Autre détail, plus intéressant, le format de la puce visible ci-dessus n'est pas sans nous rappeler celui de la « Superchip » NVIDIA GB10 (ci-dessous) lancée l'année… sur laquelle les puces N1/N1X sont justement censées s'appuyer d'un point de vue architectural, mais aussi en termes de spécifications. Pour rappel, cette « Superchip » anime depuis quelques mois les machines NVIDIA DGX Spark, ainsi que les quelques « Mini stations de travail IA » proposées notamment par Dell, Lenovo ou encore Gigabyte.

La similarité de ces deux SoC nous porte à croire, en restant tout de même prudents, que les photos publiées sur Goofish sont bien celles d'une carte mère de PC portable sous NVIDIA N1 ou N1X.