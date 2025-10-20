Côté HDR, le PA32KCX coche toutes les cases en prenant en charge l'HDR10, le HLG et le Dolby Vision, une rareté sur le segment des moniteurs de référence. Le tout est soutenu par une connectique aussi riche qu’attendue avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1, deux Thunderbolt 4 (96 W de charge), un hub USB et même une fonction KVM pour piloter plusieurs machines avec le même clavier-souris.



Bien sûr, ce moniteur n’a rien d’un produit grand public. Son rafraîchissement de 60 Hz et son temps de réponse de 5 ms le réservent à la création, pas au jeu. Et son prix de 8 999 € TTC confirme qu’on parle ici d’un outil de production, et pas vraiment d’un accessoire de bureau.



Reste une question : que vaut vraiment le HDR d’un tel écran face à un OLED de référence en studio ? Les MiniLED les plus sophistiqués peinent encore à égaler les noirs absolus des dalles autoémissives, malgré leur luminosité impressionnante. Mais avec plus de 4 000 zones indépendantes, une calibration exemplaire et son affichage 8K, Asus semble avoir trouvé un compromis solide entre précision, puissance et fiabilité.



Le ProArt PA32KCX incarne peut-être moins une révolution qu’un symbole, celui d’un marché professionnel qui croit encore à la 8K, malgré le manque de contenus, et qui se dote enfin d’un outil capable de la maîtriser !