Le taïwanais MediaTek a commencé à teaser sa présence (habituelle) au Computex. Le groupe promet notamment que des « expérience notebook radicalement nouvelles » seront d'actualité sur son stand. Voici ce que l'on peut en déduire.
MediaTek pourrait très bientôt se faire une place plus importante sur le marché des PC portables. C'est en tout cas ce que suggère le groupe dans une brève vidéo partagée sur X pour annoncer sa présence au Computex, qui se tiendra du 2 au 5 juin 2026 à Taipei (Taïwan).
MediaTek présent en force au Computex
Figure en effet sur ce spot vidéo de 30 secondes la silhouette d'un ordinateur portable, parmi celle de tous les autres types de produits animés par des puces MediaTek. Un détail anodin à première vue… mais pas si négligeable si l'on jette ensuite un œil à la page consacrée au Computex 2026 sur le site du concepteur de puces taïwanais.
On y lit notamment que le stand de MediaTek sur le salon fera la part belle à des « expérience notebook radicalement nouvelles ». De quoi piquer notre curiosité… mais aussi gonfler nos espoirs de découvrir enfin les puces Nvidia N1 / N1X que l'on attendait déjà l'année dernière lors du Computex 2025.
La puce Nvidia N1 révélée ?
Ces nouveaux SoC pour PC portables auraient pour particularité de combiner une partie CPU sous architecture ARM, conçue par MediaTek, à une (grosse) partie graphique signée Nvidia. En gestation depuis des mois, ces nouvelles puces semblent désormais proches de leur lancement, comme le suggérait par exemple cette carte mère aperçue récemment en ligne. Plusieurs constructeurs de PC seraient d'ailleurs dans les starting-block depuis la fin d'année dernière pour lancer des ordinateurs portables équipés, justement, de ce fameux SoC Nvidia N1 / N1X développé en partenariat avec MediaTek. Parmi eux : Dell, Alienware ou encore Lenovo.
Rappelons que MediaTek n'est pas tout à fait étranger au marché des ordinateurs portables. Comme le souligne judicieusement VideoCardz, la marque fabrique notamment les SoC « Kompanio » qui motorisent plusieurs Chromebook (dont le Lenovo Chromebook Plus Gen 10 ou l'Acer Chromebook Plus 714). Cela dit, ces machines sont animées par ChromeOS et non Windows. Si les puces N1 / N1X sont effectivement annoncées au Computex 2026, MediaTek pourrait donc faire ses premières armes sur des machines Windows ARM.
Reste à savoir si les SoC N1 / N1X seront bien au programme de Nvidia cette année. Nous serons vite fixés puisque Jensen Huang animera une Keynote dès le 1er juin. Si ces nouvelles puces sont d'actualité, MediaTek aura certainement tout loisir d'en faire la démonstration sur son stand rapidement après.