Très attendues, les puces NVIDIA N1 / N1X restent encore bien mystérieuses. Alors quand des photos d'une carte mère prétendument équipée d'une puce N1 fuitent sur un site chinois de vente entre particuliers… tout le monde prête attention.
Vous ne connaissez peut-être pas Goofish, mais cette plateforme chinoise de vente entre particuliers est parfois utilisée pour la revente de prototypes tombés entre de mauvaises mains. C'était le cas il y a deux ans avec un prototype de Surface Laptop Lunar Lake, c'est de nouveau le cas cette semaine, cette fois pour une carte mère de PC portable un peu particulière. Cette dernière semble en effet accueillir une puce NVIDIA N1… dont le lancement se fait encore et toujours attendre.
Une carte mère NVIDIA N1 aperçue en ligne
Cette carte mère compacte, comprenant un seul emplacement pour ventilateur, et que l'on imagine donc destinée à un modèle ultraportable de 13 ou 14 pouces, arbore effectivement une puce NVIDIA inconnue au bataillon, de forme allongée, cernée par 8 modules de mémoire vive SK Hynix portant la référence H58G78CK8B. Ces modules suggèrent que ladite puce pourrait être épaulée par un maximum de 128 Go de LPDDR5X-8533.
Le floutage appliqué à divers endroits des trois photographies publiées nous empêche d'en apprendre plus sur le SoC NVIDIA soudé à cette carte mère, mais l'on observe par contre la présence, sur cette dernière, de deux emplacements pour SSD au format compact M2 2240. Un modem Wi-Fi indépendant y est également visible, au même titre que des connectiques HDMI, USB-A, USB-C et Jack 3,5 mm.
Autre détail, plus intéressant, le format de la puce visible ci-dessus n'est pas sans nous rappeler celui de la « Superchip » NVIDIA GB10 (ci-dessous) lancée l'année… sur laquelle les puces N1/N1X sont justement censées s'appuyer d'un point de vue architectural, mais aussi en termes de spécifications. Pour rappel, cette « Superchip » anime depuis quelques mois les machines NVIDIA DGX Spark, ainsi que les quelques « Mini stations de travail IA » proposées notamment par Dell, Lenovo ou encore Gigabyte.
La similarité de ces deux SoC nous porte à croire, en restant tout de même prudents, que les photos publiées sur Goofish sont bien celles d'une carte mère de PC portable sous NVIDIA N1 ou N1X.
Une puce qui n'en finit plus de se faire désirer…
Si l'on s'en tient aux dernières fuites, la puce NVIDIA N1 devrait s'appuyer sur une architecture ARMv8, pour comporter un volet CPU à 20 cœurs (10 cœurs Cortex X925 + 10 cœurs Cortex A725) couplé à une partie graphique « Blackwell » regroupant 6144 cœurs CUDA. NVIDIA prévoirait enfin une version plus puissante de ce SoC, baptisé N1X.
Des SoC dont on entend en l'occurrence parler depuis plus d'un an. L'année dernière, la piste d'une annonce au Computex 2025 était un temps évoquée. Plus tard, certains supputaient que NVIDIA pourrait nous les présenter lors de sa dernière GTC… un évènement dont nous sommes une fois de plus ressortis bredouilles. Ces derniers mois, plusieurs machines équipées de cette solution NVIDIA N1 / N1X ont pourtant fuité, notamment chez Dell / Alienware et chez Lenovo.