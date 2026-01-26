Les fuites s'accumulent pour les puces Nvidia N1 / N1X. Aujourd'hui, une liste de sept PC portables Lenovo équipés par ces nouvelles solutions ARM fait surface. Parmi ces machines, un modèle Legion… qui pourrait être l'un des tout premiers gamers animés par Windows on ARM.
Évoquées depuis de longs mois, les puces ARM Nvidia N1 / N1X font parler d'elles avec un peu plus d'insistance ces dernières semaines. On apprenait par exemple il y a quelques jours qu'un lancement pourrait intervenir dès le second trimestre 2026, mais aussi que certaines machines Dell équipées avaient initialement été prévues… pour novembre 2025. Le signe d'un report de dernière minute gardé secret, mais aussi et surtout qu'un lancement tout proche est crédible.
Aujourd'hui, une nouvelle fuite émanant cette fois de Lenovo, via le leaker Huang514713, sur X, nous laisse face à une liste de sept PC portables motorisés par ces nouvelles puces Nvidia N1 / N1X.
Lenovo et Nvidia dans les starting blocks…
Voici en l'occurrence le détail de ces appareils et le processeur qui leur serait associé :
- Ideapad Slim 5 14N1V11, sous Nvidia N1
- Ideapad Slim 5 16N1V11, sous Nvidia N1
- Yoga pro 7 15N1V11, sous Nvidia N1
- Yoga Yro 7 15N1X11, sous Nvidia N1
- Yoga 9 2-in-1 16N1X11, sous Nvidia N1X
- Legion 7 15N1X11, sous Nvidia N1X
Ce que l'on retient ici, c'est tout d'abord que les processeurs Nvidia N1 et N1X trouveraient l'un comme l'autre leur place à bord de PC portables. Un détail qui a son importance car d'anciennes rumeurs laissaient entendre que la puce N1X, plus puissante, serait réservée aux PC fixes. Visiblement, il n'en sera rien. Nous la retrouverions aussi bien sur des PC portables (potentiellement ceux dotés d'un système de dissipation un peu plus costaud), que sur des mini-PC ou des PC tout-en-un, entre autres.
Par ailleurs, cette fuite Lenovo fait état d'un modèle Legion 7 de 15 pouces. Ce PC portable gaming pourrait en l'occurrence être l'un des tout premiers à être animés par Windows on ARM. On imagine toutefois qu'il ne sera pas seul. Il y a quelques mois, un benchmark dévoilait un modèle Alienware également armé d'une puce ARM Nvidia N1X. Nous n'en avons pas encore la confirmation, mais il est fort possible que ce produit ne soit autre que le futur modèle « fin et léger » qu'Alienware doit lancer dans les prochains mois. Promis par Dell au CES, ce dernier n'a cependant pas encore été présenté en détail.
Nvidia N1X : à quoi s'attendre ?
Sur le plan technique, ces futurs SoC Nvidia sont encore assez discrets. Il se murmure que la puce N1X serait proche de la Superchip Nvidia GB10 lancée en juillet dernier et vouée à l'IA. Ces deux solutions partageraient notamment un tandem CPU / GPU similaire.
La puce N1X devrait ainsi pouvoir compter sur un total de 20 cœurs CPU ARMv8 (10 cœurs Cortex-X925 + 10 cœurs Cortex-A725) et sur une partie graphique Blackwell regroupant 6 144 cœurs CUDA. L'ensemble pourrait gérer jusqu'à 128 Go de LPDDR5X et monter à 120 W de TDP global sur certaines machines. Plus de détails sont attendus dans les prochaines semaines, à la faveur d'autres fuites (probables), mais aussi grâce à une officialisation que certains médias pressentent désormais pour le premier trimestre 2026.