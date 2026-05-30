Après deux ans de faux départs et de rendez-vous manqués, la puce ARM de NVIDIA pour PC portables semble enfin prête à montrer le bout de son silicium. Reste à savoir si Jensen Huang tiendra sa promesse cette fois.
C'est un secret de polichinelle désormais : NVIDIA prépare des puces pour ordinateurs portables. Depuis bientôt deux ans, les fuites s'accumulent, les prototypes circulent sous le manteau, et les dates de lancement glissent avec une régularité presque rassurante. NVIDIA avait raté le Computex 2025 (la puce n'était pas prête), puis le CES 2026 (des défauts de conception et des retards côté Windows ARM avaient été invoqués). Dell avait même planifié un lancement pour novembre 2025 avant de reporter discrètement. Autant le dire clairement : le N1X avait pris des airs d'arlésienne.
Vendredi 29 mai, le ton a changé. Arm, NVIDIA et Microsoft ont publié simultanément le même message sur X : « A new era of PC », accompagné de coordonnées GPS pointant vers le Taipei Music Center. C'est là que Jensen Huang tiendra sa keynote GTC le 1er juin. Quelques heures plus tard, Pavan Davuluri, responsable Windows et Surface chez Microsoft, abondait en déclarant que « quelque chose d'inédit arrivait pour les développeurs »
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L'écosystème n'a pas attendu l'annonce officielle
D'ordinaire, les constructeurs de PC attendent qu'un fournisseur de puces officialise son produit avant de montrer leurs machines. Cette fois, quatre grands fabricants se sont découverts avant même la keynote.
VideoCardz a repéré un embargo Dell pour un XPS équipé du N1X, daté du 31 mai, soit la veille de l'annonce. Lenovo a fuité via un leaker chinois une liste de sept PC portables motorisés par les puces N1 et N1X. Parmi eux, un Legion 7 de 15 pouces qui serait l'un des tout premiers laptops gamers sous Windows on ARM (oui, un portable gaming ARM, on y est). ASUS a publié sur X un teaser vidéo pour ce qui ressemble à un ProArt sous puce N1. Côté Microsoft, le teaser de Davuluri laisse entrevoir de nouveaux appareils Surface.
Sur le plan technique, les fuites convergent depuis des mois et les spécifications commencent à se préciser. Le N1X embarquerait un CPU ARM à 20 cœurs (10 Cortex X925 performants + 10 Cortex A725 efficients), un GPU Blackwell à 6 144 cœurs CUDA offrant des performances de classe RTX 5070 mobile, le tout gravé sur le noeud 3 nm chez TSMC. NVIDIA développe cette puce avec MediaTek depuis 2024. Jensen Huang avait montré un prototype de mini-PC DGX Spark au CES 2025, équipé du GB10 dont le N1X partage l'architecture, sans donner de date pour la déclinaison laptop.
Ce que NVIDIA apporte (et que Qualcomm n'a pas)
La différence tient en quatre lettres : CUDA. Qualcomm domine aujourd'hui Windows on ARM avec ses Snapdragon X, mais ses puces ne prennent pas en charge la pile logicielle de NVIDIA. Or CUDA est omniprésente dans le développement IA, la 3D professionnelle et le gaming. Un laptop N1X offrirait pour la première fois un accès natif à CUDA, aux Tensor Cores et au ray tracing matériel sur une plateforme ARM sous Windows.
Pour les développeurs IA qui jonglent entre PyTorch, TensorFlow et des modèles locaux, c'est un argument qui pèse. Pour les joueurs, c'est la promesse d'un GPU intégré capable de rivaliser avec une carte graphique mobile (ce que Qualcomm n'a pas réussi à proposer en près de 2 ans avec sa plateforme). Pour Apple, c'est le premier concurrent sérieux à ses puces M sur le terrain de la performance par watt avec un GPU puissant intégré et l'accès à tout l'écosystème Windows.
Deux ans de retards et de faux départs, et pourtant Dell, Lenovo, ASUS et Microsoft alignent leurs produits à la même date, au même endroit. Réponse officielle le 1er juin.