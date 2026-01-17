Attendu comme LA réaction de NVIDIA au succès remporté par les APU – ces processeurs dotés d'une solution graphique puissante – le N1X tarde.
Rendez-vous raté au Computex 2025 et à nouveau au CES 2026, le processeur conçu par NVIDIA en collaboration avec Mediatek joue les arlésiennes et cela semble partie pour durer.
NVIDIA toujours aussi discrète
Voilà bientôt deux ans que les premières rumeurs autour d'un processeur NVIDIA conçu en partenariat avec l'entreprise Mediatek, société spécialisée dans les SoC pour smartphone, ont émergé sur la toile.
À l'époque, il n'était pas encore question de date de sortie et on discutait surtout du potentiel d'une puce alliant l'expertise de Mediatek sur les SoC, la capacité de NVIDIA à concevoir des GPU et les atouts de l'architecture ARM. Mais voilà, mois après mois, si les rumeurs se sont succédé, nous n'avons toujours rien vu venir et NVIDIA comme Mediatek restent muets comme des carpes.
Un an plus tard – en mai 2025 – de nombreux observateurs estimaient que cette puce serait présentée au cours du Computex de Taipei quand d'autres ont cru à des démonstrations en début de mois, lors du CES de Las Vegas. Dans un cas comme dans l'autre, les espoirs ont été déçus et celle que l'on connaît sous le nom de N1X continue à se faire désirer.
NVIDIA/Mediatek main dans la main avec Dell ?
Pour autant, rien ne semble indiquer que le projet N1X est arrêté par NVIDIA qui ne donne toutefois toujours pas la moindre information officielle à son propos… pas plus que Mediatek d'ailleurs.
Une fois encore, ce sont donc les rumeurs et autres bruits de couloir qui nous permettent d'en savoir un peu plus et, en l'occurrence, c'est le souvent bien informé Olrak29_ qui nous donne quelques billes au travers d'une publication sur la plateforme X. Il a repéré l'existence d'un bon d'expédition sur lequel on peut très clairement voir la mention d'un portable Dell dotée de ladite puce.
Il s'agit d'un ordinateur Dell 16 Premium pour lequel la mention d'un N1X est on ne peut plus claire. Il est également fait mention d'une dalle OLED, mais aussi d'un « échantillon d'ingénierie pour la recherche et le développement ». De fait, tout porte à croire que la puce N1X n'est pas le moins du monde abandonnée par NVIDIA et Mediatek qui semblent en collaboration avec Dell.
En revanche, que l'on parle d'un « échantillon d'ingénierie pour la recherche et le développement » n'est pas spécialement rassurant : cela semble signifier que le portable, voire la puce ne sont pas encore validés et qu'il y a encore du travail avant une version commercialisable alors que le manifeste d'expédition date, lui, de novembre 2025. Et si le retour de la marque Alienware lors du dernier CES était en partie liée à cette puce N1X ?