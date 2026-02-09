Il n'est question que de rumeurs, mais NVIDIA pourrait devoir complètement chambouler les fenêtres de lancement de sa prochaine génération de GeForce RTX série 60.
C'est peu de dire que la feuille de route cartes graphiques de NVIDIA est délicate à lire en ce moment. La marque n'a jamais été connue pour teaser ses produits longtemps à l'avance, mais la situation actuelle rend les choses plus complexes que jamais.
Vers une annulation pure et simple des SUPER ?
Sortira, sortira pas ? La question du lancement de la supposée gamme GeForce RTX série 50 SUPER aura été sur toutes les lèvres alors que plusieurs analystes estimaient que NVIDIA allait les présenter au CES 2026 de Las Vegas.
Durant plusieurs mois, les rumeurs autour de ces cartes ont insisté sur le fait que ces probables cartes allaient compenser les « faiblesses » de la première salve de RTX série 50. Ainsi, il a longuement été question d'augmenter cette quantité de VRAM embarquée avec, par exemple, une GeForce RTX 5080 SUPER dotée de 24 Go de VRAM et une GeForce RTX 5070 SUPER intégrant 18 Go.
Mais ça, c'était avant que la tempête « inflation » ne vienne secouer tous les secteurs liés de près ou de loin au cours de la DRAM. Bien sûr, NVIDIA et ses cartes graphiques ont été prises dans la tourmentes et, non seulement il n'a pas été question de la moindre cartes au CES, mais les analystes les mieux informés évoquent maintenant sans ambages, la possibilité d'une annulation pure et simple de ces RTX série 50 SUPER.
Et la génération future dans tout ça ?
Vous vous en doutez, face à une situation aussi complexe, NVIDIA – déjà pas la plus bavarde des entreprises – ne commente rien. En revanche, tout porte à croire que la tendance est plutôt vers une réorientation stratégique afin de privilégier les cartes dotées de moindres quantités de VRAM.
Les GeForce RTX 5060 et 5060 Ti 8 Go auraient ainsi le vent en poupe ainsi que, dans une moindre mesure, la GeForce RTX 5070 et ses 12 Go : on parle de 75 % de la production de NVIDIA tournés vers ces modèles et une autre question se pose aujourd'hui, comment la société de Jensen Huang envisage l'avenir ? De quelle manière la prochaine génération de GPU NVIDIA (Rubin) pourrait-elle être affectée par cette étrange situation ?
Il y a déjà bien longtemps, une feuille de route avait évoqué une possible sortie de Rubin en fin d'année 2026, on parlait alors du troisième trimestre. Vous vous en doutez, ça ne semble plus exactement d'actualité alors que la tendance va vers un « plus aucune nouvelle carte en 2026 ». Sans évoquer le nom de Rubin, nos confrères de VideoCardz soulignent que la prochaine génération, celle qui doit remplacer l'actuelle Blackwell pourrait bien rater le créneau 2027.
Celles que l'on appelle déjà GeForce RTX série 60 – sans aucune indication de la part de NVIDIA cependant – ne seraient donc plus prévues pour une entrée en production de masse sur la seconde moitié de 2027. De fait, si le début de cette étape glisse de quelques mois, c'est la disponibilité de ces cartes qui glisse également de quelques mois. Pas de RTX série 60 avant 2028 ?