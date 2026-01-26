Ce que l'on retient ici, c'est tout d'abord que les processeurs Nvidia N1 et N1X trouveraient l'un comme l'autre leur place à bord de PC portables. Un détail qui a son importance car d'anciennes rumeurs laissaient entendre que la puce N1X, plus puissante, serait réservée aux PC fixes. Visiblement, il n'en sera rien. Nous la retrouverions aussi bien sur des PC portables (potentiellement ceux dotés d'un système de dissipation un peu plus costaud), que sur des mini-PC ou des PC tout-en-un, entre autres.

Par ailleurs, cette fuite Lenovo fait état d'un modèle Legion 7 de 15 pouces. Ce PC portable gaming pourrait en l'occurrence être l'un des tout premiers à être animés par Windows on ARM. On imagine toutefois qu'il ne sera pas seul. Il y a quelques mois, un benchmark dévoilait un modèle Alienware également armé d'une puce ARM Nvidia N1X. Nous n'en avons pas encore la confirmation, mais il est fort possible que ce produit ne soit autre que le futur modèle « fin et léger » qu'Alienware doit lancer dans les prochains mois. Promis par Dell au CES, ce dernier n'a cependant pas encore été présenté en détail.