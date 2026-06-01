Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est fait attendre. Évoqué dès 2024 par les premières rumeurs et pressenti au départ pour une annonce l'année dernière, le SoC de Nvidia pour PC portables a finalement été présenté ce lundi 1er juin 2026 par Jensen Huang, lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre du Computex.

Pas de références N1 / N1X comme cela avait longtemps été évoqué (du moins pas à ce stade), mais une seule puce : la RTX Spark Superchip. Sous l'IHS ? Un CPU Grace custom, un GPU Blackwell et jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée.

Star du salon, ce nouveau SoC exploite l'architecture ARM pour amorcer, du moins NVIDIA l'espère, une révolution sur le marché des PC portables Windows… mais sans trop s'éloigner de ce que l'on connaissait déjà avec la puce GB10 lancée l'année dernière sur des stations de travail IA compactes, comme le DGX Spark, animé alors par Linux.

Cette fois, c'est à Windows ARM que Nvidia va pouvoir s'attaquer.