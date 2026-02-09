« Alors pourquoi en parlons-nous ? Tout simplement, parce que 5 à 6 interlocuteurs différents, venant de pays différents, intervenant dans des entreprises différentes, nous pousse à dire que cela fait quand même un faisceau de présomptions un peu plus solide qu’une rumeur glanée sur un forum. Surtout quand on cultive des relations avec eux depuis des années », lit-on néanmoins dans le corps d'un article qui avance à tâton.

Vous l'aurez compris, cette hypothèse de lancement n'est pas à écarter, mais celle d'une autre arlésienne signée NVIDIA non plus. Il y a quelques années, et comme le rappelle cette fois VideoCardz, des prototypes relatifs à une RTX 4090 Ti ou RTX 40 Titan avaient également été aperçus, sans jamais qu'ils ne conduisent à la commercialisation d'une carte correspondante sur le très haut de gamme.

Il se murmure par ailleurs que NVIDIA serait d'ores et déjà contraint de revoir entièrement ses fenêtres de lancement pour les futures RTX 6000, ce qui n'aide pas non plus à étayer la thèse d'une nouvelle RTX 5000 en 2026. Quelle qu'elle soit.