La « magie » des technologies de mise à l'échelle comme DLSS, FSR ou XeSS est souvent assez bluffante. Pour le sport, un Youtubeur s'est amusé à aller beaucoup, mais beaucoup plus (trop ?) loin.
Pour soulager nos cartes graphiques, AMD, Intel et NVIDIA ont donc toutes mis au point leur propre technologie de mise à l'échelle. Aujourd'hui, c'est DLSS qui est à l'honneur alors que la version 4.5 est disponible depuis peu.
Mise à l'échelle via DLSS 4.5
Le principe des technologies de mise à l'échelle est maintenant bien de toutes et de tous : la carte graphique assure le rendu du jeu, mais dans une définition bien différente de ce qui sera réellement affiché.
En effet, ce sont les puissants algorithmes DLSS, par exemple, qui se chargent de « mettre à l'échelle » l'image afin qu'elle soit affichée en 1 080p, 1 440p ou en 2 160p. L'idée étant bien sûr d'alléger la charge de la carte graphique tout en conservant une qualité d'image aussi agréable que possible.
Il faut reconnaître que le travail réalisé par ces technologies est assez bluffant et le FSR d'AMD permet par exemple de faire tourner Cyberpunk 2077 sur un petit Steam Deck, de manière très correcte. Le Youtubeur zWormz Gaming a décidé de s'amuser, profitant du lancement de DLSS 4.5 par NVIDIA.
Le 240p, ça existe vraiment ça ?
Comme vous pouvez le voir dans les deux vidéos ci-dessus et en fin d'artible, il a pris plusieurs jeux bien connus et réglé les options graphiques afin que le rendu de la carte soit réalisé dans des définitions à peine croyables : du 240p pour un jeu et du 360p pour les deux autres.
Ci-dessus, vous pouvez voir les exemples d'ARC Raiders, Red Dead Redemption 2 et The Elder Scrolls IV - Oblivion où DLSS parvient à reconstruire une image plus que correcte à partir, donc, d'une espèce de bouillie de pixels. Bien sûr, il n'est pas question ici d'un usage « normal » de la technologie NVIDIA, mais l'idée est vraiment de la pousser pour voir ce qu'elle peut donner.
Très franchement, si le résultat n'a pas d'intérêt pour une utilisation quotidienne de DLSS, reconnaissons que c'est assez bluffant de voir ainsi la technologie parvenir à un rendu plus qu'acceptable.