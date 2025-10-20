Il aura fallu attendre un an et demi depuis sa première apparition au NAB 2024 pour qu’Asus concrétise enfin la sortie du ProArt Display PA32KCX. C'est maintenant chose faite, puisque le premier écran 8K / HDR au monde arrivera d'ici la fin du mois !
Le constructeur taïwanais tient ici une promesse longtemps repoussée : proposer le premier moniteur professionnel 8K HDR du marché. Et comme souvent dans cette catégorie, la fiche technique donne le vertige autant que le prix !
Quoi de neuf sur la fiche technique ?
Derrière ses 32 pouces, l’écran affiche une définition 8K UHD (7 680 x 4 320 px), soit plus de 33 millions de pixels pour une résolution folle, portée à 275 ppp. De quoi offrir une finesse extrême aux monteurs vidéo, photographes et coloristes les plus exigeants. Asus s’appuie pour cela sur une dalle IPS 10 bits associée à un rétroéclairage MiniLED comptant plus de 4 000 zones de gradation locale. Le constructeur promet 1 200 nits en pic lumineux et 1 000 nits soutenus, un niveau de performance encore rare de nos jours sur moniteurs, censé garantir une expérience HDR de qualité.
Comme à son habitude, Asus soigne la colorimétrie de ses écrans, notamment la gamme ProArt. On y apprends que la couverture colorimétrique sera de 99 % AdobeRGB, 97 % DCI-P3, 100 % sRGB, le tout avec un Delta E inférieur à 1 et une sonde intégrée pour un recalibrage automatique. L’écran est compatible avec Calman et Light Illusion, et adopte un revêtement "LuxPixel" censé réduire les reflets sans altérer la netteté de l’image, un point important pour les environnements de postproduction.
Asus croit toujours au 8K !
Côté HDR, le PA32KCX coche toutes les cases en prenant en charge l'HDR10, le HLG et le Dolby Vision, une rareté sur le segment des moniteurs de référence. Le tout est soutenu par une connectique aussi riche qu’attendue avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1, deux Thunderbolt 4 (96 W de charge), un hub USB et même une fonction KVM pour piloter plusieurs machines avec le même clavier-souris.
Bien sûr, ce moniteur n’a rien d’un produit grand public. Son rafraîchissement de 60 Hz et son temps de réponse de 5 ms le réservent à la création, pas au jeu. Et son prix de 8 999 € TTC confirme qu’on parle ici d’un outil de production, et pas vraiment d’un accessoire de bureau.
Reste une question : que vaut vraiment le HDR d’un tel écran face à un OLED de référence en studio ? Les MiniLED les plus sophistiqués peinent encore à égaler les noirs absolus des dalles autoémissives, malgré leur luminosité impressionnante. Mais avec plus de 4 000 zones indépendantes, une calibration exemplaire et son affichage 8K, Asus semble avoir trouvé un compromis solide entre précision, puissance et fiabilité.
Le ProArt PA32KCX incarne peut-être moins une révolution qu’un symbole, celui d’un marché professionnel qui croit encore à la 8K, malgré le manque de contenus, et qui se dote enfin d’un outil capable de la maîtriser !