4K, 5K, 6K… La course à la définition ne ralentit pas, et LG dégaine un nouvel atout pour séduire les créateurs sur Mac : la compatibilité Thunderbolt 5. Présenté en janvier au CES 2025 et disponible en France dans quelques jours voire semaines, le moniteur UltraFine evo 6K 32U990A combine une dalle haute densité de 32 pouces (résolution de 224 ppp), une colorimétrie calibrée en usine et un commutateur KVM. De quoi offrir une surface de travail idéale pour la vidéo, la photo ou l'illustration sans transformer le bureau en pelote de câbles.

Thunderbolt 5 : le chaînon manquant pour les créatifs

Le 32U990A devient le premier écran 6K de LG à prendre en charge Thunderbolt 5, avec un débit unidirectionnel pouvant atteindre 120 Gbit/s (trois fois plus élevé que Thunderbolt 4). La connectique de l'écran peut ainsi alimenter des unités de stockage SSD externes, un eGPU ou une chaîne d'écrans en série, tout en se connectant au Mac (et en le rechargeant si c'est un portable) via un seul et unique câble USB Type-C (Power Delivery de 96 watts).