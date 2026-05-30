La différence tient en quatre lettres : CUDA. Qualcomm domine aujourd'hui Windows on ARM avec ses Snapdragon X, mais ses puces ne prennent pas en charge la pile logicielle de NVIDIA. Or CUDA est omniprésente dans le développement IA, la 3D professionnelle et le gaming. Un laptop N1X offrirait pour la première fois un accès natif à CUDA, aux Tensor Cores et au ray tracing matériel sur une plateforme ARM sous Windows.

Pour les développeurs IA qui jonglent entre PyTorch, TensorFlow et des modèles locaux, c'est un argument qui pèse. Pour les joueurs, c'est la promesse d'un GPU intégré capable de rivaliser avec une carte graphique mobile (ce que Qualcomm n'a pas réussi à proposer en près de 2 ans avec sa plateforme). Pour Apple, c'est le premier concurrent sérieux à ses puces M sur le terrain de la performance par watt avec un GPU puissant intégré et l'accès à tout l'écosystème Windows.

Deux ans de retards et de faux départs, et pourtant Dell, Lenovo, ASUS et Microsoft alignent leurs produits à la même date, au même endroit. Réponse officielle le 1er juin.