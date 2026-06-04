Tecno : gros poisson sur le smartphone, lilliputien sur les laptops… pour l'instant ?

Ces fameux MegaBook sont au cœur de la stratégie de Tecno pour se tailler une portion du marché français. Pour ce faire, la marque déroule trois lignées distinctes : les MegaBook K sur l’entrée de gamme (disponibles en France depuis la fin 2024) ; MegaBook T sur le milieu de gamme abordable ; et MegaBook S sur un segment un peu plus premium… mais sans trop faire flamber les prix non plus. Du moins pour l’instant.

Tecno compte visiblement surtout sur ces gammes « T » et « S » pour se faire un nom sous nos latitudes, avec des lancements prévus dès ce mois de juin 2026 pour les modèles « T » (que nous devrions bientôt pouvoir tester sur Clubic) et plus tard cette année pour les « S ». Quant à la diffusion de ces modèles, on nous la promet massive. Déjà référencés dans un peu plus de 150 magasins et plateformes de ventes en ligne dans l’Hexagone, les MegaBook devraient trouver leur place sur les étagères d’au moins 70 boutiques supplémentaires d’ici au troisième trimestre 2026.