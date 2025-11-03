inconnu_de_passage

C’est marrant, il y a quelques jours, j’ai lu un article ailleurs qui se basait sur la même étude pour conclure que la 8K ne servait à rien.

Ils s’étaient arrêtés sur un chiffre avec une TV 55 pouces posée assez loin, et ils n’ont pas du tout regardé les autres configurations possibles.

Pour ma part je n’ai pas de TV 4K, mais pour la configuration PC, je peux confirmer qu’avec mes yeux actuels sur un 27 pouces il y a utilité à monter au delà de 4K.

C’est par contre un gros point de flou de cette étude, on a tous des yeux dans des états différents, et le cerveau qui traite derrière n’a pas le même entraînement pour se focaliser sur certains types de détails, donc ce qui est vrai pour moi n’est pas forcément vrai pour mes parents.