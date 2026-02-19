Comme le rapporte VideoCardz, Jensen Huang a su rester énigmatique, ne détaillant pas à quel type de produits ou segment du marché cette « puce surprise » se destinerait. Le Korea Economic Daily nous donne par contre un complément d'information intéressant, ajoutant que le CEO de NVIDIA a ajouté que la firme préparait « quelques nouvelles puces telles que le monde n'en a encore jamais vu ».

Une déclaration ambitieuse contrebalancée par un aveu aussitôt glissé par l'intéressé, qui a visiblement admis que pousser toujours plus loin les performances devenait de plus en plus compliqué à mesure que les technologies exploitées par NVIDIA atteignent progressivement leurs limites physiques, notamment dans le contexte de la bande passante mémoire, lit-on.

Fait intéressant, Jensen Huang, qui était accompagné d'ingénieurs de SK Hynix durant ces déclarations, a indiqué que les ingénieurs de NVIDIA et de SK Hynix travaillaient comme « une seule équipe ».