Voilà bientôt deux ans que les premières rumeurs autour d'un processeur NVIDIA conçu en partenariat avec l'entreprise Mediatek, société spécialisée dans les SoC pour smartphone, ont émergé sur la toile.

À l'époque, il n'était pas encore question de date de sortie et on discutait surtout du potentiel d'une puce alliant l'expertise de Mediatek sur les SoC, la capacité de NVIDIA à concevoir des GPU et les atouts de l'architecture ARM. Mais voilà, mois après mois, si les rumeurs se sont succédé, nous n'avons toujours rien vu venir et NVIDIA comme Mediatek restent muets comme des carpes.

Un an plus tard – en mai 2025 – de nombreux observateurs estimaient que cette puce serait présentée au cours du Computex de Taipei quand d'autres ont cru à des démonstrations en début de mois, lors du CES de Las Vegas. Dans un cas comme dans l'autre, les espoirs ont été déçus et celle que l'on connaît sous le nom de N1X continue à se faire désirer.