Qualcomm profite du Computex pour lever le voile sur une toute nouvelle famille de SoC consacrée aux ordinateurs portables : les Snapdragon C. Au menu, des puces dont on sait seulement qu'elles arriveront sur des machines (vraiment) très accessibles.
À l'approche du Computex, qui ouvrira ses portes à Taipei la semaine prochaine, le géant américain Qualcomm dégaine une toute nouvelle famille de processeurs mobiles pour PC portables : les Snapdragon C.
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De l'entrée de gamme… ou du bas de gamme ?
Ces derniers compléteront bientôt, par le bas, la gamme de puces ARM que l'on connaissait déjà, constituée des Snapdragon X2 Elite Extreme sur le très haut de gamme ; Snapdragon X2 Elite sur le haut de gamme ; Snapdragon X2 Plus sur le milieu de gamme et Snapdragon X sur l'entrée de gamme (qui n'a pas encore été renouvelé et que l'on trouve notamment sur l'ASUS ZenBook A14).
Dans ce paysage déjà chargé, les nouveaux Snapdragon C chercheront donc à s'installer sur une nouvelle génération de machines à très bas prix. Qualcomm évoque d'ailleurs explicitement des PC portables proposés dès 300 dollars. La marque explique dans son communiqué viser les étudiants, les familles et les petits commerçants avec ces nouvelles références. On apprend enfin que trois constructeurs OEM développeraient déjà des appareils motorisés par ces fameux Snapdragon C : Acer, HP et Lenovo.
Mystère et boule de Qualcomm…
Malheureusement, Qualcomm n'en dit pas beaucoup plus à ce stade, se contentant d'ajouter que les Snapdragon C sont surtout pensés pour les activités basiques allant de la bureautique à la navigation web, en passant par la lecture vidéo et les appels en visio. Rien de très palpitant à première vue, mais l'objectif n'est de toute façon pas là sur des machines à moins de 500 euros. Qualcomm assure par contre que ces puces seront très économes en énergie et qu'elles embarqueront quand même un NPU pour le calcul local de l'IA.
Cela dit, on ignore tout du volet technique. Que ce soit lors du briefing auquel nous avons assisté, ou dans son communiqué de presse, la firme reste totalement mutique sur les spécifications de ces nouveaux SoC. Impossible donc de vous dire s'il s'agit de toutes nouvelles puces conçues à partir de zéro, de Snapdragon X castrés ou des puces pour smartphones recyclées.
Nous devrions néanmoins être fixés relativement vite, puisque Qualcomm promet une première fournée de PC portables Snapdragon C d'ici à la fin d'année 2026.
Source : Briefing Qualcomm / Communiqué de presse et documents Qualcomm