Dans l’arrière-salle feutrée d’un hôtel parisien, le constructeur chinois Tecno organisait ce 3 juin une prise de contact avec quelques émissaires de la presse spécialisée française. Nous en étions. L’occasion de découvrir plus en détail les PC portables « MegaBook » que la marque distribuera bientôt en masse dans l’Hexagone… mais aussi de mieux appréhender un acteur jusqu’à présent connu, surtout, pour ses smartphones.
150 millions de smartphones distribués à travers le monde l’année dernière (dont une bonne partie sur le continent africain), 4ème constructeur mondial en la matière derrière Samsung, Apple et Xiaomi, le chinois Tecno est un poids lourd qui ne paye pourtant pas de mine en France. Fondé en 2006 à Shenzhen, le géant asiatique se tourne toutefois vers l’Occident d’un pas décidé, et souhaite se faire connaître pour autre chose que ses téléphones.
C’est dans ce contexte qu’au MWC de Barcelone la marque consacrait, début mars, à peu près un quart de son très gros stand à l’univers PC. Nous avions alors pu approcher quelques instants certains de ses modèles « MegaBook », positionnés principalement sur l’entrée et le milieu de gamme au travers de placements tarifaires très agressifs, mais aussi au prix de fiches techniques parfois un tantinet défraichies. Nous y reviendrons.
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Tecno : gros poisson sur le smartphone, lilliputien sur les laptops… pour l'instant ?
Ces fameux MegaBook sont au cœur de la stratégie de Tecno pour se tailler une portion du marché français. Pour ce faire, la marque déroule trois lignées distinctes : les MegaBook K sur l’entrée de gamme (disponibles en France depuis la fin 2024) ; MegaBook T sur le milieu de gamme abordable ; et MegaBook S sur un segment un peu plus premium… mais sans trop faire flamber les prix non plus. Du moins pour l’instant.
Tecno compte visiblement surtout sur ces gammes « T » et « S » pour se faire un nom sous nos latitudes, avec des lancements prévus dès ce mois de juin 2026 pour les modèles « T » (que nous devrions bientôt pouvoir tester sur Clubic) et plus tard cette année pour les « S ». Quant à la diffusion de ces modèles, on nous la promet massive. Déjà référencés dans un peu plus de 150 magasins et plateformes de ventes en ligne dans l’Hexagone, les MegaBook devraient trouver leur place sur les étagères d’au moins 70 boutiques supplémentaires d’ici au troisième trimestre 2026.
C’est en tout cas ce qu'indique Nicolas de Saint Rémy, jovial directeur des ventes de Tecno pour l’Europe de l’Ouest, que nous avons rencontré. En clair, vous devriez voir les PC de la marque en plus grand nombre à court / moyen terme — et un peu partout qui plus est. D’ores et déjà distribués dans les réseaux Electro Depôt, Système U, E. Leclerc, Auchan, CDiscount et Boulanger, les PC portables de la marque pourraient aussi arriver sur les points de vente Fnac / Darty. Nous avons en tout cas appris que des négociations (fructueuses, semble-t-il) étaient en cours en entre Techno et groupe bicéphale.
L'année 2026, grand moment en perspective pour le constructeur chinois
Pour la présentation à laquelle nous étions conviés ce mercredi, Tecno et ses porte-paroles français nous ont en tout cas permis de manipuler la quasi-totalité des modèles MegaBook actuellement (et / ou prochainement) disponibles. Plutôt homogène, l’offre de Tecno en la matière s’articule autour de modèles de 14 et 16 pouces globalement proches les uns des autres en termes de design. La qualité de finitions et de conception varie forcément d’un modèle à l’autre, pour cranter les différentes gammes, mais avec une constante : tous les modèles sont équipés de châssis (parfois rudement légers) en aluminium ou en alliage de magnésium.
Tecno met également un point d’honneur à installer des batteries d’au moins 70 Wh sur la plupart de ses modèles. Seuls les modèles les plus légers, de moins de 1 kg, se limitent à un peu plus de 50 Wh. Parmi eux, le MegaBook T14 Air et ses 999 grammes, ou mieux encore, le MegaBook S14 et ses 899 grammes. À vrai dire, c’est surtout ce modèle qui a retenu notre attention car il est parmi les mieux lotis sur le plan matériel.
Attendu plus tard cette année, ce S14 combine un écran OLED 2,8K de 14 pouces, un processeur Intel Core Ultra 9 185H « Meteor Lake » couplé à un maximum de 32 Go de LPDDR5X et jusqu’à 2 To de SSD PCIe Gen 4. Si la tarification de ce produit reste suffisamment raisonnable pour contrebalancer la présence d’une puce d’ancienne génération, nous pourrions tenir un ultraportable hyper léger, théoriquement capable de rivaliser avec l’excellent Honor MagicBook Art 14, par exemple, sur le terrain de l’hypermobilité. On l'aura donc à l'œil.
Dans l’ensemble, ce que Tecno nous a donné à voir suscite l’intérêt à défaut de complètement gagner les cœurs et les esprits. Certains produits se contentent en effet de composants qui, pour le coup, commencent à prendre de l’âge. À titre d’exemple, le MegaBook T1 s’en tient à un processeur Intel Core de 12ème génération (Alder Lake, lancé début 2022 !) couplé à 16 Go de mémoire vive LPDDR4 et 1 To de stockage PCIe Gen 3. Rustique. Son prix s’annonce en revanche suffisamment incitatif.
Des puces anciennes dans l'immédiat, mais Panther Lake en embuscade !
Cela étant, nous avons des raisons d'espérer du mieux à l'avenir. Nicolas de Saint Rémy, conscient du retard de certains appareils, nous a confié que des modèles Intel Panther Lake flambant neufs, ou Wildcat Lake le cas échéant, arriveraient par la suite, et n'a pas écarté non plus l'éventualité de configurations Qualcomm Snapdragon X / X2. La marque assure par ailleurs profiter de partenariats stables avec AMD (pour les processeurs Ryzen en alternative sur certaines références) et Microsoft (pour Windows, évidemment). Une façon polie de nous signifier qu'elle ne sera pas la prochaine Huawei ? On peut en tout cas le penser.
Quant à la possibilité de voir Tecno s'ajouter à la première bordée de constructeurs prévoyant des machines sous Snapdragon C (la toute nouvelle puce à bas prix de Qualcomm), elle n'est pas balayée d'un revers de la main non plus : « c'est à l'étude », nous a-t-on rétorqué, ajoutant qu'en matière de puces ARM, tout dépendra « des signaux envoyés par le consommateur ».
On pourrait également voir arriver des PC portables gaming chez Tecno, mais bien plus tard (et avec une bonne couche de conditionnel). La marque a de la suite dans les idées, mais manque pour l'instant de VRAM. Rappelez-vous, NVIDIA ne la fournit plus lui même avec ses cartes graphiques, c'est dorénavant aux OEM de s'en débrouiller. De quoi faire caler les ambitions du constructeur chinois sur ce terrain. Provisoirement, on l'espère.