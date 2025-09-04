Équipé d’une dalle IPS 4K UHD (3840 x 2160) de 32 pouces, l’écran offre un espace de travail étendu et un affichage net pour le multitâche comme pour la lecture de textes. Fonctionnant sous webOS, il donne accès à des applications de productivité dans le cloud et au PC à distance, sans connexion physique. Ce modèle inaugure la prise en charge tactile dans la série Smart Monitor, facilitant la navigation et la gestion des contenus. Il intègre également des haut-parleurs, un port USB Type-C avec charge 65 W, ainsi qu’un port HDMI.

Les options intelligentes incluent l’Auto Pivot, qui adapte automatiquement l’orientation de l’écran selon le contenu, et l’application LG Switch, permettant de diviser l’affichage, de personnaliser les réglages ou encore de contrôler des appareils via clavier et souris. La fonction Brightness Control ajuste pour sa part la luminosité selon la lumière ambiante. L’ensemble vise à offrir une expérience fluide et personnalisée.

Le Smart Monitor Swing sera commercialisé au prix public de 999,99 euros, avec une disponibilité prévue pour ce mois de septembre 2025, positionnant LG sur le segment premium des moniteurs intelligents autonomes.