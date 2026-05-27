Ces nouveaux SoC pour PC portables auraient pour particularité de combiner une partie CPU sous architecture ARM, conçue par MediaTek, à une (grosse) partie graphique signée Nvidia. En gestation depuis des mois, ces nouvelles puces semblent désormais proches de leur lancement, comme le suggérait par exemple cette carte mère aperçue récemment en ligne. Plusieurs constructeurs de PC seraient d'ailleurs dans les starting-block depuis la fin d'année dernière pour lancer des ordinateurs portables équipés, justement, de ce fameux SoC Nvidia N1 / N1X développé en partenariat avec MediaTek. Parmi eux : Dell, Alienware ou encore Lenovo.

Rappelons que MediaTek n'est pas tout à fait étranger au marché des ordinateurs portables. Comme le souligne judicieusement VideoCardz, la marque fabrique notamment les SoC « Kompanio » qui motorisent plusieurs Chromebook (dont le Lenovo Chromebook Plus Gen 10 ou l'Acer Chromebook Plus 714). Cela dit, ces machines sont animées par ChromeOS et non Windows. Si les puces N1 / N1X sont effectivement annoncées au Computex 2026, MediaTek pourrait donc faire ses premières armes sur des machines Windows ARM.

Reste à savoir si les SoC N1 / N1X seront bien au programme de Nvidia cette année. Nous serons vite fixés puisque Jensen Huang animera une Keynote dès le 1er juin. Si ces nouvelles puces sont d'actualité, MediaTek aura certainement tout loisir d'en faire la démonstration sur son stand rapidement après.