LG dévoile son Smart Monitor 32U889SA, un écran autant pensé pour la productivité que le divertissement. Avec son support flexible et sa dalle tactile 4K de 32 pouces, ce modèle mise sur la polyvalence et la simplicité d’usage, sans nécessiter de PC.
Le géant sud-coréen LG a officialisé l’arrivée de son nouveau moniteur intelligent, le LG Smart Monitor Swing (32U889SA). Ce modèle combine écran tactile, support flexible et fonctionnalités connectées pour s’adapter à de multiples usages. Présenté comme le plus polyvalent de la gamme, il élargit les possibilités d’entrée par rapport au premier Smart Monitor de la marque. LG souligne qu’il peut répondre aux préférences et aux modes de vie variés, qu’il s’agisse de travail, de loisirs ou de création.
Smart Monitor Swing : LG dévoile un nouvel écran qui s'adapte à tous vos besoins
Le Smart Monitor Swing se distingue principalement par son support roulant et ajustable, facilite ainsi le réglage de l’inclinaison et de la hauteur. L’utilisateur peut alors l’adapter à différents contextes : visionnage d’un film depuis le lit, installation d’un poste de travail ou création artistique.
Dans son communiqué, la marque précise que les musiciens peuvent, par exemple, s’en servir comme pupitre pour afficher des partitions, tandis que les artistes bénéficient d’un angle adapté à la création numérique. LG met en avant cette ergonomie comme un moyen d’accompagner des pratiques variées tout en renforçant le confort d'utilisation. Cette liberté de mouvement devrait faire le bonheur des adeptes du multitâche, le Smart Monitor Swing s'adaptant immédiatement à chaque scénario d'utilisation.
Une dalle 4K et des fonctionnalités avancées
Équipé d’une dalle IPS 4K UHD (3840 x 2160) de 32 pouces, l’écran offre un espace de travail étendu et un affichage net pour le multitâche comme pour la lecture de textes. Fonctionnant sous webOS, il donne accès à des applications de productivité dans le cloud et au PC à distance, sans connexion physique. Ce modèle inaugure la prise en charge tactile dans la série Smart Monitor, facilitant la navigation et la gestion des contenus. Il intègre également des haut-parleurs, un port USB Type-C avec charge 65 W, ainsi qu’un port HDMI.
Les options intelligentes incluent l’Auto Pivot, qui adapte automatiquement l’orientation de l’écran selon le contenu, et l’application LG Switch, permettant de diviser l’affichage, de personnaliser les réglages ou encore de contrôler des appareils via clavier et souris. La fonction Brightness Control ajuste pour sa part la luminosité selon la lumière ambiante. L’ensemble vise à offrir une expérience fluide et personnalisée.
Le Smart Monitor Swing sera commercialisé au prix public de 999,99 euros, avec une disponibilité prévue pour ce mois de septembre 2025, positionnant LG sur le segment premium des moniteurs intelligents autonomes.
Source : Communiqué de presse