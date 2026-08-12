Positionnés sous le châssis mais orientés vers l’utilisateur, les haut-parleurs délivrent quant à eux un volume limité et s’en tiennent à une scène audio très neutre, principalement axée sur les médiums. Comprenez qu’ils sont sans panache, mais suffisants en dépannage.

Le plus intéressant sur ce modèle est évidemment la possibilité de passer d’un format 14 pouces en position « enroulée » à un format 16,7 pouces en position « déroulée » (mentionnons qu’il n’est pas possible de doser à sa guise le format voulu). Cela donne d’ailleurs lieu à un gabarit 14 pouces un peu insolite, puisque l’écran a une forme générale relativement carrée à laquelle il faut s’habituer. Une fois entièrement déroulé, la dalle OLED (non tactile, ce qui est malheureusement assez frustrant vu le concept) adopte alors une silhouette très verticale avec un ratio d’affichage correspondant peu ou prou à celui de deux écrans 16/9 de 14 pouces placés l’un sur l’autre.

À l’usage, passer d’un format à l’autre se fait très naturellement en quelques secondes grâce à une touche permettant d’activer le dispositif de déroulement. La magie s’opère dans un long soupir mécanique qui expose une inquiétante (car très fine et peu rigide) partie plastique du châssis chargée de couvrir et protéger l’arrière de la dalle OLED flexible, et de « guider » sa croissance vers le haut… Sans pour autant tendre la dalle suffisamment pour éviter les pliures (très visibles sur le quart inférieur de l’écran).