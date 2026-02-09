La RTX 5090 pourrait-elle bientôt… avoir une grande sœur ? Des informations en provenance du site spécialisé Overclocking.com, que nous ne sommes pas en mesure de vérifier, suggèrent que NVIDIA travaillerait au lancement d'une nouvelle carte graphique RTX Blackwell très haut de gamme en 2026.
La rumeur enfle : NVIDIA préparerait une RTX Titan de nouvelle génération, ou une RTX 5090 Ti, dans l'objectif de compléter son actuelle gamme de cartes graphiques Blackwell par le haut. C'est ce que l'on retient en tout cas d'un article publié le 6 février dernier par nos confrères du site spécialisé français Overclocking.com, dont les infos ont été reprises outre-Atlantique par le média VideoCardz, ce weekend.
Vers une RTX Titan ou une RTX 5090 Ti ?
Les journalistes du site y expliquent avoir pu s'entretenir avec plusieurs acteurs du marché évoquant tous « l’arrivée d’une nouvelle RTX pour cette année 2026 » qui n'aurait finalement rien à voir avec les hypothétiques GeForce RTX Super, dont la sortie semble désormais compromise. Les sources d'Overcklocking.com évoqueraient en l'état « une référence positionnée au-dessus de l’actuelle RTX 5090 », dont le « processus industriel aurait même déjà commencé ».
Le lancement de cette nouvelle carte serait enfin prévu pour le début du troisième trimestre 2026… ce qui paraît tout de même surprenant compte tenu marasme dans lequel se trouve actuellement le marché GPU. De quoi appeler à la prudence, ce que font d'ailleurs nos confrères d'Overcklocking… qui admettent rester eux-aussi en proie au doute.
Une rumeur à prendre avec circonspection
« Alors pourquoi en parlons-nous ? Tout simplement, parce que 5 à 6 interlocuteurs différents, venant de pays différents, intervenant dans des entreprises différentes, nous pousse à dire que cela fait quand même un faisceau de présomptions un peu plus solide qu’une rumeur glanée sur un forum. Surtout quand on cultive des relations avec eux depuis des années », lit-on néanmoins dans le corps d'un article qui avance à tâton.
Vous l'aurez compris, cette hypothèse de lancement n'est pas à écarter, mais celle d'une autre arlésienne signée NVIDIA non plus. Il y a quelques années, et comme le rappelle cette fois VideoCardz, des prototypes relatifs à une RTX 4090 Ti ou RTX 40 Titan avaient également été aperçus, sans jamais qu'ils ne conduisent à la commercialisation d'une carte correspondante sur le très haut de gamme.
Il se murmure par ailleurs que NVIDIA serait d'ores et déjà contraint de revoir entièrement ses fenêtres de lancement pour les futures RTX 6000, ce qui n'aide pas non plus à étayer la thèse d'une nouvelle RTX 5000 en 2026. Quelle qu'elle soit.