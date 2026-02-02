Jensen Huang s'est exprimé sur la future puce N1, la décrivant comme une solution taillée pour les ordinateurs voués à l'IA. Développée en partenariat avec MediaTek, cette puce est néanmoins attendue sur de nombreux modèles gaming.
La future NVIDIA N1 / N1X, attendue de pied ferme depuis de longs mois (et que nous devrions bientôt pouvoir découvrir pour de bon), sera bien une puce consacrée aux PC portables , ainsi qu'à certains PC fixes compacts… et non un énième SoC voué au monde mobile. C'est ce que l'on retient, entre autres, d'une intervention de Jensen Huang en marge d'un évènement organisé le 31 janvier dernier avec les employés taïwanais de NVIDIA.
Une partie GPU costaude…
Outre le fait de mentionner explicitement (pour la première fois semble-t-il) cette puce qui n'a pas encore été officialisée, le dirigeant de NVIDIA a également indiqué que cette future solution N1 / N1X serait vouée aux « ordinateurs IA ». Un commentaire à première vue surprenant, car on attend d'ores et déjà ces processeurs N1 / N1X sur de nombreux modèles Gaming, y compris chez Dell / Alienware ou encore chez Lenovo. Et pourtant, cette déclaration fait sens, puisqu'en jouant ainsi l'ambiguïté, NVIDIA réussira sûrement à faire d'une pierre deux coups.
Comme le rapporte le média taïwanais UDN, Jensen Huang a notamment indiqué que la collaboration avec MediaTek (en charge du volet CPU du projet) permettra d'aboutir à un SoC très performant, consommant très peu d'énergie, et conçu spécifiquement pour les ordinateurs à très grosses capacités en IA.
… utile aussi bien en IA qu'en jeu
On sait que la plus puissante des puces de série N1, la N1X, sera vraisemblablement proche d'un point de vue technique de la « Superchip » NVIDIA GB10 lancée en juillet dernier pour les mini-PC consacrés à l'IA. Les deux puces devraient en effet partager la même architecture ARMv8, le même volet CPU à 20 cœurs (10 cœurs Cortex X925 + 10 cœurs Cortex A725), probablement la même configuration mémoire pour favoriser le calcul local de l'IA, ainsi qu'une partie graphique « Blackwell » à 6144 cœurs CUDA.
Cette partie graphique devrait développer un niveau de performances proche de celui d'une RTX 5070 selon VideoCardz. Le média spécialisé n'exclut toutefois pas que la puce N1X, centrée sur la maîtrise énergétique avant tout, soit moins performante dans les faits - mais nettement plus économe en contrepartie.
Quoi qu'il en soit, un tel iGPU devrait effectivement ouvrir bien des portes, que ce soit pour le calcul local de l'IA ou le gaming. On imagine que NVIDIA jouera sans vergogne sur les deux tableaux avec cette solution… même si une grande question demeure : comment Windows 11 ARM parviendra-t-il à s'en débrouiller ?
Car si ces puces N1 / N1X sentent effectivement très bon sur le plan technique, de grosses interrogations planent sur leur succès d'un point de vue logiciel.