadencés à un maximum de 4,9 GHz, avec 24 Mo de cache et 55 W de TDP par défaut)
- 16 Go de mémoire vive DDR5
- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 Go de mémoire vidéo GDDR7 et 115 W de TDP)
- 512 Go de SSD M2
Commençons par un point sur les performances du système de refroidissement. Ce dernier mise en priorité sur le confort et la maîtrise des décibels. En charge intensive, nous n’avons pas mesuré plus de 49 dB à une distance de 40 cm de l’écran. Comprenez que le souffle des ventilateurs est relativement discret pour un modèle gaming. Les températures, en contrepartie, peuvent facilement atteindre les 50 degrés sur le châssis, voire plus dans certains cas. Heureusement, la zone la plus chaude se trouve à l’arrière de l’appareil.
Cette tendance à la chauffe se traduit par des performances CPU bridées en calcul multi-Core, où notre Core i7 13650HX ne développe qu’une partie de son potentiel. Avec 111 points en single-Core et 1007 points en multi-Core obtenus sur Cinebench R24, le processeur d’Intel fait nettement moins bien ici que sur le Gigabyte Aorus 16X 2024 — du moins pour ce qui est des calculs opérés sur plusieurs cœurs. Dommage.
La puce fait tout de même mieux sur le LOQ 15i que l’AMD Ryzen 7 260 testé par nos soins sur l’ASUS TUF Gaming A18 il y a quelques mois, sans pour autant réussir à soutenir la comparaison face à un AMD Ryzen AI 9 HX 370, par exemple.
Sur le plan graphique, notre LOQ 15i s’en sort évidemment bien mieux grâce à sa puissante RTX 5070, ici configurée à 115 W de TGP. Cela dit, la puce de NVIDIA paraît tout de même « gâchée » sur notre machine de prêt, limitée à un simple écran 1080p.
En jeu, il est évidemment possible de faire de belles choses, comme activer le Path tracing (diffusion photoréaliste de la lumière) et le pousser à son plus haut niveau sur Black Myth Wukong, pourtant très gourmand.
Cela dit, force est d’admettre qu’avec seulement 35 FPS moyens en 1080p / Ultra sur le titre chinois (réglages « Cinématiques » + Path tracing minimal, avec DLSS mais sans génération d’image), notre RTX 5070 fait moins bien en 1080p sur le LOQ 15i qu’en 1600p sur le Framework Laptop 16 avec des réglages graphiques pourtant comparables (et où elle était pourtant limitée à 100 W de TGP « seulement »). Un écart de performances en jeu que l’on doit vraisemblablement au CPU, plus récent sur le Framework Laptop.
Cet écart est gommé sur 3D Mark, certes, mais en pratique, la RTX 5070 est tout de même bien mal exploitée par le LOQ 15i. Si l’appareil vous intéresse, nous vous recommandons d’opter plutôt pour les variantes RTX 5060, plus abordables et bien plus pertinentes selon nous.
Quant aux performances du LOQ 15i sur Cyberpunk 2077… eh bien nous n’aurons pas l’occasion de vous en parler. Le titre souffrait de crashs systématiques à chaque lancement sur notre unité de prêt. Un problème qui a en l’occurrence résisté à : une réinitialisation de Windows 11 ; une désinstallation des dernières mises à jour de Windows 11 ; une réinstallation complète de Cyberpunk 2077 et des derniers pilotes NVIDIA GeForce. La seule fois où nous avons réussi à lancer le jeu et charger une partie… C’était le jour des photos. Il y a toutefois fort à parier que ce problème logiciel soit corrigé à la faveur de futures mises à jour. Si possible, nous mettrons ce test à jour.
Terminons par un point sur les vitesses du SSD. Nous relevons ici d’excellentes vitesses en lecture (6748 Mo/s), contrebalancées par des performances bien plus modestes en écriture (3614 Mo/s). Suffisant, mais décevant.
Autonomie : c’est compliqué sur batterie, pas de surprise : 2 heures et 40 minutes. C’est le temps qu’il faut à la batterie pour se décharger entièrement en lecture vidéo selon notre protocole de test habituel. Ce dernier consiste pour rappel à laisser des vidéos YouTube 1080p tourner en boucle sur Edge, avec la luminosité de l’écran poussée au maximum, le rétroéclairage du clavier coupé, un casque branché et les paramètres d’alimentation les plus favorables à l’économie d’énergie
Le bilan n’est donc pas glorieux pour le LOQ 15i. Il faut dire que l’appareil s’en tient à une petite batterie de 60 Wh seulement, soit la même capacité que sur certains PC ultraportables de 14 pouces. De quoi expliquer pourquoi nous n’avons jamais été en mesure de passer le cap des 3 heures d’autonomie.
Nous sommes au niveau d’un gamer d’ancienne génération, ni plus ni moins. Difficile d’être surpris.
Côté recharge et alimentation, Lenovo mise pour le reste sur un gros bloc secteur de 230 W. Il est aussi possible de recharger l’appareil grâce à son port USB-C latéral.
Lenovo LOQ 15i Gen 10 : l’avis de Clubic
Soyons francs, nous n’avions pas d’attentes très élevées lorsque nous avons reçu le LOQ 15i Gen 10. Heureusement, car sans être foncièrement mauvais, l’appareil assure le service minimum dans beaucoup de domaines et exploite mal sa puissante RTX 5070. Son écran 1080p au format 16:9, ses grosses bordures, son système de dissipation trop timoré, son vieux CPU et ses connectiques mal réparties enfoncent un appareil qui aura soufflé le chaud et le froid tout au long de notre période d’essai.
Tout n’est pas à jeter pour autant. Nous avons apprécié le format ramassé de l’engin, sa bonne qualité de construction, son évolutivité, son clavier agréable (malheureusement surtout en bureautique), ou encore son écran IPS sRGB bien contrasté et parfaitement calibré.
Selon nous, la configuration testée ici n’est clairement pas celle qu’il faut acheter. Si en dépit de ses défauts le LOQ 15i vous intéresse, ou que vous l’avez trouvé en soldes, tournez-vous plutôt vers sa variante RTX 5060, plus équilibrée.
- Construction sérieuse, format assez compact
- Les performances, dans l’absolu
- Écran Full HD basique mais bien calibré
- Évolutivité appréciable, bonne webcam
- Tendance à la chauffe, RTX 5070 mal exploitée
- Clavier très typé « bureautique », non RGB
- Connectiques anciennes et mal réparties
- Le format 16:9 daté
Concurrence : quelles alternatives au LOQ 15i Gen 10 ?
- La RTX 5070 puissante et plus sobre en énergie (malgré des problèmes de jeunesse)
- Rapport équipement / prix avantageux
- Qualité de construction au point
- Châssis bien construit, plutôt fin et discret
- Système de dissipation efficace
- Configuration très à l’aise en Full HD+
- RTX 5060 joliment exploitée
- Dissipation au point, chauffe contenue
- Clavier réussi, connectiques suffisantes et bien réparties