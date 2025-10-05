LG lance l'UltraFine evo 6K (32U990A) en France, un moniteur HiDPI 32 pouces affichant une définition de 6 144 points par 3 456, et taillé pour les tâches et travaux exigeants : Thunderbolt 5, hub KVM, calibration-usine alignée à macOS, couverture de 98% du DCI-P3 et 99,5% de l’Adobe RGB, le tout certifié DisplayHDR 600. Une bête de somme pour les créatifs exigeants.
4K, 5K, 6K… La course à la définition ne ralentit pas, et LG dégaine un nouvel atout pour séduire les créateurs sur Mac : la compatibilité Thunderbolt 5. Présenté en janvier au CES 2025 et disponible en France dans quelques jours voire semaines, le moniteur UltraFine evo 6K 32U990A combine une dalle haute densité de 32 pouces (résolution de 224 ppp), une colorimétrie calibrée en usine et un commutateur KVM. De quoi offrir une surface de travail idéale pour la vidéo, la photo ou l'illustration sans transformer le bureau en pelote de câbles.
Thunderbolt 5 : le chaînon manquant pour les créatifs
Le 32U990A devient le premier écran 6K de LG à prendre en charge Thunderbolt 5, avec un débit unidirectionnel pouvant atteindre 120 Gbit/s (trois fois plus élevé que Thunderbolt 4). La connectique de l'écran peut ainsi alimenter des unités de stockage SSD externes, un eGPU ou une chaîne d'écrans en série, tout en se connectant au Mac (et en le rechargeant si c'est un portable) via un seul et unique câble USB Type-C (Power Delivery de 96 watts).
La présence d'un commutateur KVM (clavier-souris-écran) et d'une connectique multiport (5x USB-C - dont 2 compatibles Thunderbolt 5 -, 1 DisplayPort, 1 HDMI 2.1) transforme l'écran en véritable centre de commande pour, par exemple, basculer d'un Mac à une station de travail Windows ou Linux sans friction.
Une dalle 6K HiDPI pensée pour la fidélité des couleurs
Pensée pour la précision, la dalle mate nano IPS Black 6K de 32 pouces (81 cm de diagonale, angles de vision h/v de 178 degrés) affiche 2,5 fois plus de pixels qu'un écran UHD 4K, le tout avec une densité de 224 points par pouce (HiDPI), ce qui garantit à son possesseur un affichage des textes ultra nets et des détails ciselés.
Pour finir de convaincre les créatifs, LG annonce une couverture de 98% du DCI-P3 et 99,5% de l'Adobe RGB, une certification VESA DisplayHDR 600, un contraste de 2000/1, une luminosité de 450 cd/m2, un temps de réponse de 5 ms ainsi qu'un calibrage d'usine spécifiquement aligné sur les profils macOS. Un mode Studio, avec trois préréglages colorimétriques adaptés à l’univers Apple, vient compléter l'ensemble.
En revanche, oubliez la gestion dynamique du rafraîchissement de l'image (VRR), vous serez bloqué à 60 Hz, sans possibilité d'activer les technos G-Sync ou FreeSync de votre carte graphique. Si ce n'est pas choquant pour un moniteur professionnel, ça limite toutefois son usage niveau polyvalence.
En double configuration 6K, la surface de travail approche cinq fois celle d'un simple 4K : de quoi juxtaposer palettes, visionneuses, bibliothèques et chutiers sans devoir jongler entre les fenêtres. Le design quasi sans bordure sur les quatre côtés et le pied ajustable en inclinaison et en pivot (avec fixation VESA) s'adaptent aussi aux contenus verticaux type Reels ou Shorts. La présence de haut-parleur (2x5 watts) est pour sa part anecdotique. L'esthétique sobre de l'UltraFine evo 6K a par ailleurs certainement été conçue pour se marier du mieux possible au matériel de la pomme. Un produit déjà référencé chez plusieurs spécialistes français, autour de 1 800 €TTC. Eh oui, le mariage du 6K et du Thunderbolt 5, ça se paie.