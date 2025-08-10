L'ambition de Ben Holmen n'était pas de battre des records, mais de concevoir un affichage à grande échelle, lent et interactif, accessible via le web. Après avoir écarté des matériaux comme les balles de ping-pong pour des raisons de durabilité, il s'est tourné vers le bois. Ce choix confère à l'ensemble un charme artisanal unique, rappelant les plus beaux projets Do It Yourself (DIY) où la démarche créative prime. La fabrication des 1 000 cubes de 40 mm et de leur structure de support a représenté un travail méticuleux de plusieurs semaines, un véritable hommage à la matière et au temps long.

Pour animer cette mosaïque de bois, l'ingénieur a détourné la logique d'une fraiseuse numérique (CNC), une machine-outil plus habituée à usiner des pièces qu'à peindre des tableaux. Un portique à deux axes parcourt la grille, tandis qu'un troisième actionne un simple bâton de colle chaude pour pousser et faire pivoter chaque pixel. Le tout est orchestré par un Raspberry Pi qui traduit les images en commandes G-code, le langage standard de ces machines.