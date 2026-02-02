On sait que la plus puissante des puces de série N1, la N1X, sera vraisemblablement proche d'un point de vue technique de la « Superchip » NVIDIA GB10 lancée en juillet dernier pour les mini-PC consacrés à l'IA. Les deux puces devraient en effet partager la même architecture ARMv8, le même volet CPU à 20 cœurs (10 cœurs Cortex X925 + 10 cœurs Cortex A725), probablement la même configuration mémoire pour favoriser le calcul local de l'IA, ainsi qu'une partie graphique « Blackwell » à 6144 cœurs CUDA.

Cette partie graphique devrait développer un niveau de performances proche de celui d'une RTX 5070 selon VideoCardz. Le média spécialisé n'exclut toutefois pas que la puce N1X, centrée sur la maîtrise énergétique avant tout, soit moins performante dans les faits - mais nettement plus économe en contrepartie.

Quoi qu'il en soit, un tel iGPU devrait effectivement ouvrir bien des portes, que ce soit pour le calcul local de l'IA ou le gaming. On imagine que NVIDIA jouera sans vergogne sur les deux tableaux avec cette solution… même si une grande question demeure : comment Windows 11 ARM parviendra-t-il à s'en débrouiller ?

Car si ces puces N1 / N1X sentent effectivement très bon sur le plan technique, de grosses interrogations planent sur leur succès d'un point de vue logiciel.