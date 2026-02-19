Jensen Huang, emblématique dirigeant de NVIDIA, a indiqué dans un entretien que l'entreprise dévoilera une « puce qui surprendra le monde » lors de la GTC 2026. Un évènement attendu le mois prochain.
Rendez-vous est pris. Dans le cadre d'une session de Q&A, improvisée en marge d'un dîner avec NVIDIA et des ingénieurs de SK Hynix à laquelle le Korea Economic Daily a visiblement pu prendre part, le dirigeant et cofondateur de NVIDIA, Jensen Huang, a promis que son entreprise serait en mesure de dévoiler « une puce qui surprendra le monde » à la GTC, le mois prochain. Cet évènement se tiendra pour rappel à San José (en Californie) entre les 16 et 19 mars 2026.
La puce N1 / N1X sur toutes les lèvres, mais faut-il y croire ?
Comme le rapporte VideoCardz, Jensen Huang a su rester énigmatique, ne détaillant pas à quel type de produits ou segment du marché cette « puce surprise » se destinerait. Le Korea Economic Daily nous donne par contre un complément d'information intéressant, ajoutant que le CEO de NVIDIA a ajouté que la firme préparait « quelques nouvelles puces telles que le monde n'en a encore jamais vu ».
Une déclaration ambitieuse contrebalancée par un aveu aussitôt glissé par l'intéressé, qui a visiblement admis que pousser toujours plus loin les performances devenait de plus en plus compliqué à mesure que les technologies exploitées par NVIDIA atteignent progressivement leurs limites physiques, notamment dans le contexte de la bande passante mémoire, lit-on.
Fait intéressant, Jensen Huang, qui était accompagné d'ingénieurs de SK Hynix durant ces déclarations, a indiqué que les ingénieurs de NVIDIA et de SK Hynix travaillaient comme « une seule équipe ».
Réponse dans moins d'un mois
Reste à savoir quelle est cette puce, évoquée avec tout de même un chouia d'emphase par Jensen Huang.
Nous en sommes évidemment réduits aux spéculations, mais on peut déjà déduire qu'il ne s'agira pas, a priori, d'une puce NVIDIA Rubin. Ces solutions pour data centers de nouvelle génération, équipées en mémoire HBM4, ont en effet déjà été présentées par NVIDIA au travers d'articles techniques publiés sur son blog. Ces dernières ne collent donc pas vraiment à l'idée que l'on se fait d'une « surprise ».
À défaut d'avoir de plus amples informations à ce stade, mentionnons la rumeur d'un lancement de RTX 5000 Titan (ou RTX 5090 Ti), qui nous paraît quand même peu probable vu le contexte actuel de pénurie. On peut aussi penser à une annonce concernant les puces N1 / N1X que NVIDIA semble avoir déjà reportées à plusieurs reprises. Mais pour l'instant, prudence.