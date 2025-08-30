AOC dévoile sa gamme Professional P4 avec des moniteurs conçus pour la productivité. Ces écrans, disponibles en 24 et 27 pouces, intègrent des fonctionnalités modernes telles qu'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un hub USB rétractable.
Le 28 août dernier, AOC a levé le voile sur sa série Professional P4, composée de moniteurs conçus pour répondre avant tout aux besoins des travailleurs. Tous les modèles intègrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un hub USB rétractable avec port USB-C dédié, ainsi qu’une technologie de réduction de la lumière bleue certifiée TUV Eye Comfort.
Une nouvelle série de moniteurs pensée pour les usages professionnels
La gamme comprend deux tailles d’écrans : le 24P4U, doté d’une dalle IPS de 23,8 pouces en Full HD (1920 × 1080) avec une luminosité de 300 nits, et le Q27P4U, équipé d’une dalle IPS de 27 pouces en QHD (2560 × 1440) et d’une luminosité de 350 nits. Les deux modèles affichent un temps de réponse pouvant descendre à 4 ms GtG et bénéficient de la technologie Adaptive-Sync. Côté connectique, les deux écrans proposent HDMI et DisplayPort, auxquels s’ajoute un port VGA sur le modèle 24P4U, afin d’assurer la compatibilité avec du matériel plus ancien.
En matière d'ergonomie, les écrans P4 proposent une large plage de réglages, incluant une hauteur de 150 mm, une inclinaison de -5 à 30°, une rotation de -180 à 180° et une fonction de pivotement. Ils sont aussi compatibles avec les supports VESA 100×100 mm pour permettre de multiples installations.
La particularité de la série P4 réside dans son hub USB rétractable intégré à la base du cadre inférieur. Contrairement aux solutions habituelles, il apparaît uniquement lorsqu’il est sollicité. Dans son communiqué de presse, AOC décrit cette conception comme « une approche révolutionnaire de l'organisation de l'espace de travail professionnel ».
Un système rétractable inédit pour optimiser la connectivité
Lorsqu'il est déployé, le hub USB 3.2 (5 Gbit/s) met à disposition un port USB-A et un port USB-C, permettant aussi bien le transfert rapide de données que la recharge d’appareils mobiles. Une fois refermé, il préserve un design sobre et discret. Deux ports USB-A supplémentaires, situés à l’arrière, se destinent aux périphériques branchés en permanence, comme le clavier ou la souris par exemple.
Cette série P4 obtient également la certification TCO Certified génération 10, témoignant de « l'engagement d'AOC en faveur de la responsabilité environnementale tout au long du cycle de vie du produit ». La garantie de cinq ans accompagne cette démarche en « prolongeant le cycle de vie des produits et en réduisant les déchets électroniques ».
Le 24P4U est d'ores et déjà commercialisé au prix de 189 euros, tandis que le Q27P4U sera disponible à la mi-septembre pour 249 euros.
