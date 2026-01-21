Le timing n'est pas anodin. L'exclusivité de Qualcomm sur l'écosystème ARM de Microsoft a expiré, ouvrant la porte à tous les appétits. En dégainant dès ce début d'année, NVIDIA profiterait d'une fenêtre de tir idéale : Intel traverse une zone de turbulences historiques (même si Panther Lake semble très prometteur) et AMD peine encore à inonder le marché des laptops haut de gamme avec ses dernières puces Ryzen AI.

Reste une inconnue de taille : le prix. NVIDIA n'est pas exactement connue pour sa philanthropie, et ses solutions haut de gamme se paient souvent au prix fort. Ces nouvelles machines seront-elles accessibles au plus grand nombre ou réservées à une élite prête à essuyer les plâtres ? On peut craindre que l'innovation se paie au prix fort, surtout si les performances viennent taquiner les meilleures références actuelles de chez Apple.

Si cette fuite se confirme, 2026 sera l'année où le PC portable aura entamé sa plus grosse mutation depuis vingt ans. Voir NVIDIA proposer une alternative crédible au couple Intel/AMD est une excellente nouvelle pour la concurrence et l'innovation. Reste à voir si l'exécution suivra : l'émulation des logiciels classiques sur une puce ARM reste un défi technique. Seriez-vous prêts à abandonner Intel ou AMD pour un processeur 100 % NVIDIA ?