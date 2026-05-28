Malheureusement, Qualcomm n'en dit pas beaucoup plus à ce stade, se contentant d'ajouter que les Snapdragon C sont surtout pensés pour les activités basiques allant de la bureautique à la navigation web, en passant par la lecture vidéo et les appels en visio. Rien de très palpitant à première vue, mais l'objectif n'est de toute façon pas là sur des machines à moins de 500 euros. Qualcomm assure par contre que ces puces seront très économes en énergie et qu'elles embarqueront quand même un NPU pour le calcul local de l'IA.

Cela dit, on ignore tout du volet technique. Que ce soit lors du briefing auquel nous avons assisté, ou dans son communiqué de presse, la firme reste totalement mutique sur les spécifications de ces nouveaux SoC. Impossible donc de vous dire s'il s'agit de toutes nouvelles puces conçues à partir de zéro, de Snapdragon X castrés ou des puces pour smartphones recyclées.

Nous devrions néanmoins être fixés relativement vite, puisque Qualcomm promet une première fournée de PC portables Snapdragon C d'ici à la fin d'année 2026.