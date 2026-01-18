Le principe des technologies de mise à l'échelle est maintenant bien de toutes et de tous : la carte graphique assure le rendu du jeu, mais dans une définition bien différente de ce qui sera réellement affiché.

En effet, ce sont les puissants algorithmes DLSS, par exemple, qui se chargent de « mettre à l'échelle » l'image afin qu'elle soit affichée en 1 080p, 1 440p ou en 2 160p. L'idée étant bien sûr d'alléger la charge de la carte graphique tout en conservant une qualité d'image aussi agréable que possible.

Il faut reconnaître que le travail réalisé par ces technologies est assez bluffant et le FSR d'AMD permet par exemple de faire tourner Cyberpunk 2077 sur un petit Steam Deck, de manière très correcte. Le Youtubeur zWormz Gaming a décidé de s'amuser, profitant du lancement de DLSS 4.5 par NVIDIA.