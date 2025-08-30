La gamme comprend deux tailles d’écrans : le 24P4U, doté d’une dalle IPS de 23,8 pouces en Full HD (1920 × 1080) avec une luminosité de 300 nits, et le Q27P4U, équipé d’une dalle IPS de 27 pouces en QHD (2560 × 1440) et d’une luminosité de 350 nits. Les deux modèles affichent un temps de réponse pouvant descendre à 4 ms GtG et bénéficient de la technologie Adaptive-Sync. Côté connectique, les deux écrans proposent HDMI et DisplayPort, auxquels s’ajoute un port VGA sur le modèle 24P4U, afin d’assurer la compatibilité avec du matériel plus ancien.

En matière d'ergonomie, les écrans P4 proposent une large plage de réglages, incluant une hauteur de 150 mm, une inclinaison de -5 à 30°, une rotation de -180 à 180° et une fonction de pivotement. Ils sont aussi compatibles avec les supports VESA 100×100 mm pour permettre de multiples installations.

La particularité de la série P4 réside dans son hub USB rétractable intégré à la base du cadre inférieur. Contrairement aux solutions habituelles, il apparaît uniquement lorsqu’il est sollicité. Dans son communiqué de presse, AOC décrit cette conception comme « une approche révolutionnaire de l'organisation de l'espace de travail professionnel ».