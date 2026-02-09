Sortira, sortira pas ? La question du lancement de la supposée gamme GeForce RTX série 50 SUPER aura été sur toutes les lèvres alors que plusieurs analystes estimaient que NVIDIA allait les présenter au CES 2026 de Las Vegas.

Durant plusieurs mois, les rumeurs autour de ces cartes ont insisté sur le fait que ces probables cartes allaient compenser les « faiblesses » de la première salve de RTX série 50. Ainsi, il a longuement été question d'augmenter cette quantité de VRAM embarquée avec, par exemple, une GeForce RTX 5080 SUPER dotée de 24 Go de VRAM et une GeForce RTX 5070 SUPER intégrant 18 Go.

Mais ça, c'était avant que la tempête « inflation » ne vienne secouer tous les secteurs liés de près ou de loin au cours de la DRAM. Bien sûr, NVIDIA et ses cartes graphiques ont été prises dans la tourmentes et, non seulement il n'a pas été question de la moindre cartes au CES, mais les analystes les mieux informés évoquent maintenant sans ambages, la possibilité d'une annulation pure et simple de ces RTX série 50 SUPER.