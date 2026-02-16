Le DLSS n'est plus à présenter : l'algorithme de NVIDIA reconstruit une image haute définition à partir d'un rendu bien plus léger pour la carte graphique. Mais jusqu'où peut-on descendre avant que tout s'effondre ? Un créateur de contenu a décidé de tester cette limite en partant d'une résolution dérisoire : 38x22 pixels, soit 0,01% d'une image 4K. Pour situer l'exploit, c'est comme vouloir reconstruire la Joconde à partir de quatre coups de pinceau. Le résultat existe, techniquement parlant, mais personne ne vous recommandera cette approche.​