Un Youtubeur a poussé le DLSS de NVIDIA jusqu'à l'absurde : 38x22 pixels transformés en 4K. L'algorithme survit, mais le résultat interroge sur ce qu'on accepte vraiment comme « jouable ».
Le DLSS n'est plus à présenter : l'algorithme de NVIDIA reconstruit une image haute définition à partir d'un rendu bien plus léger pour la carte graphique. Mais jusqu'où peut-on descendre avant que tout s'effondre ? Un créateur de contenu a décidé de tester cette limite en partant d'une résolution dérisoire : 38x22 pixels, soit 0,01% d'une image 4K. Pour situer l'exploit, c'est comme vouloir reconstruire la Joconde à partir de quatre coups de pinceau. Le résultat existe, techniquement parlant, mais personne ne vous recommandera cette approche.
Quand l'IA fabrique une image à partir de rien
Les tests menés sur plusieurs titres montrent que le DLSS 4.5 parvient effectivement à générer une image 4K depuis cette résolution ridicule. Le moteur de mise à l'échelle de deuxième génération, basé sur un modèle Transformer, déploie ses algorithmes pour inventer les pixels manquants. Concrètement, l'IA doit créer 99,99% de l'image finale à partir de presque rien.
Le résultat ? Une bouillie visuellement reconnaissable, mais pas vraiment utilisable pour jouer. Les textures bavent, les contours tremblent, et tout mouvement rapide transforme l'écran en soupe pixellisée. Ce n'est pas une limitation du DLSS en tant que tel, mais simplement la preuve que même l'IA a besoin d'un minimum de matière première.
Selon les observations rapportées, la jouabilité commence vraiment à devenir acceptable à partir d'une résolution de rendu de 764x430 pixels. À ce niveau, l'algorithme dispose de suffisamment d'informations pour reconstruire une image 4K stable et fluide. C'est toujours impressionnant : on parle d'un rendu équivalent à environ 7% seulement des pixels finaux.
Pour contextualiser, le mode Ultra Performance classique du DLSS 4.5, celui que NVIDIA recommande officiellement pour la 4K, part déjà d'une base de 1280x720 pixels, soit 33,3% de la résolution finale. La différence est énorme : passer sous ce seuil dégrade rapidement la stabilité temporelle, accentue le ghosting et réduit la netteté des détails fins.